Очень редкая Победа: в ней возили сухари

А еще она снималась в кино.

Заводских серийных версий автомобилей Победа с кузовом фургон не существовало. Однако многие автобазы и рем­заводы модифицировали машины по своему разумению.

Пара таких редких Побед умудрилась даже попасть на киноэкран, снявшись в фильме 1959 года «Снежная сказка» с участием Евгения Леонова, Михаила Пуговкина и Клары Лучко.

Фургоны с надписями «Московские сухари» и «Ситнички» были изготовлены для московского хлебокомбината на одном из московских авторемонтных заводов.

Наша Победа стала одним из первых в мире автомобилей с кузовом понтонного типа. В таких кузовах впервые обошлись без явно выраженных подножек и выделяющихся крыльев. Арки передних колес влились в моторный отсек, получилась общая верхняя линия крыльев. Отсутствие подножек никак не сказалось на удобстве посадки и высадки, поскольку безрамная машина стала ниже предшественниц.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в Челябинске целых 55 лет выпускали уникальный дизель-электрический гусеничный трактор ДЭТ-250?

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Фото: КБ СМИРНОВА