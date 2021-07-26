Проверено «За рулем»: сумка-органайзер

Наведите порядок в багажнике своей машины — это просто!

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Большой, удобный, но при этом складной 3D-органайзер — отличное решение для автопутешественника!

В сложенном виде размеры органайзера 76х30х8 см, а вес — всего 1 кг. Но когда сумка раскладывается, она может вместить до 50 л различных автопринадлежностей. Внутри отлично разместятся огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки, буксирный трос, рукавицы и многое другое.

Металлические предметы не будут греметь благодаря ременному креплению внутри сумки. Органайзер застегивается на надежную молнию и не будет болтаться в багажном отделении, поскольку ленты-липучки уверенно зацепятся за ворсовое покрытие.

Сшит органайзер из прочной, водостойкой и износоустойчивой искусственной замши алькантара.

Особо следует отметить трапециевидную форму органайзера, благодаря чему он сидит как влитой между горизонтальным полом и наклонной спинкой заднего сиденья.

Производитель не забыл и об эстетике. Органайзер можно приобрести в четырех цветах: бежевом, красном, черном и сером, чтобы он подходил к цвету обивки багажника или, наоборот, контрастировал.

Цена в интернет-магазине «За рулем» — 2990 рублей.