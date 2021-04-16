Переобуться, да подешевле! 6 способов сэкономить на шиномонтаже

В «горячую» пору спрос на услуги шиномонтажа огромный. Но и предложений много. А раз так — ищите выгодные варианты.

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1. Запишитесь заранее

Во-первых, это убережет вас от километровых очередей. Во-вторых, сможете без спешки рассмотреть предложения разных компаний и выбрать подходящее именно вам соотношение «цена-качество».

Минусы: ваши планы могут измениться; в последний момент можно увидеть более выгодное предложение.

2. Ищите купоны на купонаторах

Купонаторы — сайты, где продают скидочные сертификаты на различные услуги. Обычно купоны-сертификаты стоят символических денег — 150–400 рублей.

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Например, сейчас на одном из сайтов-купонаторов размещено предложение на шиномонтаж и балансировку колес R15-R17 со скидкой 75%. Нужно купить купон на сайте за 200 рублей и доплатить в шиномонтаже 500 рублей. Так «переобувка» обойдется в 700 вместо 2900 рублей.

Подобные спецпредложения можно встретить и в тематических группах в Telegram, Facebook и «ВКонтакте».

Но будьте внимательны:

Читайте текст, написанный мелким шрифтом — в том числе о сроках действия акции.

Обсуждайте итоговую стоимость до начала работ — чтобы мастера «не накрутили» непрошеных допуслуг.

Не отпускайте переобуваться начинающего автолюбителя в одиночку — могут и летним воздухом шины заправить (реальная история тут).

Минусы: такие мастерские чаще всего ориентированы на поток. К тому же мастера понимают, что охотник за скидками вряд ли станет постоянным клиентом. В общем, надо быть внимательным (впрочем, как и в случае, если платите полную стоимость).

3. Вызовите мобильный шиномонтаж

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Вариант выгоден тем автолюбителям, для кого время — деньги. Часто в таких мастерских можно заказать новые покрышки или сдать снятые на хранение. Разброс цен большой. Одни компании не готовы возиться с заказами дешевле 2500 рублей (в Москве прилично накручивают за выезд за МКАД и за ночные вызовы). Другие мобильные шиномонтажи берут не дороже стационарных мастерских — рассчитывают найти в том же дворе еще парочку клиентов.

Минусы: не всегда получается разместить шиномонтажный фургон рядом с машиной — дворы в наших городах традиционно узкие. Кроме того, в полевых условиях станок для балансировки колес бывает неточно откалиброван. Для хорошего специалиста это не проблема, но работают в подобных мастерских чаще всего «сезонники».

4. Ловите «счастливые часы»

В некоторых мастерских в «непопулярные» часы действует скидка от 20 до 50%. Обычно это ночь или раннее утро. Записываться нужно заранее.

Минус: нереально для сильно устающих людей.

5. Получите шиномонтаж в подарок

Крупные магазины и шинные центры при покупке комплекта резины предложат вам сезонную переобувку в подарок и без очереди.

Минус: работа мастеров уже включена в стоимость покрышек. Хотя совсем не факт, что покрышки и шиномонтаж по отдельности вам обойдутся дешевле.

6. Сделайте это сами

Разбортировка (снятие покрышки с диска) — занятие, требующее определенных знаний, навыков и оборудования. Мало кто этим сейчас занимается, обоснованно доверяя профессионалам. А вот если у вас имеется полный комплект летних шин, смонтированных на дисках, переобуться особого труда не составит. Вот тут мы подготовили пошаговую инструкцию, как это сделать правильно.

Минус: предъявлять претензии будет некому.

Елизавета Владимирова, юрист правового центра «Человек и закон»

Мнение эксперта

Специальных мест не существует

«Менять резину можно в любом месте, главное, не создавать препятствий другим автолюбителям и пешеходам (например, во дворе городского или частного дома, на парковке и т.п.). Держите при себе документы на машину — на случай, если бдительные соседи примут вас за воришек и вызовут полицию».

Топ-8 ошибок автомобилистов при смене колес — по этой ссылке.

А здесь вы узнаете, сколько сезонов можно проездить на одном комплекте шин.

Фото: dtpositphotos