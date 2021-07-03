Огнетушитель, трос, жилет, знак-аварийка: как все это выбрать? — журнал За рулем

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Огнетушитель, трос, жилет, знак-аварийка: как все это выбрать?

Известно, что в каждом автомобиле должны быть огнетушитель, трос, световозвращающий жилет и знак аварийной остановки. Как их выбирать и эксплуатировать? Мы подготовили для вас несколько советов.

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Знак аварийной остановки

  • Длина стороны треугольника по ГОСТу должна составлять 500 (+/- 50) мм, проверьте это соответствие в магазине.
  • Основание знака должно быть надежным, чтобы обеспечивать хорошую опору.
  • Убедитесь, что в конструкции нет острых травмоопасных кромок. Мы выяснили, что такое нередко встречается.

Буксировочный трос

  • Согласно ПДД длина троса должна составлять от 4 до 6 метров.
  • Также ПДД требуют, чтобы буксировочный трос был оснащен флажками — по одному через каждый метр.
  • Выбирайте трос с разрывной нагрузкой, в несколько раз превышающей массу вашей машины.
  • При пользовании тросом сначала в буксирную проушину проденьте трос, сложенный вблизи крюка пополам, а затем вставьте крюк в образовавшуюся петлю. Это исключит срыв крюка с проушины и связанные с этим возможные повреждения и травмы.

Огнетушитель

  • перед покупкой ознакомьтесь с подробным тестом огнетушителей, который мы проводили;
  • при покупке манометр огнетушителя должен быть в зеленом секторе;
  • проверяйте показания манометра хотя бы пару раз в год;
  • соблюдайте заявленный срок службы и вовремя меняйте огнетушитель.

Световозвращающий жилет

  • Проверьте соответствие стандарту. В частности, по ГОСТу флюоресцентный фон (основание жилета) должен быть желтым, оранжевым или красным.
  • На жилете должно быть две световозвращающих полосы, проходящих через плечи, и 1–2 горизонтальных, одна из которых соединяется с плечевыми.
  • Ширина полос — не менее 30 мм, отступ между полосами и от низа жилета — не менее 50 мм.

Вооружившись этими советами (и добавив рекомендации по автомобильным аптечкам), можно отправиться в поход по магазинам.

  • Но мы советуем сразу взять наш набор автомобилиста, ведь эксперты «За рулем» уже собрали все необходимые компоненты надлежащего качества именно для вас.

Фото: «За рулем», Depositphotos.com

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