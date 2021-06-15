Я есть Грунт! Готовим авто к покраске

Если вы хоть раз пробовали закрасить крыло, то знаете: не загрунтовали деталь — ничего хорошего не выйдет. Рассказываем, почему без этой операции не обойтись, хотя порой и хочется.

Что за грунт? Как он работает?

Давайте представим, что бы было, если бы маляры при покраске не использовали грунтовку. На голый металл, который предварительно обработали, зачистили и обезжирили, нанесли бы краску… А она начнет облезать и пузыриться, как, ну например, кожа после пары дней в Сочи. И дело не в том, что краска плохая или металл не тот, а в том, что эти материалы имеют между собой довольно слабые адгезионные свойства — их не получится просто так сцепить друг с другом. Плюс ко всему, любой контакт с твердыми предметами в скором времени привел бы к коррозии.

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Чтобы избежать проблем с коррозией и адгезией, инженеры придумали такую вещь, как грунтовка. Это промежуточный слой между металлом и краской, который помогает последней лучше прилипать к кузовным деталям и не отваливаться в процессе. В общем, грунтовка решает обе проблемы: адгезионную и антикоррозийную. Если произойдет скол, то грунтовка не даст внешним раздражителям попасть на металл и образовать ржавчину.

Какие грунтовки бывают? Как правильно выбрать?

Глобально грунт бывает двух видов: однокомпонентный и двухкомпонентный. Первый не требует специальной подготовки и продается в виде баночек или аэрозолей, которые можно наносить в том виде, как сделал производитель.

Двухкомпонентная, как можно догадаться из названия, состоит из двух жидкостей: полимера и отвердителя, которые поставляются в разных емкостях. Перед тем как нанести на поверхность, маляр смешивает компоненты в нужных пропорциях и наносит на детали. Но тут важна скорость нанесения, так как смесь быстро твердеет и счет идет на минуты.

Если делить грунтовку по составляющим, то она бывает трех видов: кислотная, эпоксидная и акриловая.

Кислотная грунтовка. Используется для чернового покрытия и защищает кузов от коррозии.

Используется для чернового покрытия и защищает кузов от коррозии. Акриловая. Самая распространенная двухкомпонентная грунтовка, которая готовится не раньше чем за час до нанесения. Часто ее наносят на шпаклевку, и сохнет она от трех до восьми часов в термокамере.

Самая распространенная двухкомпонентная грунтовка, которая готовится не раньше чем за час до нанесения. Часто ее наносят на шпаклевку, и сохнет она от трех до восьми часов в термокамере. Эпоксидная. Грунтовка, которая наносится перед покраской. Она обладает самыми стойкими антикоррозийными свойствами. Еще она неплохо заполняет микровпадины и создает хорошую адгезию. Но сохнет очень долго — минимум 12 часов — а применять высокую температуру нельзя, потому что эпоксидка запузырится.

Как готовить кузов под грунтовку?

Для начала нужно понять площадь покрытия грунтовки. Если это небольшой фрагмент, то стоит обратить внимание на аэрозольные баллоны с грунтом. Такие предлагает, например, Astrohim в четырех цветах (черный, белый, серый, красно-коричневый). Какой-то под вашу краску ляжет лучше. У грунтовки хорошая адгезия и высокая укрывистость (то есть способность перекрывать цвет поверхности, на которую она нанесена). Одного баллона по идее хватает на одну деталь с покрытием в 2–3 слоя.

Если предстоит глобальная покраска, то лучше взяться за краскопульт — большие кузовные площади удобнее красить им. Позаботьтесь о мерах защиты перед тем, как приступить к покрытию кузова.

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После шпаклевки хорошо зачистите кузов наждачной бумагой. Поверхность должна быть ровной, без впадин и бугров. Проведите по зашкуренной области рукой, и если почувствуете переход или неровности, зачищайте снова. Хорошо обезжирьте участок при помощи растворителя. Это избавит от проблем с участками, на которые может плохо прилипнуть грунт. Используйте для обезжиривания ветошь. Смешайте грунт, если у вас двухкомпонентный образец, и начинайте наносить средство на кузовную деталь. Делать это нужно в несколько слоев (достаточно будет 3–4). Перед каждым новым слоем давайте высохнуть грунту. Не стесняйтесь помогать ему феном (только если это не эпоксидная грунтовка). После того как нанесете финальный слой грунта, займитесь финишной шлифовкой детали с помощью мелкозернистой наждачки. Лучше использовать пылесос, чтобы минимизировать количество пыли от грунтовки. А после шлифовки обезжирьте поверхность.

После этого можно наносить краску.

Фото: depositphotos и «За рулем»