Кроссовер JAC S7: едет не шустро, зато стоит недорого

Автомобиль неоднозначный — у него сколько плюсов, столько и минусов. Причем некоторые недочеты — существенные.

Привлекательная цена (+)

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JAC S7 с турбомотором на 150 сил и преселективным роботом больше Шкоды Кодиак и дешевле Карока. Джак обойдется минимум в 1,45 млн рублей. Кондиционер и базовый набор других удобств входят в эту цену. Средняя комплектация потянет на 1,58 млн, топовая — 1,69 млн рублей. Для них можно заказать третий ряд сидений за 60–70 тысяч рублей.

Большинство конкурентов — дороже, причем существенно.

Подвеска «для России» (+)

Традиционная для «китайцев» рассогласованность подвесок осталась в прошлом. Настраивать ездовые характеристики в Поднебесной научились.

Конечно, JAC S7 далеко не спорткар — в поворотах он валкий. Зато ходовая отлично «переваривает» неровности, не заставляя нервничать водителя и не доставляя дискомфорта пассажирам. И работает тихо!

JAC S7 машина чисто «асфальтовая»: передний привод и клиренс 160 мм.

Просторный салон (+)

На втором ряду — почти королевский простор, мало кто из одноклассников может похвастаться таким же запасом пространства.

Половинки сиденья, разделенные в классической пропорции 60:40, двигаются вперед-назад, а спинка настраивается по углу наклона. Диапазон — очень широкий. Хоть полулежа путешествуй.

Продвинутые мультимедиа (+)

На первый взгляд, «недра» огромного центрального дисплея диагональю 12,3 дюйма бедноваты. Встроенной навигации нет, переведенное меню изобилует ошибками…

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Зато, в отличие от машин с протоколами Android Auto и Apple CarPlay, JAC через простенькое мобильное приложение позволяет «отзеркалить» экран смартфона на штатный монитор полностью. Получается, что через тачскрин на панели вы сможете управлять любой из программ своего телефона. Особенно удобно выводить на монитор, например, «Яндекс.Навигатор» и «Стрелку» с предупреждениями о камерах.

Дисплей Джака показывает картинку с камер кругового обзора в потрясающе высоком разрешении. Припарковаться по изображению на экране не составит труда даже с первого раза. Такое качество — редкость даже для премиум марок!

Приборная панель выглядит современно, выделяется огромным дисплеем и не отметилась за время теста эргономическими просчетами.

Комфортные передние сиденья (+)

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В топовой комплектации передние сиденья Джака снабжены обогревом, вентиляцией и массажем. Первые две функции активируются неудобно — через меню медиасистемы. Массаж включается отдельной кнопкой в основании кресла.

Массажер простенький — в спинке двигается валик поясничной поддержки. Но работает шустро и «кровь разгонять» умеет. Программа одна, но в базовой реализации больше и не нужно.

Профиль сидения не идеальный, зато в нем долго не устаешь.

Двигатель и коробка не дружат (-)

Турбомотор 1.5 и преселективный робот сопряжены, такое ощущение, наспех. Настройки блоков управления после запуска двигателя то и дело обнуляются, и трансмиссия первые метры дергается, заново нащупывая правильный алгоритм. (С другими машинами такое бывает после сервисных работ или снятия аккумулятора.)

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Вдобавок коробка может «пинаться» при переходах между положениями D и R. Реакция на нажатие газа всегда идет с задержкой в пару секунд. Мощности 150 л.с. и так едва хватает, чтобы везти автомобиль снаряженной массы 1,8 тонны. А тут еще трансмиссия не хочет работать как следует.

Одним словом — ездовой характер оставляет неприятное впечатление.

Третий ряд «игрушечный» (-)

Годится только для детей. Взрослый не сможет держать голову прямо, а колени из-за стоящих в один уровень с полом сидений окажутся высоко и вдобавок упрутся в спинки среднего ряда. Вынести тут даже короткую поездку — «китайская пытка».

Второй ряд — как в лимузине. А третий — чисто символический.

Опции для России — в дефиците (-)

Обогревы сидений и боковых зеркал появляются только в максимальной комплектации. Руль, ветровое стекло и задние сиденья остаются холодными всегда. Светодиодные фары в средней и верхней комплектациях идут без омывателя и подсветки поворотов — они на наших дорогах тоже не помешали бы.

Неаккуратная сборка! (-)

Делают JAC S7 на заводе Сарыаркаавтопром в Казахстане. Там же собирают и лифтбек J7. Кстати, на тестовой машине еще зимой я заметил топорную подгонку кузовных панелей.

Кроссовер собирают еще хуже. Зазоры переднего бампера с крыльями несимметричны слева и справа. Нижняя часть передней двери выступает перед задней, а задняя не образует одну плоскость с задним крылом. Передняя дверь провисает. Зазоры пятой двери неравномерны: справа легко входит палец!

И все это не придирки, а бросающиеся в глаза дефекты на машине с пробегом всего 1000 километров.

Если соберетесь покупать — тщательно осмотрите машину перед подписанием документов.

Такие зазоры между кузовными деталями для современного автомобиля недопустимы.

Главный козырь — цена

В разговорах о «китайцах» мы, автолюбители, делимся на два непримиримых лагеря. Так будет и с JAC S7. Он для тех, кто любит получить много «железа» за скромную (относительно) цену. И при этом готов закрыть глаза на странную настройку силового агрегата и халатную сборку.