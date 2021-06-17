Где бензин дешевле? Сравнили цены в России и в мире

А еще выяснили, сколько топлива можно позволить себе на одну зарплату.

Цены на бензин в мире различаются в 120 раз. Где-то он дешевле воды, а где-то литр топлива стоит как бутылка вина.

Самый дешевый бензин Самый дешевый бензин продается в Венесуэле: литр обойдется всего в 1,5 рубля, дешевле бутилированной воды! Но «продается», пожалуй, не самый корректный термин. В стране с крупнейшими в мире запасами нефти, много лет переживающей глубокий социально-экономический и политический кризис, найти и действительно залить топливо по официальным ценам — нелегкая задача. Самый дешевый в мире венесуэльский бензин не так-то просто купить

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Власти вынуждены периодически вводить лимиты по отпуску дизеля и бензина. Хронический дефицит сформировал черный рынок, где цены достигают 350 руб. за литр.

По дешевизне бензина с Венесуэлой может сравниться лишь Иран (4,7 руб. за литр). Но и там автолюбителям приходится бороться с похожими трудностями. С 2019 года в стране действует система квот: в месяц на каждый легковой автомобиль выделяется всего 60 литров по утвержденным правительством ценам. За бензин сверх лимита приходится платить в два раза дороже.

Самый дорогой бензин

Вне конкуренции Гонконг: там за литр бензина нужно выложить 180 руб. — столько же, сколько за бутылку вина нижнего ценового сегмента.

Цены в России находятся на уровне около 50 руб. за литр 95-го. Это меньше, чем в США (65 руб.) и Европе (от 92 руб. в Болгарии до 156 руб. в Нидерландах).

В привязке к зарплатам

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Цены сами по себе мало о чем говорят. Чем более развита и богаче страна, тем, как правило, выше стоимость автомобильного топлива. Прежде всего, за счет налогов и акцизов, которые часто напрямую идут на финансирование дорожного строительства и экологические программы. Но, соответственно, выше и благосостояние жителей.

Поэтому логичнее смотреть, какую долю дохода съедают траты на бензин. Чтобы заправить 40 литров (столько вмещает среднестатистический бак легковушки), в небольших нефтедобывающих странах вроде Катара и Кувейта хватит 0,4–0,5% средней зарплаты в месяц. В США — 0,7%.

В Малави среднемесячной зарплаты не хватит, чтобы заправить автомобиль

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Россия по уровню доступности автотоплива сопоставима с такими европейскими странами, как Италия, Испания и Чехия: и у нас, и у них на 40 литров бензина уйдет около 3% зарплаты.

Для сравнения, на Украине такой же объем топлива обойдется в 14% месячного дохода, в Индии — в 30%, а в африканской стране Малави — в 131%.

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Фото: AP/TASS, Skip Russell/flickr