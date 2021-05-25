Как не задеть соседа на парковке (необычный совет)

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В темное время суток в ограниченном пространстве сложно оценить интервал до рядом стоящих автомобилей. Использую небольшой фонарик с магнитом на тыльной стороне. Перед выездом «прилепляю» на кузов автомобиля там, где нужно подсветить, включаю и выезжаю. Затем фонарь нужно не забыть убрать. Со стороны магнита можно приклеить мягкую ткань, чтобы не царапать краску.

Автор: А. Шибанов, г. Екатеринбург

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Фото: А. Шибанов