Новый Hyundai Santa Fe - за что его ругают (и хвалят) первые владельцы

Маленькие зеркала, косяки дилеров и «зажатый» фирменный стаканчик с центральной консоли... - у владельцев «Санты» много мелких претензий, но еще больше эмоций, причем положительных.

Материалы по теме Обновленный Hyundai Santa Fe: тест самой мощной версии

Продажи обновленного Santa Fe четвертого поколения в России начались зимой. Корейцы серьезно перелопатили всю машину, в том числе заменив все три «наших» мотора новыми. Дизельный, впрочем, поначалу был дефицитен.

Само собой, поменялось «лицо», отредактированы интерьер и набор оснащения — к слову, чрезвычайно богатый. Обновленный «Санта» — определенный шаг в сторону премиума. При этом машина осталась сравнительно недорогой и при общем доверии к продукции Hyundai имеет неплохой спрос.

Как сэкономить 150 тысяч

Один из первых отзывов прилетел из Нижнего Новгорода. Автор прежде владел Kia Sportage, поэтому все сравнения ведет с ним. Однако впечатлений после 700 км пробега на Santa Fe (2.5 c автоматом) немного. Да и пробег этот состоялся благодаря тому, что за «Сантой» пришлось ехать в другой регион, чтобы… сэкономить на покупке. У нижегородских дилеров сигнализация, защита двигателя, сетки, ковры входят в пакет допоборудования стоимостью от 250 тысяч рублей. В Татарстане нужный набор можно найти за 90 тысяч — трата времени выглядит оправданной.

Машина по трассе идет комфортнее по сравнению со Спортейджем, динамика примерно одинаковая. «Кто-то скажет, что 180 л.с. — мало, но я не гонщик, мне хватает». Подвеска и шумоизоляция претензий не вызывают — плавно и тихо. Расход при загородном движении по бортовому компьютеру — 7,3 л на сотню, что для крупной машины на довольно оживленной дороге прекрасный показатель.

Салон — вот что действительно на голову выше Спортейджа. Кожа, дисплей с высоким разрешением, приятно находиться.

Все претензии — к дилеру

По странному совпадению, житель Уфы Кирилл также покупал рестайлинговый Santa Fe в Татарстане — благодаря вкусному ценнику за ту же комбинацию двигателя 2.5 с автоматом. Машина сразу получила прозвище «Бегемот Бенджамин».

До покупки смотрел обзоры — везде говорили, что надо брать только дизель и все в этом духе. Взял бензин, так как на дизель денег не хватало, да и не было его в наличии. Отчет представил после первой тысячи километров. Претензий практически ноль. Недовольство вызвали только низко расположенные и быстро загрязняющиеся фары. Предпринятые меры: «Обработал фары и зеркала заднего вида какой-то хитрой жидкостью. По заявлению производителя, этот состав отталкивает влагу и грязь. Есть четкое ощущение, что это ерунда, но стоит недорого, поэтому решил попробовать. Уже, кстати, заметил разницу, сам кузов пыльный, а фары и зеркала нет».

Был косяк от дилера. Когда ставили сигналку, забыли подключить штекер кнопки обогрева зеркал и заднего стекла. Заехал уже к уфимскому дилеру, все починили быстро и без вопросов.

И Кирилл продолжает переписку с продавцом, «зажавшим» фирменный стаканчик с центральной консоли. В целом от владения пока только позитив — может, просто потому, что машина и правда отличная.

Едет бодро. Приятно порыкивает. Коробас не особо задумчивый, но с 1 на 2 чутка призадумывается. В режиме «спорт» едет еще резвее, но я езжу всегда на «эко». Прикола режимов «смарт» и «комфорт» не понял.

Гарантийный случай

Владелец Santa Fe 3.5 (249 л.с.) из Омска изложил самые первые впечатления, успев проехать, по сути, от салона до дома. Но впечатления любопытные.

Материалы по теме Hyundai Santa Fe против конкурентов: большой тест кроссоверов

Не замечаю проекцию на стекле, на ней нужно концентрировать внимание.

Маленькие зеркала по сравнению с Туарегом, дело привычки.

При езде накатом есть гул, пока не понял — то ли резина, то ли что-то еще. Будем разбираться. Во время движения под тягой гула нет.

Черный цвет надо катать или в пленку, или в керамику, «паутинка» появляется от любого чиха.

На Туареге привык, что постоянно видишь, какая температура выставлена в салоне, тут пока не смотрел, как вывести на экран.

Шумоизоляция слабовата, нужно шумить точно арки и двери, но лучше полностью.

Не нравится «колхоз» в виде проекции надписи santa fe от двери, буду думать, как убрать.

Я не пойму, корейцы не ездят в солнцезащитных очках? Почему нет очечника?

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Причина гула при движении накатом выявилась при пробеге в 100 км. Подозрения со ступичного подшипника сняты, так как виновником оказался редуктор. Вердикт официалов — замена по гарантии. Но на складах его нет, время ожидания заказа — месяц. От подменной Элантры клиент отказался. Временное решение: демонтаж кардана и езда на переднем приводе. В итоге редуктор все же заменили. Владелец (по его словам) доволен.

***

Несмотря на все претензии, владельцы в целом довольны своей покупкой и не жалеют о выборе. А большинство вопросов — к работе конкретных дилерских центров, вернее, некоторых сотрудников, которые занимаются обслуживанием и ремонтом.

Хотите пройти техосмотр без проблем? Тогда вам нужна качественная аптечка «За рулем» с оптимальным составом и лучший огнетушитель по результатам наших тестов. Идеальным дополнением станет набор автомобилиста в удобной сумке.