Почему бизнес-седан виляет кормой?

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:
— В материале про Genesis G80 вы фактически обвинили дорогущую новинку в никудышной управляемости: дескать, на ней спокойно можно ездить только прямо! Чем же парировали представители фирмы?
— Да, в ходе теста Genesis G80 явно страдал проблемами с управляемостью. Нормально ехал по шоссе и в скоростных дугах, но при резких маневрах поведение становилось сложнопрогнозируемым. Это отметили и некоторые из коллег.
G80 вроде бы охотно встает на дугу, но если довернуть руль чуть резче, корма начинает гулять как ей вздумается. В итоге происходит полный разлад в отношениях, которые так хорошо начинались. Передняя и задняя оси живут своей жизнью, а руль не дает информации — и непонятно, что происходит под колесами. Совершенно неожиданно для машины такого класса.
Что касается реакции производителя, то причиной были названы зимние шины:
может быть, это только на 20‑дюймовых «липучках» Michelin машина ведет себя не так, как надо?
При возможности обязательно проверим поведение автомобиля на летней «обувке» и посмотрим, есть ли разница.
G80 гармоничен только на прямой или в степенном движении. И плавность хода удалась — всякую пакость ямочного ремонта Genesis бесследно растворяет в хитросплетениях многорычажных подвесок. Это при том, что пневмостоек нет в принципе — только стальные пружины.
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