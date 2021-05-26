В Жигулях было много удачных технических решений. И некоторые вполне можно реализовать на современном уровне.

1. Простота обслуживания и ремонтопригодность

Заменить лампочку в фонаре или фаре, снять АКБ, отрегулировать зазоры в клапанах прямо во дворе — да запросто! Без всяких хитроумных девайсов, программ и специнструментов. При этом технические жидкости — масла, антифризы — подойдут практически любые.

2. Понятное управление

Вместо сенсорных экранов с меню, подменю и ползущими строчками — массивные физические кнопки. Каждая опция включалась персональной клавишей. Радиоприемник — здесь, вентилятор — там: любая манипуляция выполнялась не глядя.

3. Безотказные стеклоподъемники

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Водитель не был «привязан» к электричеству — открыть окно механической «крутилкой» можно было и при выключенном зажигании.

Эта возможность спасла немало жизней в ДТП тем, кто выбирался из тонущей или горящей машины. (Легко ли в стрессовой ситуации отыскать нужную кнопку?) В целом, ручная тросовая система была надежней нынешней электрической.

4. Форточки и микроклимат

Бывалые водители с благодарностью вспоминают «треугольные стекляшки» — форточки, которые открывались отдельно. (Их устанавливали на Жигули вплоть до модели 2105.) Вроде простейшая конструкция, но именно она помогала оптимально регулировать воздухопотоки в салоне машины так, что жара почти не чувствовалась.

Некурящие водители, открывая форточку под нужным углом, успешно боролись с запотеванием стекол, а курильщики могли курить даже в дождь.

5. Обзорность

Однозначно лучше, чем у современных иномарок. Благодаря узким передним стойкам слепых зон нет. А движение задним ходом легко давалось даже начинающим: никакие подголовники не мешают и стекла огромные.

6. Автономная тормозная система

Стояночный тормоз Жигулей по праву называли «ручником»: механический рычаг находился под правой рукой. Такую конструкцию теперь активно вытесняют все те же кнопки. А это была самостоятельная тормозная система, не зависящая ни от тормозной жидкости, ни от включенного зажигания.

Многие и сегодня, как тогда владельцы Жигулей, пользуются механическими ручниками для маневрирования на скользких участках.

7. Полноценная запаска

Запаски уходят в небытие. Сначала появились «докатки» — запасные колеса уменьшенной ширины, скорость передвижения на которых ограничена. А в некоторых моделях запаски и вовсе не предусмотрены — только ремкомплекты, позволяющие ликвидировать лишь небольшой прокол.

В Жигулях — полноразмерное запасное колесо, удачно расположенное в багажнике. Ездить на такой запаске можно было без ограничений, а инструкция предписывала время от времени переставлять пять колес для их равномерного износа.

8. Внутри удобно спать

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Сидеть в Жигулях было неудобно, зато передние сиденья раскладывались вровень с задними, образуя комфортные спальные места. Удобно для автопутешественников, да и просто для тех, кто решил вздремнуть в дороге. В современных анатомических сиденьях спать можно только сидя.

9. Завести вручную

Сегодня уже не все помнят, что такое «кривой стартер»: заводные рукоятки к автомобилям сейчас не придаются. А вот Жигули с разряженной АКБ можно было запустить без посторонней помощи.

10. АИ-95 не нужен

АИ-92 в те времена считался высокооктановым, а 95-й бензин Жигулям был вовсе не нужен. Сегодня возможность безбоязненного применения 92-го — большой плюс для небогатых автомобилистов.

А что вы больше цените в автомобиле — простоту и надежность или комфорт и девайсы? Поделитесь своим мнением ниже в комментариях!

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