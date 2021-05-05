Opel Manta: такой могла быть наша «шестерка»

«Пролетарское» купе Opel Manta 1975 года удивительно похоже на ВАЗ-2106.
И все же у немцев получилась совсем другая машина. В ней воплотились наши мечты об идеальной «шестерке».
Технически — почти близнецы...
Технические описания конструкции Opel Manta и Жигулей практически совпадают.
— Классическая компоновка. Передняя подвеска — пружинная на двойных поперечных рычагах. Сзади — мост на пружинах. Правда, у Манты, в отличие от Жигулей, есть задний стабилизатор поперечной устойчивости. Тормоза у Опеля и Жигулей тоже одинаковые: спереди — дисковые, сзади — барабанные.
— Силовые агрегаты. Четырехцилиндровый двигатель Манты рабочим объемом 1,6 л развивает 75 л.с. — столько сил было у нашей «трешки». Движок «шестерки» даже чуть помощнее будет.
Кстати, на Opel Manta ставили и другие моторы — объемом всего 1,2–1,9 л. Самый маленький развивал лишь 60 л.с. И это на спорткупе! Но 75-сильный мотор с карбюратором был самым популярным. Кстати, на Опелях уже тогда появились двигатели с впрыском топлива.
— Коробка передач — механическая четырехступенчатая. На поздние Манты устанавливали и автоматические коробки, в основном, для американского рынка.
…а на дороге ведут себя по-разному
Конечно, 75 сил есть 75 сил — никаких чудес на дороге Manta не демонстрирует. Как и Жигули. Но если смело крутить опелевский мотор, ехать можно нестыдно и даже достаточно энергично. Для этого надо только не лениться переключать передачи. Но делать это в Опеле одно удовольствие. Опять же, как в Жигулях! Ходы рычага четырехступенчатой механической коробки эталонные — короткие, а фиксация четкая.
Сейчас бы сказали — усилитель рулевого управления грамотно настроен. Но тут его, конечно, нет! А небольшая тяжесть руля только усиливает приятное впечатление от поведения автомобиля на дороге.
Подвеска — жестче жигулевской. Но ведь Manta — спорткупе. А такой автомобиль, пусть и с 75-сильным двигателем, обязан цепко держаться за дорогу. И Opel делает это очень здорово! В быстрых поворотах, даже когда шины уже начинают посвистывать, крены остаются минимальными, а задние колеса не пытаются сместиться в сторону — «переставиться», как на Жигулях.
Поэтому и ехать на Манте — куда более собранной и задорной — интересней.
Внешность, интерьер — Opel просто подумал о людях
О такой стильной машине советские граждане в 1970-х и мечтать не могли!
Немецкое приземистое спорткупе выглядит элегантно и изящно. Очень удачное сочетание лучших достижений европейской и американской стилистики тех лет (ведь Opel был частью концерна GM).
В салоне никаких особых откровений, роскоши или удивительных фишек. Общая стилистика, особенно форма панели, бесхитростная комбинация приборов, простецкие «ползунки» системы отопления — в духе Жигулей.
Но при этом панель приборов обшита кожей, да еще со стильной красной строчкой. Кожаные сиденья очень удобные, почти эталонные по тем временам. Посадка в Манте — точно не жигулевская! Места для ног достаточно — не приходится их сгибать, как в ВАЗах.
Одним словом, создатели Манты постарались, чтобы ехать в машине было приятно и удобно.
Машина хорошая… но нужна ли в СССР?
Секрет ее обаяния
Привлекательность автомобиля складывается из разных, порой очень трудно описываемых качеств. Простота, прочность и рациональность конструкции в Manta есть, как и в моделях ВАЗа.
Но в немецком исполнении эти свойства прекрасно сочетаются с элегантностью, стилистическим шармом, да еще и с грамотной настройкой немудреного по конструкции почти жигулевского шасси.
И это — общая черта лучших автомобилей 1970-х.
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