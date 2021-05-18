Бывает, что антикоррозионное покрытие или краска нанесены на кузов нового автомобиля неравномерно. Такие огрехи мы заметили сразу на нескольких тестовых автомобилях.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:

Материалы по теме Надежные и недорогие способы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

— В вашем недавнем материале, где вы сравнили Renault Logan и Chevrolet Nexia, довольно крепко досталось казахстанской Нексии, сделанной из Chevrolet Aveo. Отмечены неравномерное нанесение антикора и окраски, ­отсутствие защиты картера и т. п. А чья это вина — конкретного автозавода?

— Что касается небрежной обработки антикором, то этот «грех» целиком и полностью лежит на конкретном заводе-производителе. Именно его рабочие или автоматическое оборудование должны наносить мастику равномерно, а не по принципу «то густо, то пусто». Отмечу, что точно такой же недостаток был замечен нами и у седана Chevrolet Cobalt, который ­собирают на одном с Нексией заводе.

Материалы по теме Сравнили новые Logan и Nexia (+ все расходы на 3 года)

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: depositphotos.com