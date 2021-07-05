Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — журнал За рулем

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Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90

Достоин ли представитель корейской марки называться премиальным? Отвечают Volkswagen Touareg и Volvo XC90.

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Мы взяли Touareg с дизельной 249‑сильной «шестеркой» и несколькими страницами опций. Ценник шокирует, но сейчас всё подорожало — почти шесть миллионов рублей.

Volvo нашелся в частных руках, а в салонах XC90 Т5 с бензиновым турбомотором 2.0 (249 л.с.) в версии R‑Design и со всеми мыслимыми опциями кроме пневмоподвески выставлены за семь миллионов!

В эту парочку прекрасно вписывается GV80 Elite с трехлитровой рядной шестеркой (249 л.с.) — такой сейчас можно купить за 6,3 миллиона рублей.

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Genesis GV80
Первый кроссовер корейской марки, дебютировал в 2020 году. На российский рынок автомобиль пришел в 2021 году. Все GV80 для России собираются в Калининграде.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновый: 2,0Т (249 л.с.) — от 4 350 000 ₽
3,5Т (379 л.с.) — от 5 600 000 ₽
дизельный: 3,0 (249 л.с.) — от 4 900 000 ₽		Volkswagen Touareg
Touareg третьего поколения вышел на российский рынок в 2018 году. Поставляется из Словакии.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновый: 2,0 (249 л.с.) — от 3 944 000 ₽
дизельный: 3,0 (249 л.с.) — от 4 464 000 ₽		Volvo XC90
Дебют в конце 2014 года. В России — c 2015‑го. Сборка в Швеции (г. Торсланда) и на заводе Geely в китайском Ханчжоу. На 2021 год запланирован фейслифтинг.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновый: 2,0 (249 л.с.) — от 4 980 000 ₽
дизельный: 2,0 (235 л.с.) — от 5 409 000 ₽
гибрид: 2,0Т (320+87 л.с.) — от 7 068 000 ₽

Сравнили оснащение

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Дженезису очень не хватает доводчиков дверей. Они открываются с выверенной тяжестью на ручках, но вот захлопнуть с первого раза не всегда получается.

Над материалами, цветовой гаммой и подгонкой каждой панельки работали основательно. В салоне мягко и тихо — что на месте, что на ходу. А качество звучания акустики Lexicon вызывает любовь к пробкам — лишь бы подольше сидеть в машине и слушать музыку.

Genesis GV80

У приборной панели есть интересная функция 3D-графики — но интересно, как будет с долговечностью щитка, быстро раскаляющегося до температуры поверхности солнца.
У приборной панели есть интересная функция 3D-графики — но интересно, как будет с долговечностью щитка, быстро раскаляющегося до температуры поверхности солнца.

Часть функций микроклимата отдана сенсорной панели — такие, как вентиляция или обогрев сидений, но основу всё же составляют кнопки, что на ходу удобнее.
Часть функций микроклимата отдана сенсорной панели — такие, как вентиляция или обогрев сидений, но основу всё же составляют кнопки, что на ходу удобнее.

Лаконичный интерьер покоряет не только качеством материалов, но и цветовой гаммой. Можно выбрать цвет кожи, отделки стоек с потолком и деревянных вставок из ясеня.
Лаконичный интерьер покоряет не только качеством материалов, но и цветовой гаммой. Можно выбрать цвет кожи, отделки стоек с потолком и деревянных вставок из ясеня.

Гигантский экран диагональю 15 дюймов доступен уже в базе. От комплектации зависит только функционал. Управление — как сенсорное, так и с помощью «хрустальной» шайбы.
Гигантский экран диагональю 15 дюймов доступен уже в базе. От комплектации зависит только функционал. Управление — как сенсорное, так и с помощью «хрустальной» шайбы.

Режимы движения выбираются этой шайбой — есть четыре дорожных и три внедорожных.
Режимы движения выбираются этой шайбой — есть четыре дорожных и три внедорожных.

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Dynaudio Туарега звучит не хуже, а двери услужливо дожимает привод. Светло-бежевый интерьер с приятным темным деревом шикарно сочетается с вишневым цветом машины.

Передняя панель выглядит самой современной, и только при детальном рассмотрении «народная марка» спалилась. Жесткий пластик за такие деньги мог бы занимать и меньше половины салона. А деревянная панелька под «телевизором» развлекательного центра поскрипывает на неровной дороге, хотя пробег всего 23 000 км.

Volkswagen Touareg

На гигантский телевизор выведено почти всё, включая управление климат-контролем. Есть и экран с внедорожной графикой.
На гигантский телевизор выведено почти всё, включая управление климат-контролем. Есть и экран с внедорожной графикой.

