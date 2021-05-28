Не все огнетушители одинаково полезны, а некоторым, несмотря на заверения производителей, вовсе нечего делать в автомобиле.

Вы уже видели в продаже огнетушители в виде небольших аэрозольных баллончиков, которые, как заверяют производители, можно возить с собой в автомобиле для тушения его вероятного возгорания? Кажется, что это прекрасное решение — места он занимает мало, а инспектор ДПС, если решит проверить наличие огнетушителя, останется доволен. Но как же насчет пожара?

Наши тесты показали, что аэрозольные огнетушители не способны бороться с огнем в автомобиле. Они пригодятся на кухне или в другом месте, где не ожидаешь серьезных возгораний. Но в автомобиле им делать нечего. Поэтому эксперты «За рулем» решили проверить, какие еще огнетушители окажутся бесполезными в автомобиле.

Тесты показали, что углекислотные огнетушители не способны тушить горящий бензин: пламя не задыхается и не сбивается, быстро разгораясь вновь.

Порошковые же огнетушители оказались на высоте, но не все. Некоторые так и не смогли потушить пламя, и тестировщики выяснили, почему такое может случаться. Производители могут экономить на составе порошка и его количестве, заправляя вместо положенных двух килограммов гораздо меньшее количество. Неправильный же состав порошка не способен справиться с огнем, даже если его насыпали по норме.

Среди других опасных экономий — пластиковые рычаги, которые могут обламываться в неподходящий момент, и тонкий металл баллона, склонный к вздутиям и разрывам. Важна и форма форсунки — лучше предпочесть ту, которая разбрасывает порошок веером, а не струей, покрывая большие площади.

В результате единственными огнетушителями из протестированных, способными справиться с горящим автомобилем, стали огнетушители Ярпожинвест. Кстати, Торговый дом «За рулем» может предложить вам огнетушители отдельно, либо в составе набора автомобилиста. И наборы, и огнетушители продаются в каждом Ашане.

Фото: «За рулем» и Matt Chesin / Unsplash