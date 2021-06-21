4 копеечных предмета из дома, которые облегчат жизнь автомобилиста

Какие рекомендации действительно работают, а какие нет? Эксперт «За рулем» Алексей Ревин комментирует нашу подборку по пунктам.
1. Пластиковая решетка для раковины (дельный совет, но есть нюанс)
Рекомендация «За рулем»: такое решение имеет право на существование. Вентиляция пространства под ковриком действительно ускорит высыхание коврового покрытия. Но лучше не допускать попадания влаги под коврики. И еще помните, что коврик водителя должен быть надежно закреплен, чтобы не сползти под педальный узел. Если такое случиться, то педаль акселератора может заклинить в нажатом положении, а у педали тормоза будет ограничен ход. И то и другое чревато аварией.
2. Средство для мытья посуды в бачке стеклоомывателя (бессмысленно)
Совет из Сети: чтобы стеклоочиститель работал лучше, можно подлить в бачок омывателя несколько капель Fairy.
Рекомендация «За рулем»: средство для мытья посуды и в рекламных роликах, и в жизни создает обильную пену. И зачем вам это нужно на ветровом стекле? Если уж что-то из бытовой химии добавлять в бачок омывателя, то немного кондиционера для белья. Дворники станут работать тише и мягче, на стекле будет небольшой эффект как от средства «антидождь», а заодно появится приятный аромат.
Посмотрев нашу статью, посвященную летним стеклоомывающим жидкостям, вы сможете подобрать недорогой вариант. К слову, в зимних жидкостях содержится большое количество спирта, который отмывает загрязнения получше любого средства для мытья посуды.
3. Ацетон в бак (опасно!)
Совет из Сети: чтобы избавиться от скопившейся в бензобаке воды, нужно время от времени добавлять в бензин ацетон или спирт: на 50 л — 200 мл средства. Вода будет сгорать вместе со смесью. В топливные баки дизельных автомобилей с этой целью заливают 0,5 литра машинного масла на 50 литров солярки. Масло с водой образуют эмульсию, которая также сгорает в двигателе. Важно добавлять «связку» именно в полный бак.
Рекомендация «За рулем»: ни в коем случае не используйте ацетон! Этот сильный растворитель может повредить многие резиновые и пластиковые элементы топливной системы. Этиловый спирт использовать можно, но лучше, чтобы перед дальней поездкой его остатков в баке было поменьше. Предпочтительнее использовать специальные присадки — осушители топлива. Большинство из них «работает» и с бензином, и с дизельным топливом.
Совет добавлять масло в дизтопливо с целью избавления от воды мог предложить только вредитель. Ни масло, ни дизтопливо с водой не смешиваются. Вода на дне бака останется, а качество солярки ухудшится.
4. Вантуз против вмятин (в редких случаях прокатит)
Рекомендация «За рулем»: небольшую вмятину, сантиметров пять в диаметре, вантуз никогда не выправит. Присоска должна быть или равна, или меньше по диаметру, чем вмятина. В каких-то редких случаях, возможно, присоска и вантуз помогут избавиться от большой вмятины — хлопунца. Такие, например, могли образовываться на передних дверях Москвичей М-2140. Но, достаточно было просто сильно хлопнуть дверью, как вмятина исчезала.
Имейте в виду, что любая деформация металлической детали кузова приводит к повреждению ЛКП — микротрещинам. Со временем здесь может появиться очаг коррозии. Выправление вмятин без покраски лучше доверить профессионалам. Их методы порой позволяют сохранить родную краску и сделать место ремонта невидимым.
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Фото: Depositphotos, Полимербыт