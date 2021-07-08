Новый Hyundai Santa Fe - за что его ругают (и хвалят) первые владельцы

Продажи обновленного Santa Fe четвертого поколения в России начались зимой. Корейцы серьезно перелопатили всю машину, в том числе заменив все три «наших» мотора новыми. Дизельный, впрочем, поначалу был дефицитен.
Само собой, поменялось «лицо», отредактированы интерьер и набор оснащения — к слову, чрезвычайно богатый. Обновленный «Санта» — определенный шаг в сторону премиума. При этом машина осталась сравнительно недорогой и при общем доверии к продукции Hyundai имеет неплохой спрос.
Как сэкономить 150 тысяч
Один из первых отзывов прилетел из Нижнего Новгорода. Автор прежде владел Kia Sportage, поэтому все сравнения ведет с ним. Однако впечатлений после 700 км пробега на Santa Fe (2.5 c автоматом) немного. Да и пробег этот состоялся благодаря тому, что за «Сантой» пришлось ехать в другой регион, чтобы… сэкономить на покупке. У нижегородских дилеров сигнализация, защита двигателя, сетки, ковры входят в пакет допоборудования стоимостью от 250 тысяч рублей. В Татарстане нужный набор можно найти за 90 тысяч — трата времени выглядит оправданной.
Машина по трассе идет комфортнее по сравнению со Спортейджем, динамика примерно одинаковая. «Кто-то скажет, что 180 л.с. — мало, но я не гонщик, мне хватает». Подвеска и шумоизоляция претензий не вызывают — плавно и тихо. Расход при загородном движении по бортовому компьютеру — 7,3 л на сотню, что для крупной машины на довольно оживленной дороге прекрасный показатель.
Салон — вот что действительно на голову выше Спортейджа. Кожа, дисплей с высоким разрешением, приятно находиться.
Все претензии — к дилеру
По странному совпадению, житель Уфы Кирилл также покупал рестайлинговый Santa Fe в Татарстане — благодаря вкусному ценнику за ту же комбинацию двигателя 2.5 с автоматом. Машина сразу получила прозвище «Бегемот Бенджамин».
До покупки смотрел обзоры — везде говорили, что надо брать только дизель и все в этом духе. Взял бензин, так как на дизель денег не хватало, да и не было его в наличии. Отчет представил после первой тысячи километров. Претензий практически ноль. Недовольство вызвали только низко расположенные и быстро загрязняющиеся фары. Предпринятые меры: «Обработал фары и зеркала заднего вида какой-то хитрой жидкостью. По заявлению производителя, этот состав отталкивает влагу и грязь. Есть четкое ощущение, что это ерунда, но стоит недорого, поэтому решил попробовать. Уже, кстати, заметил разницу, сам кузов пыльный, а фары и зеркала нет».
Был косяк от дилера. Когда ставили сигналку, забыли подключить штекер кнопки обогрева зеркал и заднего стекла. Заехал уже к уфимскому дилеру, все починили быстро и без вопросов.
И Кирилл продолжает переписку с продавцом, «зажавшим» фирменный стаканчик с центральной консоли. В целом от владения пока только позитив — может, просто потому, что машина и правда отличная.
Едет бодро. Приятно порыкивает. Коробас не особо задумчивый, но с 1 на 2 чутка призадумывается. В режиме «спорт» едет еще резвее, но я езжу всегда на «эко». Прикола режимов «смарт» и «комфорт» не понял.
Гарантийный случай
Владелец Santa Fe 3.5 (249 л.с.) из Омска изложил самые первые впечатления, успев проехать, по сути, от салона до дома. Но впечатления любопытные.
- Не замечаю проекцию на стекле, на ней нужно концентрировать внимание.
- Маленькие зеркала по сравнению с Туарегом, дело привычки.
- При езде накатом есть гул, пока не понял — то ли резина, то ли что-то еще. Будем разбираться. Во время движения под тягой гула нет.
- Черный цвет надо катать или в пленку, или в керамику, «паутинка» появляется от любого чиха.
- На Туареге привык, что постоянно видишь, какая температура выставлена в салоне, тут пока не смотрел, как вывести на экран.
- Шумоизоляция слабовата, нужно шумить точно арки и двери, но лучше полностью.
- Не нравится «колхоз» в виде проекции надписи santa fe от двери, буду думать, как убрать.
- Я не пойму, корейцы не ездят в солнцезащитных очках? Почему нет очечника?
Причина гула при движении накатом выявилась при пробеге в 100 км. Подозрения со ступичного подшипника сняты, так как виновником оказался редуктор. Вердикт официалов — замена по гарантии. Но на складах его нет, время ожидания заказа — месяц. От подменной Элантры клиент отказался. Временное решение: демонтаж кардана и езда на переднем приводе. В итоге редуктор все же заменили. Владелец (по его словам) доволен.
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Несмотря на все претензии, владельцы в целом довольны своей покупкой и не жалеют о выборе. А большинство вопросов — к работе конкретных дилерских центров, вернее, некоторых сотрудников, которые занимаются обслуживанием и ремонтом.
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