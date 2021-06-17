Освежаем обивку салона: рецепт аккуратного водителя — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Освежаем обивку салона: рецепт аккуратного водителя

Отчистить ткань на дверях и сиденьях проще, чем кажется.

Материалы по теме
Очень-очень испачкали сиденья — тест 13 препаратов для чистки

У моего седана Fiat Albea постоянно пачкается тканевая обивка на дверях.

Я быстро и без разводов очищаю ее с помощью недорогих влажных салфеток для чистки замши.

М. Лупандин, г. Владимир

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

Материалы по теме
Sredstva Домашние средства вместо автохимии: советы эксперта
Читательница «За рулем» А. Щипакина столкнулась с проблемой запаха в салоне после перевозки кошки. И решила проблему доступными средствами:

По опыту, если зверь не вынес стресса при перевозке, избавиться от напоминаний об этом инциденте не помогают ни стиральный порошок, ни мыло, ни автохимия. Зато отличный результат дало средство из зоомагазина для мытья полов и игрушек. Если душок стойкий и сохраняется несколько недель, то можно использовать средство от запаха хорьков.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Материалы по теме
100 рублей, способные спасти жизнь

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.




Фото: М. Лупандин и Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
2951
Оцените материал
2:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...