Камера «стреляет в спину»? Выбирайте правильные радар-детекторы

Если радар-детектор распознает радар, нацеленный на задний номер вашей машины, вы успеете погасить небольшое превышение скорости.

Вопрос с форума «За рулем» — мы отвечаем на них периодически:

— В материале о радар-детекторах вы указываете дальность обнаружения радаров при «стрельбе» в спину. Поясните, а какой в этом практический смысл? Ведь тормозить в такой ситуации уже бесполезно — или нет?

— Имеется в виду способность детекторов «видеть» радары, прицеленные в задний номер автомобиля. Если в таблице, например, указано 200 метров, то это означает, что оповещение включается за 200 м до точки установки камеры.

Даже если оно срабатывает вровень с радаром (0 м в таблице), еще есть шансы погасить небольшое превышение скорости, ведь прямо под собой камера не видит.