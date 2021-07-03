Огнетушитель, трос, жилет, знак-аварийка: как все это выбрать?

Материалы по темеПровели тест — порвали 11 буксировочных тросов!
Знак аварийной остановки
- Длина стороны треугольника по ГОСТу должна составлять 500 (+/- 50) мм, проверьте это соответствие в магазине.
- Основание знака должно быть надежным, чтобы обеспечивать хорошую опору.
- Убедитесь, что в конструкции нет острых травмоопасных кромок. Мы выяснили, что такое нередко встречается.
Буксировочный трос
- Согласно ПДД длина троса должна составлять от 4 до 6 метров.
- Также ПДД требуют, чтобы буксировочный трос был оснащен флажками — по одному через каждый метр.
- Выбирайте трос с разрывной нагрузкой, в несколько раз превышающей массу вашей машины.
- При пользовании тросом сначала в буксирную проушину проденьте трос, сложенный вблизи крюка пополам, а затем вставьте крюк в образовавшуюся петлю. Это исключит срыв крюка с проушины и связанные с этим возможные повреждения и травмы.
Огнетушитель
- перед покупкой ознакомьтесь с подробным тестом огнетушителей, который мы проводили;
- при покупке манометр огнетушителя должен быть в зеленом секторе;
- проверяйте показания манометра хотя бы пару раз в год;
- соблюдайте заявленный срок службы и вовремя меняйте огнетушитель.
Световозвращающий жилет
- Проверьте соответствие стандарту. В частности, по ГОСТу флюоресцентный фон (основание жилета) должен быть желтым, оранжевым или красным.
- На жилете должно быть две световозвращающих полосы, проходящих через плечи, и 1–2 горизонтальных, одна из которых соединяется с плечевыми.
- Ширина полос — не менее 30 мм, отступ между полосами и от низа жилета — не менее 50 мм.
Вооружившись этими советами (и добавив рекомендации по автомобильным аптечкам), можно отправиться в поход по магазинам.
- Но мы советуем сразу взять наш набор автомобилиста, ведь эксперты «За рулем» уже собрали все необходимые компоненты надлежащего качества именно для вас.
Фото: «За рулем», Depositphotos.com