Блеск, да и только! 3 способа обновить свое авто

партнерский материал

Комплект зимних колес отмыт от реагентов, высушен, отбалансирован и даже покрыт чернителем резины, чтобы консервация прошла лучше. Но что делать с оставшимся средством? Рассказываем, куда его можно использовать.

1. Освежить внешний пластик

Материалы по теме 7 важных косметических операций — летнее меню для автомобиля

Производители часто специально готовят автомобили для российского бездорожья: более высокий клиренс, защитные цвета, заводской антигравий. Но, кроме технических вещей, в оффроуд-версиях автомобилей устанавливают особые элементы экстерьера — пластиковые накладки на арки (фендеры), защиту дверей от веток, а на некоторые еще и шноркель.

Такие детали неизбежно будут страдать от непогоды и пескоструя. Со временем пластик может и вовсе стать серым. Освежить вид деталей как раз и поможет чернитель покрышек. Нанесите немного средства на чистую ветошь и разотрите его по поверхности детали — она снова будет черной и блестеть. Как вариант можно выбрать препарат производства Astrohim. Состав на основе силиконового масла освежит вид пластика и вернет ему былой черный цвет. За счет концентрированной формулы эффект продлится дальше.

2. Обновить резиновые уплотнители

У резиновых уплотнителей есть одно неприятное свойство: со временем они начинают покрываться трещинами и растягиваться. Иной раз уплотнитель может настолько сильно рассохнуться, что резинка покроется серым налетом. В этом состоянии она, естественно, не уплотняет дверь и не демпфирует при закрытии.

Чтобы не доводить до такого, нужно своевременно обрабатывать резинки размягчающим составом. Производители химии продают отдельные средства для этого, но подойдет и чернитель резины. В составе у него силикон, которые нужен для размягчения резины. Поэтому наносите чернитель на губку и обработайте уплотнители.

3. Подготовить авто к продаже

Перед тем как выставлять автомобиль на продажу, нужно навести на него внешний лоск. Обычно все ограничиваются предпродажной подготовкой, но иногда дело доходит до того, что продавец делает полную химчистку салона, полировку и чистку подкапотного пространства. С последним, кстати, рекомендуем не усердствовать, так как у покупателей это может вызвать дополнительные подозрения относительно состояния узлов — не видно потенциальные места подтеков масла и других жидкостей.

Поэтому лучше не перестараться, а отдать машину в автомойку с полным комплексом. Там же, кстати, могут обновить внешний вид колес. Но если мойщики этого не сделали, нанести средство самостоятельно нетрудно. Главное — чтобы колеса были сухими.

Ну а если и после этого всего средство еще осталось — займитесь другими колесами!

Дополнение. Обработать резину велосипеда или мотоцикла

В теплое время года многие автомобилисты пересаживаются с четырехколесного транспорта на двухколесный, который также требует ухода. Если покрышки на вашем байке уже не такие яркие, какими были в магазине, то просто покройте их чернителем резины и разотрите по поверхности. Будут как новые.