Переобуться, да подешевле! 6 способов сэкономить на шиномонтаже

1. Запишитесь заранее
Минусы: ваши планы могут измениться; в последний момент можно увидеть более выгодное предложение.
2. Ищите купоны на купонаторах
Купонаторы — сайты, где продают скидочные сертификаты на различные услуги. Обычно купоны-сертификаты стоят символических денег — 150–400 рублей.
Например, сейчас на одном из сайтов-купонаторов размещено предложение на шиномонтаж и балансировку колес R15-R17 со скидкой 75%. Нужно купить купон на сайте за 200 рублей и доплатить в шиномонтаже 500 рублей. Так «переобувка» обойдется в 700 вместо 2900 рублей.
Подобные спецпредложения можно встретить и в тематических группах в Telegram, Facebook и «ВКонтакте».
Но будьте внимательны:
- Читайте текст, написанный мелким шрифтом — в том числе о сроках действия акции.
- Обсуждайте итоговую стоимость до начала работ — чтобы мастера «не накрутили» непрошеных допуслуг.
- Не отпускайте переобуваться начинающего автолюбителя в одиночку — могут и летним воздухом шины заправить (реальная история тут).
Минусы: такие мастерские чаще всего ориентированы на поток. К тому же мастера понимают, что охотник за скидками вряд ли станет постоянным клиентом. В общем, надо быть внимательным (впрочем, как и в случае, если платите полную стоимость).
3. Вызовите мобильный шиномонтаж
Вариант выгоден тем автолюбителям, для кого время — деньги. Часто в таких мастерских можно заказать новые покрышки или сдать снятые на хранение. Разброс цен большой. Одни компании не готовы возиться с заказами дешевле 2500 рублей (в Москве прилично накручивают за выезд за МКАД и за ночные вызовы). Другие мобильные шиномонтажи берут не дороже стационарных мастерских — рассчитывают найти в том же дворе еще парочку клиентов.
Минусы: не всегда получается разместить шиномонтажный фургон рядом с машиной — дворы в наших городах традиционно узкие. Кроме того, в полевых условиях станок для балансировки колес бывает неточно откалиброван. Для хорошего специалиста это не проблема, но работают в подобных мастерских чаще всего «сезонники».
4. Ловите «счастливые часы»
В некоторых мастерских в «непопулярные» часы действует скидка от 20 до 50%. Обычно это ночь или раннее утро. Записываться нужно заранее.
Минус: нереально для сильно устающих людей.
5. Получите шиномонтаж в подарок
Минус: работа мастеров уже включена в стоимость покрышек. Хотя совсем не факт, что покрышки и шиномонтаж по отдельности вам обойдутся дешевле.
6. Сделайте это сами
Разбортировка (снятие покрышки с диска) — занятие, требующее определенных знаний, навыков и оборудования. Мало кто этим сейчас занимается, обоснованно доверяя профессионалам. А вот если у вас имеется полный комплект летних шин, смонтированных на дисках, переобуться особого труда не составит. Вот тут мы подготовили пошаговую инструкцию, как это сделать правильно.
Минус: предъявлять претензии будет некому.
Мнение эксперта
Специальных мест не существует
«Менять резину можно в любом месте, главное, не создавать препятствий другим автолюбителям и пешеходам (например, во дворе городского или частного дома, на парковке и т.п.). Держите при себе документы на машину — на случай, если бдительные соседи примут вас за воришек и вызовут полицию».
- Топ-8 ошибок автомобилистов при смене колес — по этой ссылке.
- А здесь вы узнаете, сколько сезонов можно проездить на одном комплекте шин.