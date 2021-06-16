100 рублей, способные спасти жизнь

Это нельзя назвать очередным побором — ведь подобная мера уже спасла не одну сотню жизней.

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Безопасность не всегда стоит больших денег. В некоторых случаях достаточно просто стать заметнее на дороге. Для этого существуют светоотражающие жилеты, без которых выходить на дорогу в случае экстренной остановки смертельно опасно.

Теперь обязанность надевать светоотражающие жилеты при вынужденной остановке прописана в Правилах дорожного движения.

После испытания жилетов, оценив их эффективность, эксперты «За рулем» подумали о том, что обязанность носить жилеты нужно распространить и на пассажиров, а к ограниченной видимости добавить также недостаточную, прописав в правилах не только вынужденную остановку, но и любую совершаемую на трассе.

Эксперимент состоял в фотографировании людей в жилете и без него на неосвещенном участке дороги. Вы уже догадались, что человека без жилета рассмотреть практически невозможно, особенно если он стоит возле машины с включенными габаритными огнями — на их ярком фоне мало что видно. Но в жилете человек заметен всегда и на любом расстоянии, даже если оно превышает дальность света фар. Да и лихачи, завидев отражаемый свет жилета, быстро сбавляют скорость, приняв человека за инспектора, — это тоже плюс.

Но не все жилеты одинаково заметны. На некоторых светоотражающие полоски слишком тусклые, а у других они быстро забиваются грязью и перестают светиться. Поэтому важно подобрать качественный жилет, цена которого все равно невелика.

Именно такие долгоиграющие и прочные жилеты кладутся в фирменные наборы автомобилиста «За рулем», купить которые можно в каждом Ашане и у других продавцов.

Также вам пригодится полноценная аптечка «За рулем», дополненная действительно нужными лекарствами и препаратами.

Фото: Depositphotos, «За рулём»