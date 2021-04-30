Какой огнетушитель мне нужен? Рекомендации «За рулем»

Какие бывают огнетушители?
По типу огнетушащего вещества огнетушители подразделяются на водные (ОВ), воздушно-пенные (ОВП), порошковые (ОП), углекислотные (ОУ) и воздушно-эмульсионные (ОВЭ). В Приложении В «Использование огнетушителей на автотранспортных средствах (АТС)» сказано:
Легковые и грузовые автомобили с допустимой максимальной массой до 3,5 т должны быть оснащены не менее чем одним порошковым, газовым или с зарядом на водной основе огнетушителем с зарядом не менее 2 кг (2 л), предназначенным для использования на АТС и обеспечивающим тушение модельных очагов пожара не менее 0,7А и 21В, а автобусы и грузовые автомобили, предназначенные для перевозки людей или с допустимой максимальной массой от 3,5 до 7,5 т, — двумя аналогичными огнетушителями.
Самые популярные варианты
Их три — ОП-1, ОП-2 и ОП-4.
Первый, килограммовый, с легкостью справится с маленьким очагом. Объем в 2 кг рекомендован для всех автомобилистов, а объем в 4 кг можно использовать не только в машине.
Все три можно приобрести в нашем магазине как оптом, так и в розницу. Вот ссылка.
1. Огнетушитель ОП-1 от Ярпожинвест
Огнетушитель OП-1 (закачанного типа) произведен лидирующей на рынке компанией — Ярпожинвест. Такой огнетушитель отлично подойдет для локализации небольших очагов пожара — классов А, В, С, Е. Купить огнетушитель ОП-1 можно здесь.
Характеристики ОП-1:
- Тип огнетушителя — порошковый;
- Тип огнетушащего вещества — порошковый;
- Автомобильный — есть;
- Перезаряжаемый — есть;
- Индикатор давления — есть;
- Способ срабатывания — ручной;
- Класс пожара — E, C, B, A;
- Вид огнетушителя — переносной;
- Масса заряда — 1 кг;
- Масса огнетушителя — 1.8 кг;
- Длина струи — 2 м;
- Продолжительность подачи ОТВ — 6 с;
- Тип пускового устройства — рычажного типа;
- Способ вытеснения ОТВ — закачанный внутрь газ;
- Минимальная температура эксплуатации — минус 40 °C;
- Максимальная температура эксплуатации — плюс 50 °C
Дополнительно:
- Срок годности — 1825 дней;
- Срок службы — 10 лет
2. Огнетушитель ОП-2 от Ярпожинвест
Огнетушитель с массой заряда 2 кг используется для укомплектования легковых автомобилей и помещений с небольшой площадью. Данные огнетушители заряжают порошком и закачиваются под давлением вытесняющим газом до 16 атмосфер. Предназначается для тушения очагов возгорания классов А, В, С, Е. Купить огнетушитель ОП-2 можно здесь.
Характеристики:
- Тип огнетушителя — порошковый;
- Тип огнетушащего вещества — порошковый;
- Автомобильный — есть;
- Перезаряжаемый — есть;
- Индикатор давления — есть;
- Способ срабатывания — ручной;
- Класс пожара — E, C, B, A;
- Вид огнетушителя — переносной;
- Масса заряда — 2 кг;
- Масса огнетушителя — 3.2 кг;
- Длина струи — 2 м;
- Продолжительность подачи ОТВ — 6 с;
- Тип пускового устройства — рычажного типа;
- Способ вытеснения ОТВ — закачанный внутрь газ;
- Минимальная температура эксплуатации — минус 40 °C;
- Максимальная температура эксплуатации — плюс 50 °C;
Дополнительно:
- Срок годности — 1825 дней;
- Срок службы — 10 лет;
- Страна производства — Россия
3. Огнетушитель ОП-4 от Ярпожинвест
Купить огнетушитель ОП-4 можно здесь.
Характеристики:
- Тип огнетушителя — порошковый;
- Тип огнетушащего вещества — порошковый;
- Автомобильный — есть;
- Перезаряжаемый — есть;
- Индикатор давления — есть;
- Способ срабатывания — ручной;
- Класс пожара — E, C, B, A;
- Вид огнетушителя — переносной;
- Масса заряда — 4 кг;
- Масса огнетушителя — 5.4 кг;
- Длина струи — 3 м;
- Продолжительность подачи ОТВ — 10 с;
- Тип пускового устройства — рычажного типа;
- Способ вытеснения ОТВ — закачанный внутрь газ;
- Минимальная температура эксплуатации — минус 40 °C;
- Максимальная температура эксплуатации — плюс 50 °C
Дополнительно:
- Срок годности — 1825 дней;
- Срок службы — 10 лет
Покупая огнетушители Ярпожинвест в магазине «За рулем», можете быть уверены в качестве и надежности товара!
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