Освежаем обивку салона: рецепт аккуратного водителя

У моего седана Fiat Albea постоянно пачкается тканевая обивка на дверях.

Я быстро и без разводов очищаю ее с помощью недорогих влажных салфеток для чистки замши.

М. Лупандин, г. Владимир

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

По опыту, если зверь не вынес стресса при перевозке, избавиться от напоминаний об этом инциденте не помогают ни стиральный порошок, ни мыло, ни автохимия. Зато отличный результат дало средство из зоомагазина для мытья полов и игрушек. Если душок стойкий и сохраняется несколько недель, то можно использовать средство от запаха хорьков.

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