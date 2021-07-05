Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90

Мы взяли Touareg с дизельной 249‑сильной «шестеркой» и несколькими страницами опций. Ценник шокирует, но сейчас всё подорожало — почти шесть миллионов рублей.
Volvo нашелся в частных руках, а в салонах XC90 Т5 с бензиновым турбомотором 2.0 (249 л.с.) в версии R‑Design и со всеми мыслимыми опциями кроме пневмоподвески выставлены за семь миллионов!
В эту парочку прекрасно вписывается GV80 Elite с трехлитровой рядной шестеркой (249 л.с.) — такой сейчас можно купить за 6,3 миллиона рублей.
|Genesis GV80
Первый кроссовер корейской марки, дебютировал в 2020 году. На российский рынок автомобиль пришел в 2021 году. Все GV80 для России собираются в Калининграде.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновый: 2,0Т (249 л.с.) — от 4 350 000 ₽
3,5Т (379 л.с.) — от 5 600 000 ₽
дизельный: 3,0 (249 л.с.) — от 4 900 000 ₽
|Volkswagen Touareg
Touareg третьего поколения вышел на российский рынок в 2018 году. Поставляется из Словакии.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновый: 2,0 (249 л.с.) — от 3 944 000 ₽
дизельный: 3,0 (249 л.с.) — от 4 464 000 ₽
|Volvo XC90
Дебют в конце 2014 года. В России — c 2015‑го. Сборка в Швеции (г. Торсланда) и на заводе Geely в китайском Ханчжоу. На 2021 год запланирован фейслифтинг.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновый: 2,0 (249 л.с.) — от 4 980 000 ₽
дизельный: 2,0 (235 л.с.) — от 5 409 000 ₽
гибрид: 2,0Т (320+87 л.с.) — от 7 068 000 ₽
Сравнили оснащение
Дженезису очень не хватает доводчиков дверей. Они открываются с выверенной тяжестью на ручках, но вот захлопнуть с первого раза не всегда получается.
Над материалами, цветовой гаммой и подгонкой каждой панельки работали основательно. В салоне мягко и тихо — что на месте, что на ходу. А качество звучания акустики Lexicon вызывает любовь к пробкам — лишь бы подольше сидеть в машине и слушать музыку.
Genesis GV80
Dynaudio Туарега звучит не хуже, а двери услужливо дожимает привод. Светло-бежевый интерьер с приятным темным деревом шикарно сочетается с вишневым цветом машины.
Передняя панель выглядит самой современной, и только при детальном рассмотрении «народная марка» спалилась. Жесткий пластик за такие деньги мог бы занимать и меньше половины салона. А деревянная панелька под «телевизором» развлекательного центра поскрипывает на неровной дороге, хотя пробег всего 23 000 км.
Volkswagen Touareg
Volvo XC90 в этой компании самый возрастной, и это выдает медиасистема. Дело не в том, что ее проектировал любитель снимать видео вертикально: вытянутый по высоте монитор при пользовании навигацией даже удобнее. Но функциональность на фоне соперников уже не та.
Вместо удобных физических кнопок многое запрятано в меню. Но «крутилка» громкости есть, и ее так и хочется повернуть вправо. Bowers & Wilkins с функцией симфонического зала Гетеборга — одна из лучших штатных аудиосистем!
Volvo XC90
Сюда бы еще теплые цвета и дерево — черная кожа с композитными вставками из набора R‑Design строгому интерьеру не идет. Хотя это дело вкуса. Зато с качеством полный порядок. Двери закрываются под собственным весом без всяких доводчиков, а основательность каждой панельки рождает ощущение, что сделан XC90 на века.
Как едут?
Двигатель с коробкой встают ХС90 поперек горла. Проблема в мощности, а не в поперечной компоновке. Вроде бы глупо сетовать на 249 сил, но все познается в сравнении. Дизели Дженезиса и Туарега выдают в полтора раза больше момента, нежели вольвовский бензиновый турбомотор.
Фольксвагеновский V6 с поразительной легкостью разгоняет тяжелый внедорожник. Будто и нет этих двух с лишним тонн. А расход — на уровне бюджетника В‑класса. На трассе я едва переваливал за 7 л/100 км, а в городе укладывался в десять.
