Новый Haval H9: разворачивается, как танк, бережет природу и знает русский! — журнал За рулем

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Новый Haval H9: разворачивается, как танк, бережет природу и знает русский!

Внешность внедорожника не поменялась, бензиновый двигатель подрастерял силы, а из прайса исчезли некоторые опции. Зато внедорожные характеристики стали еще круче.

Блокировка переднего дифференциала: улучшает проходимость, снижает пробуксовку

Haval H9 — серьезный рамный внедорожник. Блокировки центрального и заднего дифференциалов у него были всегда. Теперь в топовой комплектации Premium ставится и принудительная блокировка переднего дифференциала. Между задними колесами степень блокировки варьируется за счет гибкой работы электронасоса. Спереди дифференциал по принципу «включено-выключено» — свободный или на 100% замкнут.

Танковый разворот: крутая функция для маневра на бездорожье

При включенной межосевой блокировке, как известно, сильно ухудшается маневренность машины. На Хавейле придумали функцию Tаnk turn — «танковый разворот». Если ее активировать, электроника при маневре начнет притормаживать заднее внутреннее колесо. За счет этого удается на метр сократить радиус разворота, что здорово облегчает маневры в ограниченном пространстве.

Работает полезное новшество только при выключенной блокировке заднего дифференциала. Что логично: она ведь жестко связывает два колеса оси.

Системы активной безопасности: помогают концентрироваться на управлении

Систем помощи водителю стало больше. В дополнение к ассистенту спуска с горы появился «круиз» для бездорожья. Водитель заранее задает желаемую скорость движения по грязи или разбитой дороге, и машина ее поддерживает.

Отличие от дорожного круиз-контроля: тот обычно работает с 30 км/ч, а внедорожный — на черепашьей скорости.

На трассе Haval H9 ведет себя для рамника пристойно, при маневрах не пугает.
На трассе Haval H9 ведет себя для рамника пристойно, при маневрах не пугает.

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В список систем активной безопасности вошли мониторинг слепых зон, ассистент выезда с парковки задним ходом, функции предупреждения об открытой двери и предупреждения о наезде сзади, автоматика управления дальним светом, распознавание дорожных знаков, функция удержания в полосе.

А вот активного круиз-контроля по-прежнему нет.

«Оцифрованная» приборная панель: графику улучшили, недочеты исправили

У всех версий экран медиасистемы вырос с 8 до 9 дюймов. Из нее вывели заторможенность реакций, шрифт сделали ровным, а перевод теперь не пестрит ошибками или несуразными сокращениями. Жаль, что недоработали синхронизацию со смартфонами: Apple CarPlay внедрили, а Android Auto не стали. И исчезла любопытная вкладка с данными о температурах рабочих жидкостей и визуализацией работы полного привода.

Приборную панель украсил выросший с 8 до 9 дюймов центральный дисплей.
Приборную панель украсил выросший с 8 до 9 дюймов центральный дисплей.

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Комбинация приборов из частично цифровой стала полностью рисованной. Но зоны по краям слева и справа всегда выглядят одинаково, только для центральной части можно выбрать один из трех дизайнов.

Интересная деталь: пока работает система удержания в полосе, никакой другой картинки на дисплее не будет. Кнопки на руле банально отключаются! Хочешь увидеть, например, информацию борткомпьютера — дезактивируй ассистента.

Двигатель: потеря мощности не чувствуется

С дизельным двигателем ничего не произошло — те же 190 л.с., 420 Нм. В Китае его больше на «девятку» не ставят, и в течение года он исчезнет и с нашего рынка.

Бензиновый мотор стал слабее — 218 л.с. против 245 ранее. Такова плата за соответствие эконормам Евро-6.

Зато прибавил в тяговитости, обретя 380 Нм вместо прежних 350. Поэтому разгон и тяга хуже не стали.

Правда, расход остался нескромным: нужно очень постараться, чтобы получить на трассе меньше 10 л/100 км.

Дизайн: остался старым

Полноценный рестайлинг, который сделали китайской версии два года назад, нашему Н9 точно не светит.

Во-первых, новый высокий капот и вертикальная решетка радиатора не проходят по требованиям безопасности пешеходов.

Во-вторых, такие машинокомплекты обошлись бы заметно дороже. А Haval H9 и без того на следующий год, судя по всему, окажется «роскошью».

Стоимость топовой версии перевалила за 3 млн рублей, и ее будут облагать налогом для «богатых».

Омыватель фар и передний парктроник: для России не предусмотрены

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Машинокомплекты для сборки Хавейлов Н9 идут из Китая. И тульский завод получает электрожгуты, унифицированные с версией внедорожника для домашнего рынка. В них не стало проводки для переднего парктроника (в Китае на «девятку» ставят камеры кругового обзора), автокорректора и омывателя фар (необязательны для LED-оптики).


Из-за отсутствия омывателя на российские Хавейлы ставят ксеноновые лампы не на 35, а на 25 Вт: таким маломощным фарам корректор и омыватель не нужны.


Китайский, дорогой, но продается!

В передних сиденьях есть обогрев, вентиляция и массаж.
В передних сиденьях есть обогрев, вентиляция и массаж.

В марте Haval вошел в топ-10 по продажам, обогнав, среди прочих, УАЗ. Рамному семиместному Н9 тоже есть чем похвастаться: в прошлом году его тираж у нас составил 1189 машин — лучший результат за все годы и первый четырехзначный.


Доработанный бензиновый Haval H9 во внедорожном плане стал еще круче. Учитывая его рамную конструкцию — правильное приложение сил при модернизации. Хотя утраченных опций жаль.


Обновленный Haval H9 стоит от 2,67 до 3,04 млн рублей. Дорого. Только вот другие рамные внедорожники с аналогичным набором наворотов обойдутся еще дороже.



Новый Haval H9: разворачивается, как танк, бережет природу и знает русский!

Внешность внедорожника не поменялась, бензиновый двигатель подрастерял силы, а из прайса исчезли некоторые опции. Зато внедорожные характеристики стали еще круче.

Новый Haval H9: разворачивается, как танк, бережет природу и знает русский! — фото 1248969Новый Haval H9: разворачивается, как танк, бережет природу и знает русский! — фото 1248966Новый Haval H9: разворачивается, как танк, бережет природу и знает русский! — фото 1248967Новый Haval H9: разворачивается, как танк, бережет природу и знает русский!

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Отзывы о Haval H9 (1)

Haval 2016 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

отличная машина

Недостатки:

нет

Комментарий:

Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.

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