Виртуальная «приборка» Фольксвагена трансформируется под любой вкус. Есть система ночного видения, особенно полезная за городом в условиях плохого освещения.
Виртуальная «приборка» Фольксвагена трансформируется под любой вкус. Есть система ночного видения, особенно полезная за городом в условиях плохого освещения.

В меню Туарега — семь режимов движения. Правой шайбой регулируется клиренс в диапазоне от 160 до 245 мм.
В меню Туарега — семь режимов движения. Правой шайбой регулируется клиренс в диапазоне от 160 до 245 мм.

Классический интерьер с выверенной эргономикой безупречен. Разве что, как и в ХС90, не хватает физических клавиш.
Классический интерьер с выверенной эргономикой безупречен. Разве что, как и в ХС90, не хватает физических клавиш.

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Volvo XC90 в этой компании самый возрастной, и это выдает медиасистема. Дело не в том, что ее проектировал любитель снимать видео вертикально: вытянутый по высоте монитор при пользовании навигацией даже удобнее. Но функциональность на фоне соперников уже не та.

Вместо удобных физических кнопок многое запрятано в меню. Но «крутилка» громкости есть, и ее так и хочется повернуть вправо. Bowers & Wilkins с функцией симфонического зала Гетеборга — одна из лучших штатных аудиосистем!

Volvo XC90

Лаконичная виртуальная приборная панель отлично сочетается как с интерьером, так и с характером автомобиля.
Лаконичная виртуальная приборная панель отлично сочетается как с интерьером, так и с характером автомобиля.

Медиасистема с вертикальным экраном требует привыкания — меню может показаться замороченным. Бесподобна акустика Bowers & Wilkins с эффектом симфонического зала.
Медиасистема с вертикальным экраном требует привыкания — меню может показаться замороченным. Бесподобна акустика Bowers & Wilkins с эффектом симфонического зала.

Поворотная шайба запуска двигателя вполне удобна.
Поворотная шайба запуска двигателя вполне удобна.

Лаконичный интерьер стал первой ласточкой нового стиля. Прямоугольная форма ступицы руля повторяется во многих элементах. Черная отделка и композитные вставки — отличительная черта R‑Design.
Лаконичный интерьер стал первой ласточкой нового стиля. Прямоугольная форма ступицы руля повторяется во многих элементах. Черная отделка и композитные вставки — отличительная черта R‑Design.

Сюда бы еще теплые цвета и дерево — черная кожа с композитными вставками из набора R‑Design строгому интерьеру не идет. Хотя это дело вкуса. Зато с качеством полный порядок. Двери закрываются под собственным весом без всяких доводчиков, а основательность каждой панельки рождает ощущение, что сделан XC90 на века.

Как едут?

Двигатель с коробкой встают ХС90 поперек горла. Проблема в мощности, а не в поперечной компоновке. Вроде бы глупо сетовать на 249 сил, но все познается в сравнении. Дизели Дженезиса и Туарега выдают в полтора раза больше момента, нежели вольвовский бензиновый турбомотор.

Удивительно, но даже на самых больших 22‑дюймовых колесах по грунтовке Genesis идет мягко.
Удивительно, но даже на самых больших 22‑дюймовых колесах по грунтовке Genesis идет мягко.

Шасси Дженезиса удалось — только в предельных режимах чувствуется некоторая тяжеловесность. Но в целом GV80 — очень послушный и понятный кроссовер.
Шасси Дженезиса удалось — только в предельных режимах чувствуется некоторая тяжеловесность. Но в целом GV80 — очень послушный и понятный кроссовер.

Фольксвагеновский V6 с поразительной легкостью разгоняет тяжелый внедорожник. Будто и нет этих двух с лишним тонн. А расход — на уровне бюджетника В‑класса. На трассе я едва переваливал за 7 л/100 км, а в городе укладывался в десять.

Touareg во всех поколениях не боялся съезжать с шоссе. И хотя в нынешнем уже нет понижающей передачи, вне дорог он по-прежнему один из лучших в классе.
Touareg во всех поколениях не боялся съезжать с шоссе. И хотя в нынешнем уже нет понижающей передачи, вне дорог он по-прежнему один из лучших в классе.

Touareg вышколен на асфальте, будь то автострада или серпантин. Порою возникает чувство, что едешь на легковой машине, а не на большом паркетнике.
Touareg вышколен на асфальте, будь то автострада или серпантин. Порою возникает чувство, что едешь на легковой машине, а не на большом паркетнике.

