Топ-5 самых дорогих (в обслуживании) автомобилей

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Реальная стоимость владения автомобилем выходит далеко за рамки ожидаемых затрат. Помимо таких расходов, как транспортный налог и страховка, а также парковка и мойка, есть регулярное техническое обслуживание. Это не только замена масла и фильтров. Техническое обслуживание — это серьезные расходы, которые по мере старения автомобиля могут значительно возрасти.

Американская компания YourMechanic, занимающаяся обслуживанием автомобилей, проанализировала свою статистику, чтобы выяснить, какие машины вытягивают из владельцев больше всего денег. Не за год или три, а за десять лет. Такой срок должен выхаживать любой приличный автомобиль.

Мы приведем цены из оригинального исследования и посмотрим, во сколько обходится содержание этих машин в России. Следует учесть, что пробеги в США немного больше российских 16 тысяч километров: по разным данным, 18–25 тысяч километров в год и почти два ТО (или три ТО в два года). При этом и труд мастеров должен стоить дороже — нормочас там вряд ли оценивается в 1000 рублей, что в американской валюте составляет 13 долларов.

5. Audi : секрет четных

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Замыкает пятерку лидеров дорогого ТО Audi — 12 400 долларов за 10 лет обслуживания (то есть в российской валюте — 94,7 тысячи рублей в год). Кстати, в концерне Volkswagen AG любят делать каждое четное ТО примерно в полтора-два раза дороже предыдущего, независимо от того, Шкоду вы пригнали в сервис или Ауди. Несколько обременительная политика с неравномерным распределением затрат, что нередко становится сюрпризом для владельцев автомобилей концерна.

Так, например, минимальная цена техобслуживания Audi A8 с 4,2-литровым бензиновым мотором составляет 21 тысячу рублей. Это стоимость первого ТО. Второе благодаря диагностике обойдется в 43,4 тысячи. За третье, из-за необходимости замены тормозной жидкости, нужно заплатить 28 тысяч рублей. А самыми дорогими будут ТО-4 и ТО-8 — 60,4 тысячи. При этом меняются свечи и два салонных фильтра.

Обслуживание 3-литрового Audi Q8 стоит меньше: 20,6 тысячи, 30,2 тысячи и 23,8 тысячи рублей за три первых ТО, а самые дорогие четвертое и восьмое обойдутся в 50 тысяч рублей.

4/3. Cadillac и Volvo: кому за 30

Четвертое и третье места делят Cadillac и Volvo — по 12 500 долларов (на наши деньги — 95 тысяч рублей в год). Самое недорогое ТО Cadillac Escalade у официального дилера стоит 28 тысяч рублей, и оно чередуется с более затратным, которое оценивается в 38 тысяч. Замена тормозных колодок «на круг» обходится в 44 тысячи и еще 18 тысяч стоит замена свечей.

В России цена обслуживания Cadillac и Volvo примерно сопоставима. У Volvo S90 и XC90 стоимость ТО составляет 31 тысячу рублей, но при замене свечей и тормозной жидкости цена увеличивается всего на 10 тысяч — до 41 тысячи. Поменять же тормозные колодки по кругу стоит 30 тысяч.

Но на ТО-6 у Volvo необходимо заменить привод ГРМ, и в этом случае визит на сервис обойдется в 70 тысяч рублей.

2. Mercedes-Benz: размеренный расход

На втором месте по степени дороговизны обслуживания — автомобили Mercedes-Benz, но отрыв, на удивление, невелик. За 10 лет в среднем автомобиль этой марки приносит сервисменам и производителям запчастей в США 12 900 долларов (то есть 98 тысяч рублей в год). В неофициальном российском сервисе замена привода ГРМ, например, стоит от 30 тысяч, а такая трудоемкая операция, как замена заслонок впускного коллектора вместе с коллектором, — 40 тысяч рублей.

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К примеру, Mercedes-Bena S-класса не имеет техобслуживаний, цена которых в два раза превышала бы цену базового. Владелец заплатит официальному дилеру за ТО 45 тысяч (или 60 тысяч, если нужна замена салонных фильтров, — их несколько), а раз в два года накинет еще 10 тысяч за замену тормозной жидкости. Дороже у Mercedes-Benz S-класса и замена тормозных колодок — 64 тысячи рублей на круг. Зато поменять свечи стоит «всего» 15 тысяч рублей. Столько же стоит обслуживание кроссовера Mercedes-Benz GLS, который имеет с Mercedes-Benz S-класса немало общего.

1. BMW : тише едешь — меньше должен

Дороже всего оказалось содержать автомобили BMW, а за 10 лет на их ТО тратится, в среднем, 17 800 долларов или около 1,36 млн рублей. То есть 136 тысяч рублей в год. Скачок цен впечатляет. Но следует учитывать, что все рассмотренные нами автомобили сами сообщают хозяину, когда пора ехать в сервис, а периодичность ТО напрямую зависит от манеры езды. Спокойно ли ездят BMW? Значит и в сервис они должны наведываться чаще.

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И в России обслуживать машины марки BMW недешево. Например, замена привода ГРМ у неофициальных ремонтников стоит 60–80 тысяч рублей, демпферного шкива коленвала — 50 тысяч рублей, а замена маслосъемных колпачков — до 80 тысяч рублей.

Стоимость обслуживания BMW 7-й серии более-менее сопоставима с ценой обслуживания Mercedes-Benz S-класса, но «семерке», скорее всего, приходится чаще менять масло из-за напористого стиля езды. Каждый заезд на ТО 7-й серии обходится владельцу в 45 тысяч рублей, и в эту сумму уже включены салонные фильтры. Заменить тормозные колодки по кругу обойдется в 60 тысяч рублей, а свечи — почти в 18 тысяч рублей. Обслуживание BMW X6 обходится чуть дороже — 47,5 тысячи рублей за визит, а замена тормозных колодок отнимает 66 тысяч рублей. Зато свечи дешевле — 16 тысяч рублей.

Наши поправки

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В результате такого сравнения, если учесть стоимость первых четырех ТО, которые, принимая во внимание средний пробег в России, должны растянуться на четыре года, позиции в первой пятерке рейтинга YourMechanic изменились бы. Самым демократичным по затратам оказывается Cadillac, а самым дорогим — Mercedes-Benz S-класса, обслуживание которого в дальнейшем не становится существенно дороже.

Топ самых дорогих в обслуживании автомобилей по первым четырем ТО

Место Марка, модель Цена, руб. 1 Mercedes—Benz S—класса 230 000 2 BMW 7-й серии 180 000 3 Audi A8 152 800 4 Volvo S90 144 000 5 Cadillac Escalade 132 000

Все эти автомобили — на острие прогресса и оснащены множеством интересных фишек, которые скоро начнут появляться и на менее дорогих машинах, вплоть до бюджетных моделей. Вот 13 самых интересных особенностей премиальных моделей из нашей пятерки и не только.

Фото: Audi, BMW, Cadillac, Mercedes-Benz, Volvo, Depositphotos