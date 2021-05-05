Испытали 8 огнетушителей — выбрали лучший — журнал За рулем

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Испытали 8 огнетушителей — выбрали лучший

Шесть из восьми не смогли справиться с огнем.

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8 огнетушителей: эксперты «За рулем» выбрали правильные

Нередко приходится слышать от автомобилистов, что огнетушитель в багажнике их машины выполняет исключительно декоративную функцию и был куплен формально только ради соблюдения требований Приложения В «Использование огнетушителей на автотранспортных средствах (АТС)». Проще говоря, чтобы инспекторы ГИБДД не штрафовали.

На деле такой подход весьма сомнителен, так как потраченные деньги можно вложить с умом. При практически одинаковой стоимости огнетушителей они имеют разную степень эффективности, и ничто не мешает приобрести лучший вариант, способный погасить даже «таз» с горящим бензином или плотную полыхающую поленницу.

Эксперты «За рулем» испытали 8 огнетушителей, стоимостью от 475 до 680 рублей, а ценник одного из подопытных составляет 1200 рублей — это испанский аэрозоль «Мини Пожарный minibombero» со сроком годности всего 2 года. К слову, ни он, ни его «собрат» из Санкт-Петербурга «Огнетушащий аэрозоль Nimbus» за 550 рублей не смогли справиться с огнем. Им по силам лишь закрыть пеной огонь в небольших емкостях, а значит место им не в багажнике, а на кухне.

Что касается углекислотных огнетушителей, то они не способны погасить горящий бензин, а во многих порошковых огнетушителях не хватает порошка, что не позволяет им справиться с огнем.

Победителем испытаний стал порошковый огнетушитель ОП-2(з) из Ярославля. Именно его следует купить по пяти причинам: умеренная цена, 10-летний срок годности, соответствующий заявленному запас порошка, способность тушить горящий бензин на больших площадях и проникать в центр плотных поленниц. С таким огнетушителем у вас в багажнике будет не балласт, а настоящий борец с огнем.

Огнетушитель ОП-2 от Ярпожинвест

Огнетушитель с массой заряда 2 кг заряжают порошком, который выбрасывается на огонь под давлением до 16 атмосфер. Поэтому ОП-2 легко тушит очаги возгорания классов А, В, С, Е.

Характеристики:

  • Тип огнетушителя — порошковый;
  • Тип огнетушащего вещества — порошковый;
  • Автомобильный — есть;
  • Перезаряжаемый — есть;
  • Индикатор давления — есть;
  • Способ срабатывания — ручной;
  • Класс пожара — E, C, B, A;
  • Вид огнетушителя — переносной;
  • Масса заряда — 2 кг;
  • Масса огнетушителя — 3,2 кг;
  • Длина струи — 2 м;
  • Продолжительность подачи ОТВ — 6 с;
  • Тип пускового устройства — рычажного типа;
  • Способ вытеснения ОТВ — закачанный внутрь газ;
  • Минимальная температура эксплуатации — минус 40 °C;
  • Максимальная температура эксплуатации — плюс 50 °C;
  • Срок годности — 1825 дней;
  • Срок службы — 10 лет;
  • Страна производства — Россия.

Огнетушитель Ярпожинвест можно купить в магазине «За рулем».

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