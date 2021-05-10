Загадка: сколько прикуривателей было в первом советском лимузине?

Слово «гаджет» до войны еще не было в ходу. Зато на ЗИС‑101, созданном в 1936 году, уже были гаджеты, название которых вызывает удивление сегодня — «закуриватель»!
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Понятно, что речь идет об автомобильном прикуривателе, но в те годы использовали именно такую терминологию.
Кстати, в ЗИС‑101 закуривателей» было два: один — на передней панели, другой — в салоне пассажиров.
Схемы электрооборудования знаменитой машины мы публиковали в журнале «За рулем» № 10 за 1940 год.
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Вот что писал об оснащении ЗИС-101 инженер С. Банников:
На автомобиле установлены два закуривателя (один — на щитке приборов, другой — в кабине пассажиров), указатель уровня топлива, соединенный с добавочным сопротивлением, над бензобаком, лампочка с автоматическим включателем в багажном отделении и, наконец, радиоприемник, присоединенный непосредственно к аккумуляторной батарее. Помимо перечисленных приборов, на автомобиле ЗИС-101 имеется воздушно-водяное отопление, состоящее из отопительного радиатора, в котором циркулирует горячая вода, идущая из системы охлаждения двигателя. Наружный воздух прогоняется через отопительный радиатор вентилятором, приводимым в движение электродвигателем. Электродвигатель вентилятора потребляет ток 7–8 ампер, закуриватель — 15 ампер, радиоприемник — 8–10 ампер.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что существовал Запорожец с мотором Renault?
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Фото: wikimedia/Andshel и «За рулем»