Буксировочный трос: рассказываем, какой надежнее

В отличие от аптечек и огнетушителей, трос возить с собой необязательно. Но это тот случай, когда автовладельцы добровольно кладут его в автомобиль. На всякий случай.

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А случаи, как известно, бывают разные. И не факт, что когда он наступит, трос не подведет. В этом эксперты «За рулем» убедились, протестировав 11 разных буксировочных тросов‑пятитонников. Результат огорчил: все они вышли из строя при куда меньшем усилии, чем заявленные пять тонн. Тросы или рвались, или у них разгибались крюки, что куда хуже. Подробнее — по этой ссылке.

Означает ли это, что все они не годятся для буксировки пятитонных автомобилей? Однозначного ответа не дадим, ведь при буксировке по ровному асфальту вполне достаточно усилия в несколько сотен килограммов. Но при малейшем уклоне дороги, резком рывке или колее нагрузка на него сильно возрастает. Поэтому опытные автомобилисты выбирают тросы с разрывной нагрузкой, в несколько раз превышающей массу машины.

Напомним, что в набор автомобилиста «За рулем», кроме знака аварийной остановки, аптечки, огнетушителя, обязательно входит проверенный буксировочный трос, который всегда выручит в сложной ситуации.

Мы рекомендуем набор ZR.NA02, в составе которого трос из плетеного морозостойкого корабельного каната длиной 5 м. Он выдерживает самую высокую разрывную нагрузку из всех типов мягких материалов, использующихся для изготовления буксировочных тросов. Оптимальный набор автомобилиста ZR.NA02 можно приобрести по этой ссылке.

Желаем, чтобы на дороге буксировочный трос вам никогда не пригодился!

Фото: «За рулем» и Depositphotos