Очень редкая Победа: в ней возили сухари

Заводских серийных версий автомобилей Победа с кузовом фургон не существовало. Однако многие автобазы и ремзаводы модифицировали машины по своему разумению.
Пара таких редких Побед умудрилась даже попасть на киноэкран, снявшись в фильме 1959 года «Снежная сказка» с участием Евгения Леонова, Михаила Пуговкина и Клары Лучко.
Фургоны с надписями «Московские сухари» и «Ситнички» были изготовлены для московского хлебокомбината на одном из московских авторемонтных заводов.
Наша Победа стала одним из первых в мире автомобилей с кузовом понтонного типа. В таких кузовах впервые обошлись без явно выраженных подножек и выделяющихся крыльев. Арки передних колес влились в моторный отсек, получилась общая верхняя линия крыльев. Отсутствие подножек никак не сказалось на удобстве посадки и высадки, поскольку безрамная машина стала ниже предшественниц.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в Челябинске целых 55 лет выпускали уникальный дизель-электрический гусеничный трактор ДЭТ-250?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected]
- Ретротест редчайшей Победы — тут.
- Если вам удобнее читать (или смотреть) нас в соцсетях, подписывайтесь на «За рулем» в Instagram, Вконтакте, Facebook, Youtube, Яндекс.Дзен.
- Отличное решение при перевозке негабаритных проблем — автобокс NOBU.
- При необходимости всегда можно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора.
- Хотите пройти техосмотр без проблем? Тогда вам нужна качественная аптечка «За рулем» с оптимальным составом и лучший огнетушитель по результатам наших тестов. Идеальным дополнением станет набор автомобилиста в удобной сумке.
Фото: КБ СМИРНОВА