Бесит же! 16 странных решений автопрома

Докатка вместо запаски, неотключаемые ESP и старт-стоп, хлипкий пластик, капризные ремни... — все это (и многое другое) вызывает у нас недовольство. А у вас какой «черный список»?

Человеку свойственно идеализировать старину, скептически поглядывая на достижения прогресса. Однако современный автомобиль — это Клондайк по части решений, вызывающих наше недовольство и раздражение. Даже если мы к ним привыкли и вроде как терпим.

Мягкое место

Если на вас шорты, садиться на кожаное сиденье неприятно: в жару оно раскаляется градусов до 60, а то и больше. Впрочем, мокрое пятно на майке после поездки тоже гарантируется. В холод — обратные проблемы. Между тем тряпочные сиденья почему-то стали редкостью. Дурацкая мода?

Широченные стойки мешают обзору

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На древних Жигулях обзорность была лучше! Оно и понятно: не было широких стоек, призванных обеспечить безо­пасность. Теперь же они перекрывают полдороги. Уже появляются сообщения о технологиях, делающих эти стойки «прозрачными», — от сложной системы полупрозрачных зеркал до экранов, на которые передается изображение с камер. А может, просто изготавливать тонкую стойку из какого-нибудь титана?

Убогая штатная навигация

Штатный навигатор — штука замечательная: не надо ни смартфонов, ни проводов. Одна беда: работает отвратительно, поскольку даже при езде по Москве то и дело путается в дворовых проездах и промзонах, а в масштабах России часто даже не знает нужный населенный пункт. За владение русским языком — отдельный «неуд»: сплошные «въедьте», «следýйте прямо до направо» и тому подобное.

Переусложненные меню

Чем современнее автомобиль, тем труднее в нем что-либо включить простым нажатием кнопочки. Вместо кнопок — сплошные меню и подменю на залапанном тачскрине. Это удобно? Это безопасно? Зато красиво…

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Кастрированная запаска

Полноценная запаска уходит в историю. Или уже ушла? Называть колесом то, что кладут вместо нее, язык не поворачивается. Особенно неприятно оказаться с докаткой на передней оси на скользкой зимней дороге, изобилующей ямами с острыми краями…

Неотключаемая ESP

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Часто автомобилю, чтобы вырваться из грязевого или снежного плена, нужно, чтобы ведущие колеса могли интенсивно вращаться. Но противобуксовочная система душит двигатель. На большинстве автомобилей есть кнопка отключения противобуксовочной системы, где-то для этого надо окунуться в меню, а есть и такие, где система неотключаемая. Шанс обойтись без троса и трактора в последнем случае меньше.

Неотключаемый старт-стоп

Эта опция бесит многих. Одним жалко стартер и АКБ (пусть они и усиленные), другие всякий раз вздрагивают, когда мотор вдруг глохнет у светофора. Казалось бы, - отключи ее и забудь! Но подобно Кащею Бессмертному, старт-стоп оживает с каждым новым пуском мотора — таковы сертификационные требования. Особенно бесит, когда отключать его можно не физической кнопкой, а после долгих путешествий по меню.

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Фиксированные комплектации

При выборе комплектации нового автомобиля покупатель часто сталкивается с тем, что ему предлагают массу элементов, в которых лично он не нуждается. Кому-то люк в крыше нужен как дырка в голове. Тот, кто передвигается в одиночку или максимум вдвоем, не хочет платить за обогрев задних сидений. Вместе с тем в простой комплектации часто предлагают дешевые галогенки, а хочется нормальный свет.

Фиксированные комплектации используют чаще всего азиатские ­производители. Бесит!

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