Хитрость водителей: протокол в руки не брать (юрист все объяснил)

Советов в Сети полно, но не всем можно доверять. Мы проверили одну такую рекомендацию опытных водителей и выяснили, что в ней нет никакого смысла.

Очередной совет из интернета гласит: если не согласны с тем, что написано в протоколе о нарушении ПДД и собираетесь его обжаловать, просто не берите в руки копию. Говорят, что если откажетесь забирать копию протокола из рук инспектора, то он обязан будет отправить ее по месту вашей прописки. За счет этой отправки вы якобы выигрываете дополнительные несколько дней. А с того момента, как вы получите копию протокола по почте, у вас будет еще 10 дней на то, чтобы была возможность его обжаловать.

То есть, если не брать протокол, а дождаться его по почте, можно выиграть время, за которое найти себе хорошего адвоката, способного доказать вашу невиновность.

Другой плюс: выигранные дни необходимы в случае, если предстоит заплатить огромный штраф, а денег на это сейчас нет. За дополнительное время человек успеет заработать эти деньги (или одолжить) и оплатить штраф. Таким образом, бывают случаи, когда вам выгоднее, чтобы копия протокола была направлена по месту прописки.

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

Да, копия протокола будет направлена по почте, вот только к моменту получения дело уже может быть рассмотрено. Ведь, по закону, отказ от подписания протокола или от получения копии протокола не является препятствием для рассмотрения дела об административном правонарушении (часть 5 статьи 28.2 КоАП РФ).

Так что лучше протокол получить. Более того, в самом протоколе водитель может дать свои объяснения и замечания. Что касается обжалования, то сам по себе протокол не обжалуется, ведь этот документ лишь фиксирует обстоятельства нарушения. Что касается времени для поиска адвоката, это можно сделать иначе. Можно заявить ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с необходимостью заключить соглашение с адвокатом или юристом. Так же и со штрафом: можно просить суд сделать отсрочку оплаты штрафа (до одного месяца) или рассрочку (до трех месяцев).

Материалы по теме Инспектор ГИБДД просит выйти из машины. Я могу отказаться?

Так что не следует безоговорочно верить всему, что пишут в интернете — этот совет оказался бесполезным.