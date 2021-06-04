Дизель отводит тепло лучше бензинового мотора. Интересно, в чем причина?

— Дизельный двигатель отводит тепло лучше бензинового за счет чугунного блока цилиндров или по какой-то другой причине?
— Существует множество дизельных двигателей с алюминиевыми блоками цилиндров. Дело вовсе не в отводе тепла, а в том, что энергию сгоревшего топлива дизель переводит в полезную работу более эффективно, с большим КПД, поскольку среднее эффективное давление, развиваемое в цилиндре, у него выше.
Кроме того, любой автомобильный двигатель львиную долю времени работает на частичных режимах, когда дизель позволяет сильно обеднять смесь, что недопустимо для бензинового мотора.
Тепловой баланс бензинового двигателя таков: на механическую работу, на тепло, уходящее с выхлопными газами, и на отвод тепла системой охлаждения приходится по одной трети всей энергии сгоревшего топлива. У дизеля соотношение лучше за счет снижения тепловых потерь в систему охлаждения и с отработавшими газами.
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