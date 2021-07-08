Эти на самокатах уже всех достали! Но выход есть

Аварийность электросамокатов уходит в космос: ведь некоторые модели умеют разгоняться до 100 км/ч! Пора наводить порядок. И это не так сложно, как кажется.

Транспорт 2021 года

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В памяти многих 2021 год останется как время борьбы пешеходов с пользователями так называемых «средств индивидуальной мобильности», под которыми подразумеваются устройства с электрическим двигателем и одним (двумя, тремя) колесами. Наиболее популярный электротранспорт — электросамокат. От безобидных самокатов из прошлого в них осталось совсем мало — даже некоторые модели моноколес могут развивать скорость до 60 км/ч.

По данным ГИБДД, в 2018 году в России было зафиксировано всего 39 ДТП с участием «средств индивидуальной мобильности». Погибших не было. В 2020‑м, коронавирусном, с электросамокатами произошла уже 331 авария — шестеро погибших, 347 пострадавших. В нынешнем году ситуация еще хуже.

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А еще 2021 год будут вспоминать специалисты по челюстно-лицевой хирургии — как год, в котором к ним поступило множество пациентов с характерными травмами лица: это переломанные челюсти, сломанные носы и скулы. У электросамокатчика высокий центр тяжести, а колесная база у самоката совсем короткая. При экстренном торможении (или попадании в дорожную неровность) самокатчик падает как кегля — лицом об асфальт. При падении со скорости 40 км/ч сила удара эквивалентна падению с высоты третьего этажа. Тяжелые травмы головы происходят практически при каждом втором инциденте и залечиваются очень долго — с большими затратами на пластических хирургов.

Чтобы удачно затормозить с высокой скорости на электросамокате, необходимо перед торможением перевести максимум веса назад и вниз. Тормозить надо одновременно обоими тормозами, как задним, так и передним. Есть еще лайфхаки, чтобы не встретиться лицом с асфальтом — но кто их знает и применяет?

СИМ — не игрушка!

Вот три проблемы, которые надо срочно решать.