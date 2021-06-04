Квадратный номер на «японку»: сзади можно, а спереди?

Ответ Госавтоинспекции: спереди — однозначно нет.

Можно ли установить на японский автомобиль «квадратный» номер не только сзади, но и спереди?

А. Елисеев, г. Иркутск

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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В соответствии с ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» указанные вами знаки относятся к типу 1 А и предназначены для легковых, грузовых автомобилей и автобусов с нестандартным местом крепления.

Их установка допускается только сзади транспортных средств.

Управление транспортным средством с таким знаком, установленным спереди, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ.

Ниже — еще один вопрос о госномерах.

Читатель «За рулем» из Подмосковья оставил на хранении номера со старого автомобиля с кодом 177. Попытался поставить их на новую машину, но сотрудники МРЭО отказали, сославшись на новый ­приказ, по которому номера выдают по месту жительства собственника.

Правовые основания для такого решения содержатся в Правилах государственной регистрации ТС в регистрационных подразделениях ГИБДД МВД, утвержденных постановлением Правительства от 21 декабря 2019 г. № 1764. Согласно пункту 39 указанных Правил присвоение государственного регистрационного номера ТС осуществляется в соответствии с цифровым кодом региона места регистрации владельца ТС. Таким образом, сохраненный номер может быть присвоен регистрируемому за вами транспортному средству только в том случае, если местом вашего жительства (пребывания) в соответствии со свидетельством о регистрации будет являться Москва.

Все коды регионов на госномерах — тут.

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Фото: Unsplash и «За рулем»