Новая рядная «шестерка» Дженезиса еще лучше. GV80 едет весело, а низкий тембр дизеля рождает ассоциации с большим магистральным тягачом. Из всех турбодизелей аналогичной мощности схожий восторг вызывают разве что моторы BMW.

А вот по части управляемости Touareg породистее Дженезиса, пусть разница и не тянет на целый балл в оценках. Volkswagen с радостью напоминает, что на этом же шасси сделаны Audi Q7, Lamborghini Urus и Porsche Cayenne. Выверенные и точные реакции, монументальная стойкость на прямой дороге любого качества. GV80 в каждом аспекте немножко, но уступает.

На разбитой дороге Volvo выбирает ход подвески раньше конкурентов. Страшновато и за красивый R‑обвес.
На разбитой дороге Volvo выбирает ход подвески раньше конкурентов. Страшновато и за красивый R‑обвес.

ХС90 бесподобен на прямом шоссе — на дальняке можно отдыхать. А вот извилистую дорогу не любит: активная рулежка — не его.
ХС90 бесподобен на прямом шоссе — на дальняке можно отдыхать. А вот извилистую дорогу не любит: активная рулежка — не его.

Уровень ходовой части Volvo остался в 2015 году. Тогда новый XC90 казался достойным представителем касты больших паркетников, а сейчас конкуренты ушли вперед. Volvo прекрасен на скоростном автобане, он невозмутим и непоколебим — да и в поворотах стоит отлично. Но более резкие маневры тут же раскрывают ценности прошлого десятилетия — паузы в реакциях, плавающий на подвеске кузов…

Про подвески

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ХС90 с пружинной подвеской у нас впервые. Больших ям он не боится, а вот мелочевку фильтрует через раз, периодически донося толчки и удары до кресла водителя. На «пневме» эта машина едет приятнее — в том числе и вне асфальта.

Под защитой Вольво — солидные 225 мм, но иногда становится страшно за выпирающую губу переднего бампера. Пока сердце не екнуло, машина уверенно прет по колее — есть внедорожный режим, да и по умолчанию электроника отлично распоряжается моментом.

Genesis GV80

В топовом исполнении сиденья отделаны кожей Nappa. В долгой дороге автоматически включается легкий массаж, хотя и без него тело не затекает — сиденье отлично спрофилировано.
В топовом исполнении сиденья отделаны кожей Nappa. В долгой дороге автоматически включается легкий массаж, хотя и без него тело не затекает — сиденье отлично спрофилировано.

У Дженезиса диапазоны регулировок позволяют расположиться даже полулежа. Также есть возможность установить третий ряд, доплатив 100 тысяч рублей.
У Дженезиса диапазоны регулировок позволяют расположиться даже полулежа. Также есть возможность установить третий ряд, доплатив 100 тысяч рублей.

Для задних пассажиров доступен только однозонный климат-контроль.
Для задних пассажиров доступен только однозонный климат-контроль.

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Genesis на кочках мягче, хотя обут в 22‑дюймовые шины с профилем изоленты. Конечно, это не значит, что без головы можно мчать по асфальту с большими ямами. Законы физики никто не отменял: повредить шину или диск легко. Но об этом вы узнаете только по сообщению на панели приборов. Подвеска отлично сглаживает все углы и неровности, особенно понравившись на мелочевке.

Volkswagen Touareg не хуже. Пневматика в нашем трио есть только у него, и она благородно глушит сошедший вместе со снегом асфальт. А на уши не давит ни один из кроссоверов — все тихони.

Volkswagen Touareg

Передние сиденья с регулировкой боковой ­поддержки и длины подушки не дали повода для критики.
Передние сиденья с регулировкой боковой ­поддержки и длины подушки не дали повода для критики.

Светлая отделка рождает ложное чувство простора, но на деле в Туареге теснее, чем в ХС90.
Светлая отделка рождает ложное чувство простора, но на деле в Туареге теснее, чем в ХС90.

Для обитателей второго ряда есть розетка на 220 В и двухзонный климат-контроль. А вот третьего ряда у Туарега не бывает даже в теории.
Для обитателей второго ряда есть розетка на 220 В и двухзонный климат-контроль. А вот третьего ряда у Туарега не бывает даже в теории.

Просвет Дженезиса — 210 мм, у него несколько «оффроудных» режимов и дифференциал повышенного трения в заднем редукторе. С плоским днищем не страшно скрести брюхом, но надо быть аккуратным с задним бампером. Снизу он не закрыт никакими щитками и легко может сыграть роль скребка с последующим отрывом.

