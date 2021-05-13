Эти огнетушители не потушат ваш автомобиль!

Автомобильные огнетушители бывают разные. На рынке появились даже аэрозольные, которые больше напоминают игрушки, чем огнеборцев. Эксперты «За рулем» не так давно испытывали их. Также в тесте участвовали 2-килограммовые огнетушители с углекислым газом, «душащие» огонь, и порошковые, накрывающие огонь негорючей пленкой. Тогда победу одержали порошковые огнетушители уровня АВСЕ, но не все.
И вот встает вопрос — почему некоторые порошковые огнетушители не прошли испытание «За рулем»?
Важно знать: есть несколько классов огнетушителей: «А» хорошо гасят огонь на пластике, резине и дереве, «В» — тушат топливо и масло, «С» предпочтительнее для битопливных машин, а «Е» — для электромобилей. Отсюда складываются группы классов, которые и пишутся на огнетушителях: АВСЕ и ВСЕ.
Признаки халтуры, особенности и просчеты инженеров
1. Порошковые огнетушители делятся по принципу распыления: щелевидной форсункой и конусной. Первые укладывают порошок веером, сразу на большую площадь, так называемым «одеялом». Конусные же бьют струей — залпом. Если такая струя направлена на горящий разлитый бензин, то порошок будет подныривать под него и не создаст негорючую пленку на поверхности.
2. Обратите внимание и на дно огнетушителя. Если оно выпуклое и его нельзя поставить на ровную поверхность, значит металл его тонок и в жару он может потерять герметичность.
3. Важно и запорно-пусковое устройство, которое не должно быть сделано из пластика. Только металл, который способен выдержать нагрузки.
4. И читайте, что пишется на огнетушителе. Знайте, что ОП обозначает массу заряда: ОП-1 — это 1 килограмм, ОП-2 — 2 килограмма и так далее. Были случаи, когда на огнетушителях крупно писалось «Объем 2 литра» (видимо, имеется в виду объем баллона), а рядом едва заметно проставлялось ОП-1. Это явная попытка обмануть покупателя.
А какой потушит?
В наших тестах лучшими становились огнетушители ярославской фирмы «Ярпожинвест». Купить их можно по этой ссылке. Они полностью соответствуют классу АВСЕ, в них нет недовеса порошка, а струя, ровно расширяясь, накрывает большие площади. У них всегда толстый металл корпуса и железные запорно-пусковые устройства.
Для автомобилей лучше купить модель ОП-2(з) — порошковый 2-килограммовый огнетушитель, который полностью соответствует всем требованиям и не раз побеждал в наших сравнительных тестах.