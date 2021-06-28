Владельцы о VW Tiguan - мнения разделились

Тигуаны двух поколений: теперь мы знаем, за что их любят и за что недолюбливают.

Три машины — три разных мнения. Удивительно, что в отзывах нет недовольства роботизированными коробками DSG и турбомоторами. Возможно, об этом найдется что сказать следующим владельцам Тигуанов, взявших машины с большими пробегами.

А вот впечатления первых хозяев кроссовера Volkswagen Tiguan.

5 достоинств и 15 недостатков

В дизайне Volkswagen консервативен. Внешность может нравиться или не нравиться, но вряд ли кто-то скажет, что Tiguan некрасив.

Юрий сначала ездил на Тигуане первого поколения. Сейчас — владелец двухлетнего Тигуана (1.4, МКП) второго поколения. И уже после 6500 км пробега накопил много впечатлений.

Достоинства типовые и предсказуемые: хорошие динамика, управляемость, экономичность, «шумка».

Недостатков насчитал больше.

При езде по грунтовке проникает пыль в салон через уплотнители задних дверей, скапливается в карманах у задних сидений. Пороги зимой грязные, легко запачкать обувь и брюки (у первого Тигуана такого не было). Неисправен один из фонарей заднего хода, сигнализация о неисправности отсутствует. Зимой привод заднего стеклоочистителя зависает в промежуточных положениях. Оптические искажения в нижней части лобового стекла. Излишние срабатывания предварительного предупреждения системы FrontAssist при езде по трассе. Не всегда адекватная работа системы Auto Hold при начале движения. Быстрое загрязнение заднего стекла. Отсутствие полнофункционального Mirror Link при связи мультимедиа системы авто и смартфона. При сопряжении мультимедиа со смартфоном, имеющим две SIM-карты (Samsung A8 2018), невозможно сделать исходящий вызов с мультимедиасистемы авто — отсутствует возможность выбрать SIM-карту, по умолчанию ни одна из SIM-карт не выбирается Легко царапаются пластиковые колпаки фар.

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Все это дополняется общим недовольством дизайном (старый был намного лучше), качеством сборки и отделкой салона. Однако финальная оценка автомобиля дает повод поспорить о взаимосвязи сбоев электроники и российского производства.

В целом неплохой автомобиль. Описанные недостатки, скорее всего, являются результатом локализации его производства в России.

Подробный отчет представлен здесь.

Совсем новый, а уже глюки!

Багажник — ничего особенного, и у конкурентов примерно такие же. Тигуановский в 396 л, по замерам «За рулем», уступает RAV4, но превосходит Sportage.

Владелец com2com из Ростова-на-Дону выбрал самый свежий Тигуан — рестайлинг второго поколения (в продаже с прошлого года). Требовались подключаемый полный привод, компактность, динамика, нормальная гарантийная политика и удовольствие за рулем. Tiguan с двухлитровым 220-сильным мотором и роботом DSG в эти требования вписался.

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При пробеге в 1000 км все приключения еще впереди и невозможно судить об «основных болезнях». Однако у автора множество вопросов возникло уже в первые дни. Например, он совершенно не прочувствовал 220 сил. После дизельного BMW X3, который давал эмоцию даже в свои чахлые 184 лошадки, ему кажется, что «тига» не едет.

Но это особенности индивидуального восприятия, а есть замечания более конкретные. В первую очередь к бортовой электронике.

«Прикольно, полосу держит, о мертвых зонах предупреждает. Карту рисует, андроид авто есть. Навигация без пробок, но работает качественно. Телефон заряжает. Куча настроек ассистентов, подсветок. Но глюки. Система не всегда запоминает трек, который играет, перепробовал кучу флешек, переходников, файловых систем… Без толку».

Дополнительно удивил багажник: «некуда засунуть в подполье набор автомобилиста. Там просто нет места, распихал по карманам». Ну, строго говоря, это общая черта многих машин, а не только Тигуана, так что тут его винить особо не за что.

От качества сборки я охренел. Пара клипс в багажнике, залитые мовилью двери и подкапотное пространство, что-то поет справа спереди. И это новая машина… За антикор можно и дилеру высказать, это предпродажная подготовка, тяжело было вытереть?

Полный отчет можно прочитать здесь.

104 тысячи — полет нормальный

Нарекания по качеству материалов интерьера в наши дни есть практически ко всем машинам, даже к некоторым премиальным. А вот к эргономике Тигуана придраться могут только самые привереды.

При общем напряженном отношении к роботам DSG и турбомоторам семейства TSI владельцы Тигуанов относятся к ним скорее позитивно.

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Далеко не все современные модели способны дарить сплошную радость, но, похоже, Tiguan одна из них.

По мнению хозяина семилетнего Тигуана (1.4 TSI с автоматом) Сергея Панфилова, дизайн, управляемость, надежность, эргономика, динамика и качество сборки у Тигуана — на высоте!

Впрочем, за 104 000 км пробега накопились и нарекания. Проходимость, отделка салона, шумоизоляция, экономичность, как он считает, могли быть и лучше. Стоимость обслуживания тоже недостаточно справедливая.

Но в остальном — никаких претензий. В том числе к качеству сборки и надежности — тому, что владельцев беспокоит больше всего, поскольку аукается внеплановыми расходами на ремонт.

Неприхотливый, динамичный, очень хороший автомобиль. Очень доволен. Гонял в Москву и Астрахань, Пензу и Саратов, в любую погоду и время года без проблем.

Полный отзыв можно посмотреть здесь.

Не всем так повезло, как Сергею. Но три разных отзыва дают понять, что в целом Tiguan машина достойная и своих денег стоит. По крайней мере, при пробегах до 100 тысяч км.

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Фото: Volkswagen