Новая рядная «шестерка» Дженезиса еще лучше. GV80 едет весело, а низкий тембр дизеля рождает ассоциации с большим магистральным тягачом. Из всех турбодизелей аналогичной мощности схожий восторг вызывают разве что моторы BMW.
А вот по части управляемости Touareg породистее Дженезиса, пусть разница и не тянет на целый балл в оценках. Volkswagen с радостью напоминает, что на этом же шасси сделаны Audi Q7, Lamborghini Urus и Porsche Cayenne. Выверенные и точные реакции, монументальная стойкость на прямой дороге любого качества. GV80 в каждом аспекте немножко, но уступает.
Уровень ходовой части Volvo остался в 2015 году. Тогда новый XC90 казался достойным представителем касты больших паркетников, а сейчас конкуренты ушли вперед. Volvo прекрасен на скоростном автобане, он невозмутим и непоколебим — да и в поворотах стоит отлично. Но более резкие маневры тут же раскрывают ценности прошлого десятилетия — паузы в реакциях, плавающий на подвеске кузов…
Про подвески
ХС90 с пружинной подвеской у нас впервые. Больших ям он не боится, а вот мелочевку фильтрует через раз, периодически донося толчки и удары до кресла водителя. На «пневме» эта машина едет приятнее — в том числе и вне асфальта.
Под защитой Вольво — солидные 225 мм, но иногда становится страшно за выпирающую губу переднего бампера. Пока сердце не екнуло, машина уверенно прет по колее — есть внедорожный режим, да и по умолчанию электроника отлично распоряжается моментом.
Genesis GV80
Genesis на кочках мягче, хотя обут в 22‑дюймовые шины с профилем изоленты. Конечно, это не значит, что без головы можно мчать по асфальту с большими ямами. Законы физики никто не отменял: повредить шину или диск легко. Но об этом вы узнаете только по сообщению на панели приборов. Подвеска отлично сглаживает все углы и неровности, особенно понравившись на мелочевке.
Volkswagen Touareg не хуже. Пневматика в нашем трио есть только у него, и она благородно глушит сошедший вместе со снегом асфальт. А на уши не давит ни один из кроссоверов — все тихони.
Volkswagen Touareg
Просвет Дженезиса — 210 мм, у него несколько «оффроудных» режимов и дифференциал повышенного трения в заднем редукторе. С плоским днищем не страшно скрести брюхом, но надо быть аккуратным с задним бампером. Снизу он не закрыт никакими щитками и легко может сыграть роль скребка с последующим отрывом.
Volvo XC90
Днище Фольксвагена никаких якорей не имеет, однако это не главное. Пневмоподвеска возносит машину на 25 см от земли. Можно ползти! Есть лишь два ограничителя: физический в виде возможностей шин и психологический, поскольку царапать бамперы и диски не очень-то хочется.
ИТОГ
Если и правда конкуренты начали бояться Дженезиса, то не зря. Несмотря на мелкие огрехи, это комфортный и «богатый» в ощущениях автомобиль. И хотя в премиуме фактор узнаваемости важен, для GV80 это — вопрос времени. Он прекрасно тренирует мышцы шеи у прохожих. Давно я не ловил столько заинтересованных взглядов. А главный козырь GV80 в цене: покупатели таких автомобилей тоже считают деньги.
Если и правда конкуренты начали бояться Дженезиса, то не зря. Несмотря на мелкие огрехи, это комфортный и «богатый» в ощущениях автомобиль.
По цене с Дженезисом на одном уровне Volkswagen Touareg — автомобиль потрясающей универсальности. Он-то и разделил победу с новичком. Что до Volvo XC90, то это кроссовер с характером. Характером прошлого. И если в момент дебюта 90‑й был одним из лучших, то сегодня расклад изменился: требуется обновление.
VOLVO XC90
|Вместительный салон и багажник, лучшая в классе «музыка»
|Огрехи настройки шасси, высокая цена
VW TOUAREG
|Отличная управляемость, впечатляющая динамика
|Самый маленький багажник, отсутствие семиместной версии
GENESIS GV80
|Баланс управляемости и плавности хода, тяговитый дизель, хорошее сочетание цены и качества
|Фиксированные комплектации, плохая узнаваемость бренда
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