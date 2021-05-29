Новая Lada или премиум-класс с пробегом? Есть ответ

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Альтернативой для внедорожного Ларгуса, стоимость которого составляет около одного миллиона рублей, может стать внедорожный универсал Volvo XC70 2010 который стоит столько же.
Казалось бы, в чем может уступать практически премиальный Volvo, пусть и 10-летний, современному бюджетному универсалу от АВТОВАЗа? Но эксперты «За рулем» нашли несколько весьма значительных преимуществ бюджетника.
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- Ларгус уступает Вольво по уровню комфорта, но на разбитой дороге бюджетный универсал может ехать гораздо быстрее. При этом водитель не будет переживать за подвеску, а пассажиры не станут жаловаться на тряску.
- Зимой салон Ларгуса, благодаря бензиновому двигателю, прогревается гораздо быстрее, чем не может похвастать турбодизель XC70. К тому же у Ларгуса есть подогревы всех сидений, а не только передних, как в Вольво, а также лобового стекла и рулевого колеса.
- Вместительность багажника Ларгуса — 560 литров, тогда как у Вольво места для поклажи до полки на 110 литров меньше.
- При одинаковом дорожном просвете передний бампер у Ларгуса расположен немного выше, что придется кстати не только на проселке, но и в изобилующем бордюрами городе.
- Ларгус имеет 7-местный салон, что в некоторых жизненных ситуациях — неоспоримый аргумент за российский внедорожный универсал. А для его современной мультимедийной системы необязательно заводить коллекцию компакт-дисков.
О других различиях Lada Largus Cross и Volvo XC70 читайте в июньском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.
Материал подготовлен по материалам статьи «Почём кроссы?», опубликованной в июньском номере журнала «За рулем» за 2021 год.
- Тест-драйв обновленного Ларгуса вы найдете здесь.
- Тест Volvo XC70 мы выложили тут.
Фото: «За рулем»