Эти огнетушители не потушат ваш автомобиль!

Эксперты «За рулем» перечислили 4 особенности, по которым можно отличить плохой огнетушитель от хорошего.

Автомобильные огнетушители бывают разные. На рынке появились даже аэрозольные, которые больше напоминают игрушки, чем огнеборцев. Эксперты «За рулем» не так давно испытывали их. Также в тесте участвовали 2-килограммовые огнетушители с углекислым газом, «душащие» огонь, и порошковые, накрывающие огонь негорючей пленкой. Тогда победу одержали порошковые огнетушители уровня АВСЕ, но не все.

И вот встает вопрос — почему некоторые порошковые огнетушители не прошли испытание «За рулем»?

Важно знать: есть несколько классов огнетушителей: «А» хорошо гасят огонь на пластике, резине и дереве, «В» — тушат топливо и масло, «С» предпочтительнее для битопливных машин, а «Е» — для электромобилей. Отсюда складываются группы классов, которые и пишутся на огнетушителях: АВСЕ и ВСЕ.

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1. Порошковые огнетушители делятся по принципу распыления: щелевидной форсункой и конусной. Первые укладывают порошок веером, сразу на большую площадь, так называемым «одеялом». Конусные же бьют струей — залпом. Если такая струя направлена на горящий разлитый бензин, то порошок будет подныривать под него и не создаст негорючую пленку на поверхности.

2. Обратите внимание и на дно огнетушителя. Если оно выпуклое и его нельзя поставить на ровную поверхность, значит металл его тонок и в жару он может потерять герметичность.

3. Важно и запорно-пусковое устройство, которое не должно быть сделано из пластика. Только металл, который способен выдержать нагрузки.

4. И читайте, что пишется на огнетушителе. Знайте, что ОП обозначает массу заряда: ОП-1 — это 1 килограмм, ОП-2 — 2 килограмма и так далее. Были случаи, когда на огнетушителях крупно писалось «Объем 2 литра» (видимо, имеется в виду объем баллона), а рядом едва заметно проставлялось ОП-1. Это явная попытка обмануть покупателя.

А какой потушит?

В наших тестах лучшими становились огнетушители ярославской фирмы «Ярпожинвест». Купить их можно по этой ссылке. Они полностью соответствуют классу АВСЕ, в них нет недовеса порошка, а струя, ровно расширяясь, накрывает большие площади. У них всегда толстый металл корпуса и железные запорно-пусковые устройства.

Для автомобилей лучше купить модель ОП-2(з) — порошковый 2-килограммовый огнетушитель, который полностью соответствует всем требованиям и не раз побеждал в наших сравнительных тестах.