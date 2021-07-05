Genesis GV80, VW Touareg, Volvo XC90: тест в цифрах

Эксперты «За рулем» испытали премиум-кроссоверы и подготовили подробный технический справочник по ним.

Как Genesis GV80, VW Touareg и Volvo XC90 ведут себя на дороге, что у них с оснащением, как с комфортом — читайте и смотрите тут.

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Паркуюсь на автопилоте

Система помощи в парковке сегодня есть даже на недорогих машинах, но Genesis GV80 умеет самостоятельно парковаться даже когда в машине никого нет.

Алгоритм простой: при подъезде к месту стоянки нужно зажать клавишу кругового обзора, после чего машина начнет искать подходящее местечко. При этом нужно ехать медленнее 20 км/ч. Я попробовал разные паркинги — открытые и подземные с плохим освещением. Машина всегда определяла пустое место без ошибок.

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Для того чтобы запарковать GV80, нужно выйти, закрыть машину (двигатель при этом не глушить) и нажать нужную клавишу на ключе. Несколько раз Genesis парковался идеально. Будь то место между машинами или абсолютно пустая размеченная парковка. Проблемы начинались, если мимо шли люди или проезжали машины. Приметив опасность, автомобиль сразу встает — это хорошо. Хотя иногда он перестраховывается и отказывается продолжать парковку, когда вокруг уже никого.

Ещё один раз GV80 на совершенно пустой парковке встал на размеченное место по диагонали. Я долго ждал, когда он перепаркуется, но Genesis решил, что и так сойдет. Самому мне было бы стыдно так встать. Но в любом случае штука удобная — когда не хочется протискиваться между машиной и стенкой или когда свободное место есть только в луже.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

GENESIS GV80 VOLKSWAGEN TOUAREG VOLVO XC90 Снаряженная / полная масса 2375 / 2940 кг 2040 / 2850 кг 1939 / 2750 кг Время разгона 0–100 км/ч 7,5 с 6,8 с 7,9 с Максимальная скорость 220 км/ч 238 км/ч 215 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 80 л ДТ / 90 л АИ-95 / 71 л Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 12,0 / 7,0 / 8,8 л / 100 км 8,2 / 6,5 / 7,1 л / 100 км н.д. / н.д. / 10,5 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип дизельный дизельный бензиновый Расположение спереди, продольно спереди, продольно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р6 / 24 V6 / 24 Р4 / 16 Рабочий объем 2996 см³ 2967 см³ 1969 см³ Мощность 183 кВт / 249 л.с. при 3800 об/мин 183 кВт / 249 л.с. при 3000–4500 об/мин 183 кВт / 249 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 588 Н·м при 1500–2750 об/мин 600 Н·м при 1500–2750 об/мин 350 Н·м при 1500–4500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач А8 А8 А8 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 3,96 / 2,47 / 1,61 / 1,18 / 1,00 / 0,83 / 0,65 / 0,56 / 2,27 4,84 / 2,84 / 1,86 / 1,44 / 1,22 / 1,00 / 0,82 / 0,67 / 3,82 5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,89 / 0,67 / 4,01 Главная передача 3,91 3,70 3,33 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади независимая на двойных поперечных рычагах / многорычажная пневматическая на двойных поперечных рычагах / многорычажная независимая на двойных поперечных рычагах / многорычажная с поперечной рессорой Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые Шины 265/40 R22 285/45 R20 275/40 R20

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО Гарантия Дилеры GENESIS GV80 15 000 км или 12 месяцев 4 года без ограничения пробега 27 VOLKSWAGEN TOUAREG 15 000 км или 12 месяцев 4 года или 120 000 км 131 VOLVO XC90 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 41

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

Genesis GV80 Volkswagen Touareg Volvo XC90 Просвет a 210 мм* 160/245 мм* 225 мм* b 255 мм 180/275 мм 240 мм c 200 мм 150/250 мм 235 мм Угол α 23,0° 22,5/27,0° 24,5° β 22,5° 22,0/27,5° 24,0° γ 19,5° 14,0/21,5° 18,0°

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