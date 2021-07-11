Подъемник для бензобака — гаражный лайфхак — журнал За рулем

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Подъемник для бензобака — гаражный лайфхак

Прием простой и эффективный: сможете снять бак и установить его на место своими силами, без помощников.

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У большинства автомобилей бензобак крепится снизу кузова. Без помощника снимать и устанавливать его неудобно. При установке я подкладываю под бак спущенную камеру, подаю в нее воздух и поднимаю бак на нужную высоту.

Показано на автомобиле ГАЗель, чтобы было лучше видно.

П. Воронин, г. Липецк

Приз автору совета — ромбический домкрат HEYNER® UltraLift 2т компании Heyner.

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На некоторых автомобилях Hyundai и Kia запотевают задние фонари. Причина — отсутствие уплотнения у патрона лампы. Вот как решил проблему наш читатель М. Закиров (Республика Татарстан):

Чтобы устранить запотевание, я вынул патрон, просушил светотехнику, а перед установкой надел на патрон обычную канцелярскую резинку, накрутив ее несколько раз.


Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.


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Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.


Фото: П. Воронин

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