Топ-12 самых быстрых кроссоверов в России

Немцы, немцы, снова немцы, а также англичане, принадлежащие немцам, итальянцы, принадлежащие немцам, и один американец.

Кроссоверы хороши благодаря своей универсальности, но представленная дюжина универсальнее всех — они не только готовы штурмовать проселок и бездорожье, но и соперничать с суперкарами по динамике разгона. Да, у них большая масса и высокий центр тяжести, но инженеры нашли способы справиться с этими особенностями, создав уникальные автомобили, характеристики которых не могут не впечатлять.

Но какие из представленных именно на российском рынке кроссоверов самые быстрые? У нас есть ответ.

Mercedes — AMG G 63

Удивительно, насколько этот угловатый внедорожник, способный преодолевать броды глубиной до 70 см, может быть быстрым. На скорость 100 км/ч он выходит уже через 4,5 секунды после старта. Из-за дизайна кузова максимальная скорость невелика — всего 240 км/ч. Но представьте себе обтекаемый «Гелик»? Такой модели даже в воображении не существует. Но в модельном ряду Mercedes—Benz есть и кроссоверы. О них — дальше по списку.

Gelandewagen от AMG оснащается двигателем объемом всего 4 литра, но из этого V8 инженеры «выжали» 585 л.с. и 850 Нм, причем без ущерба ресурсу мотора и внедорожным способностям машины. Для интереса: изначально не предназначенный для дрэга Gelandewagen весит практически 2,5 тонны. В версии AMG его масса не уменьшилась. Поэтому некоторые инженеры считают машину чудом.

Aston Martin DBX

Козырем первого кроссовера компании Aston Martin стала отнюдь не динамика. До скорости 100 км/ч автомобиль с обтекаемым кузовом разгоняется за те же 4,5 секунды, что и «квадратный» Gelandewagen. При этом у «англичанина» под капотом установлен тот же внушающий уважение турбированный 4-литровый двигатель V8 от AMG, но дефорсированный до 550 л.с. Работает он в паре с 9-ступенчатым автоматом. Для спринтера DBX слишком тяжел и весит почти 2,3 тонны. Одиннадцатое, а не двенадцатое место, машина заняла только благодаря максимальной скорости, так как обтекаемые линии позволяют ускоряться до 291 км/ч.

Mercedes-AMG GLS

В рейтинг попало несколько моделей, но эта — самая статусная и комфортная, хотя и не самая быстрая из-за своей массы, составляющей почти 2,6 тонны. Почему она, будучи тяжелее, обошла4,2 секунды до «сотни»? Ее двигатель, а это тот же 4-литровый блок, форсирован до 612 л.с. без изменения крутящего момента. Несмотря на большую площадь сечения кузова и сильное сопротивление встречному потоку воздуха, практичный кроссовер может разогнаться до 280 км/ч.

BMW X3 M и X4 M

Компактные кроссоверы BMW имеют небольшую массу — чуть более 2 тонн, благодаря чему очень динамичны. До скорости 100 км/ч они разгоняются за 4,1 секунды. Устанавливаемый на эти машины 3-литровый двигатель развивает мощность 510 л.с., что не намного меньше соседей по рейтингу. Но при этом у него всего 600 Нм крутящего момента, а значит двигатель любит обороты, работая во время динамичных разгонов на пределе.

Maserati Levante Trofeo

Экзотический для России кроссовер обладает той же динамикой: версия Trofeo достигает скорости 100 км/ч за 4,1 секунды. Но если не отпускать педаль газа, то кроссовер разгонится до 302 км/ч. При этом под капотом машины стоит тоже не самый объемный мотор. 3,8-литровый V8 имеет мощность 580 л.с. и, что немаловажно при разгоне до сотни, 730 Нм. Масса машины составляет почти 2,2 тонны, а «лишние» 30 л.с. и Нм позволили кроссоверу обойти конкурента от Aston Martin как в разгоне, так и по максимальной скорости.

Bentley Bentayga Speed

Стрелка спидометра самой быстрой версии Бентяги поднимается к цифре 100 всего через 3,9 секунды после старта. Секрет в том, что 2,5-тонный роскошный кроссовер оснащен двигателем W12 объемом 6 литров. Турбонаддув увеличил его мощность до 635 л.с. и 900 Нм. Поэтому ни масса, ни сопротивление воздуха не мешают кроссоверу быть, мягко говоря, непредсказуемым.

