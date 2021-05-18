Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:
— В вашем недавнем материале, где вы сравнили Renault Logan и Chevrolet Nexia, довольно крепко досталось казахстанской Нексии, сделанной из Chevrolet Aveo. Отмечены неравномерное нанесение антикора и окраски, отсутствие защиты картера и т. п. А чья это вина — конкретного автозавода?
— Что касается небрежной обработки антикором, то этот «грех» целиком и полностью лежит на конкретном заводе-производителе. Именно его рабочие или автоматическое оборудование должны наносить мастику равномерно, а не по принципу «то густо, то пусто». Отмечу, что точно такой же недостаток был замечен нами и у седана Chevrolet Cobalt, который собирают на одном с Нексией заводе.
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