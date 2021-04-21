Эти простые правила опубликованы на сайте журнала «Рейс» для водителей грузовиков. Мы выбрали из них те, что будут актуальны и для владельцев легковых автомобилей. Они помогут сберечь шины и подвеску, а также сэкономить топливо. Итак, вот что должен делать опытный водитель:
1. Проверять момент затяжки колесных болтов не только при установке колеса, но и в процессе эксплуатации — водители грузовиков должны делать это через 100 км пробега после установки колес и далее с периодичностью раз в неделю. Но в случае с легковым автомобилем, который испытывает куда меньшие нагрузки, достаточно делать это раз в 3 месяца или 10 000 км пробега. И обязательно перед длительной поездкой.
2. С такой же периодичностью проверяйте давление в шинах, причем точным тарированным манометром, соблюдая рекомендации по давлению от производителя автомобиля.
3. При смене шин следует проверить вентили и при необходимости заменить их на новые, что стоит совсем недорого.
4. Помечайте, на каком колесе стояла та или иная шина, чтобы перед следующим сезоном установить ее не только на другую ось, но и на другую сторону автомобиля. При этом направленный рисунок не мешает делать это, если вы снимаете шины с дисков. Это сбережет крайние ребра протектора.
5. Желательно провести балансировку колес перед установкой: с прошлого сезона она могла и не сохраниться.
6. Периодически проверяйте сход-развал. Это позволит машине легче двигаться накатом и обеспечит равномерный износ рисунка протектора.
7. Не крутите рулевое колесо стоя на месте — лучше, чтобы при этом автомобиль хоть как-то двигался. Это не только снижает нагрузку на компоненты рулевой системы, но и бережет протектор.
- Можно ли сэкономить на шиномонтаже? Конечно — любым из этих 6 способов!
- Изначально советы по продлению срока службы шин были опубликованы на сайте reis.zr.ru и были адресованы водителям грузовиков.
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