BMW X 5 M и X 6 M

Мы не стали разделять и эти две модели, которые, по сути, являются версиями друг друга. При одинаковых моторах и массе они обладают идентичной динамикой —до 100 км/ч. Оснащаются кроссовер и кросс-купе 4,4-литровым двигателем мощностью 625 л.с. и 750 Нм. К сожалению, максимальная скорость этих 2,4-тонных машин ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, что, признаться, больше похоже на недоверие к мастерству водителей, чем на сознательность.

Mercedes — AMG GLC

Этот Мерседес всего на 20 кг легче основного конкурента от BMW, но благодаря мотору объемом 4 литра, крутящий момент которого при тех же «лошадях» (510 л.с.) заметно выше (700 Нм), он делит третье место по динамике с тремя другими более дорогими моделями кроссоверов. Скорости 100 км/ч GLC достигает всего через 3,8 секунды после старта. Это и делает автомобиль особенно интересным для тех, кто любит драйв без переплат. Кроме того, модель представлена в двух кузовах — как практичный универсал, так и эффектный кросс-купе.

Mercedes — AMG GLE

Более легкий GLE в версии AMG получил ту же версию двигателя, которая устанавливается на GLS — легкий 612-сильный V8 объемом 4 литра. Результатом стал очень комфортный кроссовер, динамика которого сопоставима с некоторыми купе. Например, Bentley Continental GT разгоняется до сотни за 3,7 секунды, а Mercedes—AMG GLE — за 3,8 секунды. Как и GLC, кроссовер в версии AMG представлен в двух кузовах.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe

Вопреки американской поговорке «There is no replacement for displacement» (нет замены для объема), замена есть. И это электромотор, у которого никакого объема нет вовсе. Бензиновый 4-литровый мотор кросс-купе имеет мощность 550 л.с. и 770 Нм, а электродвигатель — 136 л.с и 400 (!) Нм. В итоге суммарная мощность установки достигает 680 л.с. и 900 Нм. Это позволяет 2,6-тонному кросс-купе разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды и достигать скорости 295 км/ч. Но забудьте о бездорожье. Например, глубина преодолеваемого брода этой версии Cayenne составляет всего 28 см.

Jeep Grand Cherokee SRT Trackhawk

Эта малоизвестная версия модели удивляет всех. Как 2,5-тонный Jeep может разгоняться до 100 км/ч всего за... 3,7 секунды? Исключительно благодаря объему двигателя, как принято у американцев. Trackhawk оснащен 6,2-литровым бензиновым мотором HEMI V8, мощность которого, благодаря турбонаддуву, увеличена до 717 л.с. и 875 Нм. При этом автомобиль остался внедорожником, а его цена удивительно невысокая для машины, занявшей второе место нашего рейтинга.

Lamborghini Urus

Самым быстрым кроссовером в России стал представитель еще одного итальянского бренда. Этим модель обязана не только мощному двигателю, но и малой по меркам класса массе. Она весит всего 2,2 тонны, как Maserati, но мощность 4-литрового мотора машины достигает 650 л.с. В результате рекордсмен разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды, развивая скорость 305 км/ч.

Наверняка вам интересно, какие кроссоверы находятся ближе других к неудержимой дюжине. Это, например, Audi SQ8 и SQ7, способные разгоняться до сотни за 4,8 секунды. Немного степеннее оказался Mercedes—Maybach GLS, достигающий этой отметки через 4,9 секунды после старта. Тот же результат — у специфического для нашего рынка Mini Countryman JCW. Далее следует самый дорогой внедорожник Rolls-Royce Cullinan (5,2 секунды до 100 км/ч) и популярный Range Rover (5,4 секунды).

Место Марка, модель Разгон до 100 км/ч, сек. Максимальная скорость, км/ч Мощность двигателя, л.с. / Нм 1 Lamborghini Urus 3,6 305 650/850 2 Jeep Grand Cherokee SRT Trackhawk 3,7 290 717/850 3 Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe 3,8 295 680/900 4 Mercedes-AMG GLE 3,8 280 612/850 5 Mercedes-AMG GLC 3,8 280 510/700 6 BMW X5 M и X6 M 3,8 250 625/750 7 Bentley Bentayga Speed 3,9 306 635/900 8 Maserati Levante 4,1 302 580/730 9 BMW X3 M и X4 M 4,1 250 510/600 10 Mercedes-AMG GLS 4,2 280 612/850 11 Aston Martin DBX 4,5 291 550/700 12 Mercedes-AMG G 4,5 240 585/850

