Огромные антикрылья в 90-е устанавливали на обычные дорожные машины. Потом перестали, но любителей сделать свой автомобиль особенным меньше не стало. А есть ли толк от спойлера или это всего лишь украшение? Спойлер — толк есть, но небольшой.

Материалы по теме Тормоза с подсветкой — новинка тюнинга

В начале прошлого десятилетия огромные спойлеры на багажниках стали высмеивать из-за того, что их нередко кустарно ставили на маломощные и неважно управляемые автомобили. Но началось все с серьезных машин для треков, таких как Nissan Skyline GT-R 1995 года, Mitsubishi Lancer Evolution V 1998 года или Mitsubishi GTO, появившегося в 1990 году. Это была фишка многих спорткаров 1990-х годов.

Антикрылья увеличивали прижимную силу на задних колесах, позволяя ездить (и маневрировать) на более высоких скоростях. Потом люди стали задаваться вопросом, нужно ли заднее антикрыло автомобилю, ездящему по дорогам общего пользования, где скорость ограничена.

Как работает спойлер?

Материалы по теме Барабанные или дисковые — какие тормоза лучше? 3 новых аргумента

На большой скорости возникает подъемная сила из-за разницы скоростей потоков воздуха над кузовом и под ним. Из-за разницы давлений автомобиль начинает тянуть вверх — по этому же принципу устроено крыло самолета.

Подъемная сила по мере роста скорости увеличивается квадратично. При этом рулевое управление становится легче, и даже небольшой боковой ветер начинает уводить машину с траектории. Особенно это заметно при езде на больших автомобилях, которым под днище набивается слишком много воздуха, создавая там избыточное давление.

Nissan Skyline GT-R 1995 года

Nissan Skyline GT-R 1995 года Mitsubishi GTO 1990 года

Поведение автомобиля становится нестабильным, и, чтобы сильнее прижать колеса к дороге, гоночные машины оснащают огромным задним антикрылом. Оно создает прижимную силу и улучшает сцепление с дорогой, благодаря чему повороты можно проходить на более высокой скорости, чем без антикрыла.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Для спорткаров, которые движутся со средней скоростью более 200 км/ч, антикрыло незаменимо, а аэродинамика отходит на второй план (увеличенное сопротивление воздуха заставляет мотор сжигать больше топлива).

Спойлер на дорожных машинах

Сколько прижимной силы мы можем выжать из антикрыла в повседневной жизни? Выяснить это нам помогут физика и математика. Итак, CL — это коэффициент подъемной силы. Согласно старой инструкции по эксплуатации Honda NSX, CL передней части автомобиля составляет —0,04, а задней достигает —0,06. Знак «-» указывает на обратное значение, а значит речь идет о прижимной силе.

Honda NSX 1990 года

Примем эти значения (эффекты переднего спойлера и заднего антикрыла) в качестве исходных и рассчитаем величину прижимной силы по следующей формуле: величина прижимной силы = 1/2 × A (площадь поперечного сечения машины) × ρ (плотность воздуха) × CL (коэффициент подъемной силы) × V (скорость).

Результат выглядит следующим образом:

на скорости 60 км/ч дополнительное давление на передние колеса составляет 1,8 кг, а на задние — 2,7 кг

на скорости 90 км/ч давление на передние колеса увеличивается на 4,1 кг, на задние — на 6,1 кг

на скорости 120 км/ч на передние колеса добавляется давление в 7,3 кг, а на задние — в 10,9 кг

на скорости 160 км/ч на передние колеса дополнительно давят 16,4 кг, а на задние — 24,7 кг

Самовнушение

Материалы по теме Двухскоростная коробка — в чем смысл новой разработки

Распределение веса по осям у 1350-килограммовой Хонды NSX идет в пропорции 42:58, а значит на передние колеса приходится 567 кг массы, а на задние — 783 кг.

К этим весам добавляется аэродинамическое давление, которое мы рассчитали. На скорости 60 км/ч оно увеличивается всего на 0,3%, и почувствовать улучшение управляемости можно только методом самовнушения. На скорости 90 км/ч давление остается существенно ниже 1% и достигает этого значения только на скорости 120 км/ч. А летя на скорости 160 км/ч, водитель увеличивает его до 3%. И это на расчетах по Хонде NSX, которая была японским ответом Ferrari.

Обычный водитель при езде на разрешенных скоростях не почувствует никакой разницы в управлении. С тем же успехом можно закрепить в багажнике пару гантелей.

Для Соляриса или Весты

Допустим, вы установили на Весту или Солярис аналогичные спойлер и антикрыло. Коэффициент подъемной силы у этих моделей гораздо выше из-за большего дорожного просвета. У Хонды NSX он достигает максимум 135 мм, тогда как у Весты — 178 мм, а у Соляриса — 160 мм. Из-за увеличенной подъемной силы давление окажется меньше значений, которые мы рассчитали для NSX. Но даже если занизить эти две популярные модели, показатели давления в килограммах лучше не станут. Лишь слегка увеличится процент от массы автомобиля, приходящейся на передние и задние колеса, так как обе эти машины примерно на 100 кг легче японского спорткара.

Материалы по теме 100 рублей, способные спасти жизнь

Так или иначе, прижимная сила на разрешенных на дорогах общего пользования скоростях настолько мала, что заднее антикрыло оказывается абсолютно бессмысленным.

Фото: Depositphotos, компании-автопроизводители