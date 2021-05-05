Opel Manta: такой могла быть наша «шестерка»

Но — не случилось. Во многом потому, что в СССР просто не нужны были Жигули в версиях спорткупе.

«Пролетарское» купе Opel Manta 1975 года удивительно похоже на ВАЗ-2106.

И все же у немцев получилась совсем другая машина. В ней воплотились наши мечты об идеальной «шестерке».

Технически — почти близнецы...

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Технические описания конструкции Opel Manta и Жигулей практически совпадают.

— Классическая компоновка. Передняя подвеска — пружинная на двойных поперечных рычагах. Сзади — мост на пружинах. Правда, у Манты, в отличие от Жигулей, есть задний стабилизатор поперечной устойчивости. Тормоза у Опеля и Жигулей тоже одинаковые: спереди — дисковые, сзади — барабанные.

— Силовые агрегаты. Четырехцилиндровый двигатель Манты рабочим объемом 1,6 л развивает 75 л.с. — столько сил было у нашей «трешки». Движок «шестерки» даже чуть помощнее будет.

Кстати, на Opel Manta ставили и другие моторы — объемом всего 1,2–1,9 л. Самый маленький развивал лишь 60 л.с. И это на спорткупе! Но 75-сильный мотор с карбюратором был самым популярным. Кстати, на Опелях уже тогда появились двигатели с впрыском топлива.

— Коробка передач — механическая четырехступенчатая. На поздние Манты устанавливали и автоматические коробки, в основном, для американского рынка.

…а на дороге ведут себя по-разному

Конечно, 75 сил есть 75 сил — никаких чудес на дороге Manta не демонстрирует. Как и Жигули. Но если смело крутить опелевский мотор, ехать можно нестыдно и даже достаточно энергично. Для этого надо только не лениться переключать передачи. Но делать это в Опеле одно удовольствие. Опять же, как в Жигулях! Ходы рычага четырехступенчатой механической коробки эталонные — короткие, а фиксация четкая.





Обзор в такие зеркала — не идеальный. Но зато как красиво они выглядят!

Сейчас бы сказали — усилитель рулевого управления грамотно настроен. Но тут его, конечно, нет! А небольшая тяжесть руля только усиливает приятное впечатление от поведения автомобиля на дороге.

Подвеска — жестче жигулевской. Но ведь Manta — спорткупе. А такой автомобиль, пусть и с 75-сильным двигателем, обязан цепко держаться за дорогу. И Opel делает это очень здорово! В быстрых поворотах, даже когда шины уже начинают посвистывать, крены остаются минимальными, а задние колеса не пытаются сместиться в сторону — «переставиться», как на Жигулях.

Поэтому и ехать на Манте — куда более собранной и задорной — интересней.

Внешность, интерьер — Opel просто подумал о людях

Салон Манты не выглядит роскошным, хотя и отделан кожей. Руль — нештатный, тюнинговый.

О такой стильной машине советские граждане в 1970-х и мечтать не могли!

Немецкое приземистое спорткупе выглядит элегантно и изящно. Очень удачное сочетание лучших достижений европейской и американской стилистики тех лет (ведь Opel был частью концерна GM).

Дополнительные приборы на центральной консоли: амперметр, датчик давления масла. А посередине — даже часы.

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В салоне никаких особых откровений, роскоши или удивительных фишек. Общая стилистика, особенно форма панели, бесхитростная комбинация приборов, простецкие «ползунки» системы отопления — в духе Жигулей.

Но при этом панель приборов обшита кожей, да еще со стильной красной строчкой. Кожаные сиденья очень удобные, почти эталонные по тем временам. Посадка в Манте — точно не жигулевская! Места для ног достаточно — не приходится их сгибать, как в ВАЗах.

Одним словом, создатели Манты постарались, чтобы ехать в машине было приятно и удобно.

Ползунками регулируют не только температуру в салоне и распределение потоков, но и скорость вентилятора. Похоже на жигулевскую схему.

Машина хорошая… но нужна ли в СССР?

У нас подобных Жигулей, увы, не было. А если и появилось бы нечто подобное (пофантазируем!), спрос оказался бы мизерным — непрактично, да еще и дорого. Зачем советскому человеку такая роскошь? К слову, в 1975-м наша «трешка» стоила в Западной Германии чуть меньше 9000 марок, а Manta в описанной комплектации — около 12 000.

Ма́нта (или гигантский морской дьявол) — это вид морских скатов, причем очень быстрых. По легенде, эмблему для Опеля Манты срисовали с фотографии реального ската.

Секрет ее обаяния

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Привлекательность автомобиля складывается из разных, порой очень трудно описываемых качеств. Простота, прочность и рациональность конструкции в Manta есть, как и в моделях ВАЗа.

Но в немецком исполнении эти свойства прекрасно сочетаются с элегантностью, стилистическим шармом, да еще и с грамотной настройкой немудреного по конструкции почти жигулевского шасси.

И это — общая черта лучших автомобилей 1970-х.

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