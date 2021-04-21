Одновременно вы получите бонусы в виде экономии топлива и увеличения ресурса подвески.

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Эти простые правила опубликованы на сайте журнала «Рейс» для водителей грузовиков. Мы выбрали из них те, что будут актуальны и для владельцев легковых автомобилей. Они помогут сберечь шины и подвеску, а также сэкономить топливо. Итак, вот что должен делать опытный водитель:

1. Проверять момент затяжки колесных болтов не только при установке колеса, но и в процессе эксплуатации — водители грузовиков должны делать это через 100 км пробега после установки колес и далее с периодичностью раз в неделю. Но в случае с легковым автомобилем, который испытывает куда меньшие нагрузки, достаточно делать это раз в 3 месяца или 10 000 км пробега. И обязательно перед длительной поездкой.

2. С такой же периодичностью проверяйте давление в шинах, причем точным тарированным манометром, соблюдая рекомендации по давлению от производителя автомобиля.

3. При смене шин следует проверить вентили и при необходимости заменить их на новые, что стоит совсем недорого.

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4. Помечайте, на каком колесе стояла та или иная шина, чтобы перед следующим сезоном установить ее не только на другую ось, но и на другую сторону автомобиля. При этом направленный рисунок не мешает делать это, если вы снимаете шины с дисков. Это сбережет крайние ребра протектора.

5. Желательно провести балансировку колес перед установкой: с прошлого сезона она могла и не сохраниться.

6. Периодически проверяйте сход-развал. Это позволит машине легче двигаться накатом и обеспечит равномерный износ рисунка протектора.

7. Не крутите рулевое колесо стоя на месте — лучше, чтобы при этом автомобиль хоть как-то двигался. Это не только снижает нагрузку на компоненты рулевой системы, но и бережет протектор.

Можно ли сэкономить на шиномонтаже? Конечно — любым из этих 6 способов!

Изначально советы по продлению срока службы шин были опубликованы на сайте reis.zr.ru и были адресованы водителям грузовиков.

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