Volvo XC90

Сиденья отлично спрофилированы, подогнать их можно под любую фигуру.
Сиденья отлично спрофилированы, подогнать их можно под любую фигуру.

Места на втором ряду более чем достаточно даже для рослых людей. Как и у соперников, задние сиденья регулируются по двум направлениям.
Места на втором ряду более чем достаточно даже для рослых людей. Как и у соперников, задние сиденья регулируются по двум направлениям.

Розетка на 220 В пригодится в дальней дороге.
Розетка на 220 В пригодится в дальней дороге.

Днище Фольксвагена никаких якорей не имеет, однако это не главное. Пневмоподвеска возносит машину на 25 см от земли. Можно ползти! Есть лишь два ограничителя: физический в виде возможностей шин и психологический, поскольку царапать бамперы и диски не очень-то хочется.

ИТОГ

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Если и правда конкуренты начали бояться Дженезиса, то не зря. Несмотря на мелкие огрехи, это комфортный и «богатый» в ощущениях автомобиль. И хотя в премиуме фактор узнаваемости важен, для GV80 это — вопрос времени. Он прекрасно тренирует мышцы шеи у прохожих. Давно я не ловил столько заинтересованных взглядов. А главный козырь GV80 в цене: покупатели таких автомобилей тоже считают деньги.

Если и правда конкуренты начали бояться Дженезиса, то не зря. Несмотря на мелкие огрехи, это комфортный и «богатый» в ощущениях автомобиль.

Багажник Дженезиса оказался самым большим.
Багажник Дженезиса оказался самым большим.

Объем багажника Фольксвагена самый скромный — 412 литров. Заднюю часть машины можно опустить для удобства погрузки и выгрузки.
Объем багажника Фольксвагена самый скромный — 412 литров. Заднюю часть машины можно опустить для удобства погрузки и выгрузки.

В семиместном варианте от багажника Вольво остается 184 л (по нашим замерам). В пятиместном объем возрастает до внушительных 468 л.
В семиместном варианте от багажника Вольво остается 184 л (по нашим замерам). В пятиместном объем возрастает до внушительных 468 л.

Спинки GV80 можно сложить и с помощью клавиш. Кнопка открытия пятой двери замаскирована в поводке заднего стеклоочистителя.
Спинки GV80 можно сложить и с помощью клавиш. Кнопка открытия пятой двери замаскирована в поводке заднего стеклоочистителя.

Среди опций есть фаркоп с электроприводом.
Среди опций есть фаркоп с электроприводом.

ХС90 может быть и трехрядным. Но долго сидеть на третьем ряду не выйдет: места маловато.
ХС90 может быть и трехрядным. Но долго сидеть на третьем ряду не выйдет: места маловато.

По цене с Дженезисом на одном уровне Volkswagen Touareg — автомобиль потрясающей универсальности. Он-то и разделил победу с новичком. Что до Volvo XC90, то это кроссовер с характером. Характером прошлого. И если в момент дебюта 90‑й был одним из лучших, то сегодня расклад изменился: требуется обновление.

VOLVO XC90

Вместительный салон и багажник, лучшая в классе «музыка»
Огрехи настройки шасси, высокая цена

VW TOUAREG

Отличная управляемость, впечатляющая динамика
Самый маленький багажник, отсутствие семиместной версии

GENESIS GV80

Баланс управляемости и плавности хода, тяговитый дизель, хорошее сочетание цены и качества
Фиксированные комплектации, плохая узнаваемость бренда

Редакция «За рулем» выражает благодарность администрации конного парка «Русь» за помощь в проведении съемки и Егору Ерёмину за предоставленный автомобиль.


Как работают электронные помощники водителя, экспертная оценка, а также важная техническая информация о героях нашего теста — по этой ссылке.

Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90

Достоин ли представитель корейской марки называться премиальным? Отвечают Volkswagen Touareg и Volvo XC90.

Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258818Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258817Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258816Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258823Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258822Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258821Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258820Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258827Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258826Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258824Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258828Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258803Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258802Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258801Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258800Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258807Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258806Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258805Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258804Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258811Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258810Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258809Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258808Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258815Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258814Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258813Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258812Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258849Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258795Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258794Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258793Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258792Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258799Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258798Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258797Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90
Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90

Достоин ли представитель корейской марки называться премиальным? Отвечают Volkswagen Touareg и Volvo XC90.

Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258811Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258812Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258813Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258816Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258815Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258849Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258810Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258795Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258793Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258808Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258807Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258809Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258805Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258826Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258823Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258828Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258824Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258827Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258821Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258814Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258822Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258820Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258794Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258800Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258798Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258806Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258803Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258802Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258817Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258797Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258804Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258818Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258799Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258801Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90 — фото 1258792Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90

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