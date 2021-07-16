Почему бизнес-седан виляет кормой?

Новый Genesis G80 на зимних тестах продемонстрировал не лучшее поведение при резких маневрах.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:

— В материале про Genesis G80 вы фактически обвинили дорогущую новинку в никудышной управляемости: дескать, на ней спокойно можно ездить только прямо! Чем же парировали представители фирмы?

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— Да, в ходе теста Genesis G80 явно страдал проблемами с управляемостью. Нормально ехал по шоссе и в скоростных дугах, но при резких маневрах поведение становилось сложнопрогнозируемым. Это отметили и некоторые из коллег.

G80 вроде бы охотно встает на дугу, но если довернуть руль чуть резче, корма начинает гулять как ей вздумается. В итоге происходит полный разлад в отношениях, которые так хорошо начинались. Передняя и задняя оси живут своей жизнью, а руль не дает информации — и непонятно, что происходит под колесами. Совершенно неожиданно для машины такого класса.

Что касается реакции производителя, то причиной были названы зимние шины:

может быть, это только на 20‑дюймовых «липучках» Michelin машина ведет себя не так, как надо?

При возможности обязательно проверим поведение автомобиля на летней «обувке» и посмотрим, есть ли разница.