Эти на самокатах уже всех достали! Но выход есть

Транспорт 2021 года
В памяти многих 2021 год останется как время борьбы пешеходов с пользователями так называемых «средств индивидуальной мобильности», под которыми подразумеваются устройства с электрическим двигателем и одним (двумя, тремя) колесами. Наиболее популярный электротранспорт — электросамокат. От безобидных самокатов из прошлого в них осталось совсем мало — даже некоторые модели моноколес могут развивать скорость до 60 км/ч.
По данным ГИБДД, в 2018 году в России было зафиксировано всего 39 ДТП с участием «средств индивидуальной мобильности». Погибших не было. В 2020‑м, коронавирусном, с электросамокатами произошла уже 331 авария — шестеро погибших, 347 пострадавших. В нынешнем году ситуация еще хуже.
А еще 2021 год будут вспоминать специалисты по челюстно-лицевой хирургии — как год, в котором к ним поступило множество пациентов с характерными травмами лица: это переломанные челюсти, сломанные носы и скулы. У электросамокатчика высокий центр тяжести, а колесная база у самоката совсем короткая. При экстренном торможении (или попадании в дорожную неровность) самокатчик падает как кегля — лицом об асфальт. При падении со скорости 40 км/ч сила удара эквивалентна падению с высоты третьего этажа. Тяжелые травмы головы происходят практически при каждом втором инциденте и залечиваются очень долго — с большими затратами на пластических хирургов.
Чтобы удачно затормозить с высокой скорости на электросамокате, необходимо перед торможением перевести максимум веса назад и вниз. Тормозить надо одновременно обоими тормозами, как задним, так и передним. Есть еще лайфхаки, чтобы не встретиться лицом с асфальтом — но кто их знает и применяет?
СИМ — не игрушка!
Вот три проблемы, которые надо срочно решать.
- На электросамокате надо учиться ездить. Это не тот вид транспорта, на который «встал и поехал». Всё хорошо до первой ямки под безобидной лужицей, которая может окончиться встречей с хирургом.
- Мощные электросамокаты больше похожи на мопеды и скутеры, нежели на самокаты. Езда на мопеде подразумевает наличие водительских прав, шлема и других обязательных условий.
- Как идентифицировать электросамокаты? Номерных знаков на них нет, камеры их не видят, на каждом углу гаишника не поставишь. От этого бардака страдают и сами пользователи — электросамокаты угоняют и продают на площадках бесплатных объявлений.
Что делать
Из арсенала средств регулирования в Европе применяется обязательная сертификация, установка номерных знаков и использование специальных ограничителей скорости. На пойманных за нарушения самокатчиков налагаются большие штрафы в сотни евро, а в некоторых странах предусмотрена конфискация электрогаджета даже за однократное превышение разрешенной скорости. Применяются возрастные ограничения: совсем детей за руль самоката не пускают. Требуется страховка гражданской ответственности, а если самокатчик пьян, то отвечает в той же мере, как и водитель автомобиля.
В большинстве стран Европы на электросамокате можно выезжать только на велодорожки, а при их отсутствии — на проезжую часть, но только на небольших улицах. На дороги для автомобилей или на дороги с повышенным скоростным режимом самокатчикам выезжать категорически запрещено.
Решение — есть
Вот бы и у нас как в Европе! Хотя кто будет контролировать движение электросамокатов? ГИБДД сократили, сотрудников не хватает даже для контроля за автомобилями. Камеры такие устройства не видят, номера непонятно куда устанавливать, да и получится что-то рассмотреть с расстояния?
По-моему, всё проще. Нужно разделить электросамокаты на прогулочные и мопеды. Если двигатель не мощнее 250 Вт — катайся, как на детском велике. А если мощность выше, то это уже мопед, со всеми вытекающими: нужны водительские права, ограничения по использованию (явно не на тротуарах), шлем, страховка.
И жесткий контроль, включая торговые сети, которые под видом 250‑ваттных продают мощные самокаты, способные обогнать автомобиль. И всё встанет на свои места.
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Фото на заставке: depositphotos