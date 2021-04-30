Какой огнетушитель мне нужен? Рекомендации «За рулем»

Огнетушитель обязан находиться в багажнике любой машины. Но подойдет далеко не любой.

Какие бывают огнетушители?

Материалы по теме Провели тест — порвали 11 буксировочных тросов!

По типу огнетушащего вещества огнетушители подразделяются на водные (ОВ), воздушно-пенные (ОВП), порошковые (ОП), углекислотные (ОУ) и воздушно-эмульсионные (ОВЭ). В Приложении В «Использование огнетушителей на автотранспортных средствах (АТС)» сказано:

Легковые и грузовые автомобили с допустимой максимальной массой до 3,5 т должны быть оснащены не менее чем одним порошковым, газовым или с зарядом на водной основе огнетушителем с зарядом не менее 2 кг (2 л), предназначенным для использования на АТС и обеспечивающим тушение модельных очагов пожара не менее 0,7А и 21В, а автобусы и грузовые автомобили, предназначенные для перевозки людей или с допустимой максимальной массой от 3,5 до 7,5 т, — двумя аналогичными огнетушителями.

Самые популярные варианты

Их три — ОП-1, ОП-2 и ОП-4.

Первый, килограммовый, с легкостью справится с маленьким очагом. Объем в 2 кг рекомендован для всех автомобилистов, а объем в 4 кг можно использовать не только в машине.

Все три можно приобрести в нашем магазине как оптом, так и в розницу. Вот ссылка.

1. Огнетушитель ОП-1 от Ярпожинвест

Огнетушитель OП-1 (закачанного типа) произведен лидирующей на рынке компанией — Ярпожинвест. Такой огнетушитель отлично подойдет для локализации небольших очагов пожара — классов А, В, С, Е. Купить огнетушитель ОП-1 можно здесь.

Характеристики ОП-1:



Тип огнетушителя — порошковый;

Тип огнетушащего вещества — порошковый;

Автомобильный — есть;

Перезаряжаемый — есть;

Индикатор давления — есть;

Способ срабатывания — ручной;

Класс пожара — E, C, B, A;

Вид огнетушителя — переносной;

Масса заряда — 1 кг;

Масса огнетушителя — 1.8 кг;

Длина струи — 2 м;

Продолжительность подачи ОТВ — 6 с;

Тип пускового устройства — рычажного типа;

Способ вытеснения ОТВ — закачанный внутрь газ;

Минимальная температура эксплуатации — минус 40 °C;

Максимальная температура эксплуатации — плюс 50 °C

Дополнительно:



Срок годности — 1825 дней;

Срок службы — 10 лет

2. Огнетушитель ОП-2 от Ярпожинвест

Огнетушитель с массой заряда 2 кг используется для укомплектования легковых автомобилей и помещений с небольшой площадью. Данные огнетушители заряжают порошком и закачиваются под давлением вытесняющим газом до 16 атмосфер. Предназначается для тушения очагов возгорания классов А, В, С, Е. Купить огнетушитель ОП-2 можно здесь.

Характеристики:



Тип огнетушителя — порошковый;

Тип огнетушащего вещества — порошковый;

Автомобильный — есть;

Перезаряжаемый — есть;

Индикатор давления — есть;

Способ срабатывания — ручной;

Класс пожара — E, C, B, A;

Вид огнетушителя — переносной;

Масса заряда — 2 кг;

Масса огнетушителя — 3.2 кг;

Длина струи — 2 м;

Продолжительность подачи ОТВ — 6 с;

Тип пускового устройства — рычажного типа;

Способ вытеснения ОТВ — закачанный внутрь газ;

Минимальная температура эксплуатации — минус 40 °C;

Максимальная температура эксплуатации — плюс 50 °C;

Дополнительно:



Срок годности — 1825 дней;

Срок службы — 10 лет;

Страна производства — Россия

3. Огнетушитель ОП-4 от Ярпожинвест

Материалы по теме Как выбрать недорогую аптечку — 3 главных принципа

Купить огнетушитель ОП-4 можно здесь.

Характеристики:



Тип огнетушителя — порошковый;

Тип огнетушащего вещества — порошковый;

Автомобильный — есть;

Перезаряжаемый — есть;

Индикатор давления — есть;

Способ срабатывания — ручной;

Класс пожара — E, C, B, A;

Вид огнетушителя — переносной;

Масса заряда — 4 кг;

Масса огнетушителя — 5.4 кг;

Длина струи — 3 м;

Продолжительность подачи ОТВ — 10 с;

Тип пускового устройства — рычажного типа;

Способ вытеснения ОТВ — закачанный внутрь газ;

Минимальная температура эксплуатации — минус 40 °C;

Максимальная температура эксплуатации — плюс 50 °C

Дополнительно:



Срок годности — 1825 дней;

Срок службы — 10 лет

Покупая огнетушители Ярпожинвест в магазине «За рулем», можете быть уверены в качестве и надежности товара!