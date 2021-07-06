Mitsubishi Eclipse Cross 2021: все изменения (цена тоже новая)

Рестайлинговый кроссовер стал лучше - учли замечания покупателей. Но после обновления он подорожал сразу на 200 тысяч рублей.

Вышедший четыре года назад кроссовер ругали за спорный дизайн и плохую обзорность назад из-за разделенного надвое стекла двери багажника.

Обновленный Eclipse Cross рядом со старым. У нас было несколько белых и красных машин — и у всех бамперы заметно отличались по тону от крыльев.

Как он едет, тормозит и рулится

Материалы по теме Mitsubishi объявила цены на Eclipse Cross

Eclipse Cross и едет, и рулится обычно, без огонька. Благодаря увеличенной жесткости буферов отбоя во всех четырех амортизаторах улучшилась стабильность пятна контакта шины с дорогой. Сделали жестче задний подрамник — и снизилось количество передаваемых на кузов вибраций. Владельцы дорестайлинговых Эклипсов наверняка подметят эти изменения, но в целом машина едет не лучше прежнего, грубо отрабатывая крупные неровности.

Двигатели и трансмиссии

Наконец-то, появился выбор в силовых установках. Прежде ставили только «турбочетверку» 1.5 мощностью 150 сил. Ее сохранили в качестве привилегии топовой комплектации Ultimate — в сочетании с полным приводом. А переднеприводным машинам в исполнениях Intense и Instyle положен 2-литровый атмосферник (150 сил) — тоже с вариатором. Понятно, что по крутящему моменту атмосферник скромнее: 197 Н·м против 250 Н·м у «турбо».

Медиадисплей на 8 дюймов вытянулся вверх, нарушив гармонию панели. На него вернули удобные рукоятки управления — и это хороший сигнал другим производителям. Маркий глянец будто нарочно использовали в местах основного контакта с руками. Он есть даже на руле. Клавиши сплошь древние, видом из восьми­десятых.

Левый дворник оставляет огромную непрочищенную зону. Ее ширина, как видно на фото, с хороший смартфон.

Я поездил на обеих версиях, и наддувный агрегат не явил своих преимуществ. Тяга, умеренный шумовой фон — всё очень близко. Разве что при полной нагрузке турбомотор будет тянуть повеселее.

Об этом же говорят паспортные данные: Eclipse с турбомотором разгоняется до 100 км/ч за 11,4 секунды, а с атмосферником — на полсекунды дольше, что не принципиально.

Расход топлива скромнее на жалкие 200–300 мл/100 км. А вот бензин АИ‑92, официально разрешенный для обоих моторов, я бы точно не стал лить в турбомотор — но спокойно заправлял бы им атмосферник.

Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 2WD CVT. Цена в России — от 2 413 000 ₽.

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Если брать — то более доступный переднеприводный Eclipse Cross 2.0. Хотя и для этого нужна сила воли — при цене 2,4–2,5 млн рублей! За полноприводный вариант с турбомотором надо накинуть еще 250 тысяч — в оснащение такой машины дополнительно входят адаптивный «круиз», панорамная крыша и черная обивка потолка.

Что изменилось в комплектациях?

Из списка дополнительного оснащения убрали проекционный дисплей, продольную регулировку заднего сиденья и полностью кожаную отделку салона. Омыватели фар, вопреки плохому тренду, под сокращение не попали.

Из нового: поумневшие электронные ассистенты, полностью новые передние сиденья (удобные!), удлиненные подголовники сзади, чтобы было комфортнее детям, вернувшаяся после некоторого перерыва панорамная крыша в виде двух отдельных люков со шторками.

После рестайлинга Eclipse Cross стал длиннее на 140 мм. Машина выглядит меньше, чем есть на самом деле: сзади вдвоем сидится вольготно. Правда, багажник маленький. Заявленный клиренс — 199 мм (+16 мм).

Неплохо ехать вчетвером, два мотора на выбор За такую цену кнопки должны быть не из XX века

Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 2WD CVT

Длина / ширина / высота / база 4545 / 1805 / 1685 / 2670 мм

4545 / 1805 / 1685 / 2670 мм Снаряженная масса 1535 кг

1535 кг Объем багажника 331 л

331 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин; 197 Н·м при 4200 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин; 197 Н·м при 4200 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 11,9 с

11,9 с Максимальная скорость 188 км/ч

188 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 63 л

АИ‑92, АИ‑95 / 63 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 10,1 / 6,7 / 8,0 л / 100 км

10,1 / 6,7 / 8,0 л / 100 км Трансмиссия передний привод; CVT

ПУТЬ САМУРАЯ Как известно, для японцев и корейцев необъяснимо великий подвиг — поставить стеклоподъемники с авторежимом на все четыре двери. Поэтому я обрадовался, увидев их на Эклипсе. Однако не всё так просто! Окна проходят весь путь по одному нажатию только с водительского блока. А пассажиры по-прежнему должны держать клавиши до конца.

Фото: Кирилл Милешкин и Mitsubishi