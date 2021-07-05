Камера «стреляет в спину»? Выбирайте правильные радар-детекторы — журнал За рулем

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Камера «стреляет в спину»? Выбирайте правильные радар-детекторы

Если радар-детектор распознает радар, нацеленный на задний номер вашей машины, вы успеете погасить небольшое превышение скорости.

Вопрос с форума «За рулем» — мы отвечаем на них периодически:

— В материале о радар-детекторах вы указываете дальность обнаружения радаров при «стрельбе» в спину. Поясните, а какой в этом практический смысл? Ведь тормозить в такой ситуации уже бесполезно — или нет?

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— Имеется в виду способность детекторов «видеть» радары, прицеленные в задний номер автомобиля. Если в таблице, например, указано 200 метров, то это означает, что оповещение включается за 200 м до точки установки камеры.

Даже если оно срабатывает вровень с радаром (0 м в таблице), еще есть шансы погасить небольшое превышение скорости, ведь прямо под собой камера не видит.


Для теста мы собрали восемь радар-детекторов: Inspector Tau S, Fujida Magna, Sho-Me G‑1000 Signature и Trendvision Drive 700 Signature за 6000–7000 рублей, Silverstone Sochi Pro, Neoline X-Cop 7500s и Roadgid Detect за 8500–10 000 и белорусский Omni RS‑550 — почти 13 тысяч рублей.





«Четверку» в спину не заметил Omni. Все остальные выдали приемлемую дальность, хотя она и гуляет в широких пределах. Со Скатами белорусский гаджет тоже сплоховал, неуверенно замечая их при прицеле в задний номер.

Обратите внимание, насколько отличается дальность детектирования в зависимости от способа установки радара. Висящий высоко на столбе Скат становится заметен для приборов намного позже, чем установленный на крыше припаркованной легковушки (в Подмосковье «радаромобилями» работают Гранты).



У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!



Фото: Depositphotos

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