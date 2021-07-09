Porsche Panamera 2021: хотели мощнее? Сделано!

Панамера чуть заметно обновилась снаружи и сильно - внутри. Перетряхнули почти все моторы!

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С детства обожаю Porsche, но первая Panamera мне «не зашла»: при попытке сделать пятидверный 911‑й что-то пошло не так. Panamera получилась тяжеловесной.

Панамера второго поколения (c 2017 года) действительно напоминает икону марки — деталями и образом в целом. Только лишние двери говорят о том, что перед нами не Porsche 911. Может, в удачной внешности и есть залог успеха? «Вторая» Panamera продавалась в полтора раза лучше первой, образца 2009 года. Потому при обновлении внешность практически не тронули.

Porsche Panamera. Цена в России — от 7 440 000 ₽.

Дизайн

Отличий от дорестайлинговой машины — минимум: немного подправили оптику, область передних поворотников и буквы между задними фонарями.

Моторы

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Именно моторов коснулись главные изменения. Только начальный V6 остался «при своих». Panamera 4S прибавила десять «лошадок», V8 у Turbo S — все 80 л.с.

Для знакомства я выбрал диаметрально противоположные версии. Это Panamera 4 с базовым мотором (если слово «базовый» вообще применимо к 330‑сильному двигателю) и самая мощная из бензиновых Turbo S в 630 сил.

Базовый V6 объемом 2,9 литра — единственный мотор в линейке, который остался при своих «лошадях» (фото слева). У версии 4S этот же мотор стал мощнее на 10 лошадок (теперь 450 л.с.). Четырехлитровый V8 (на фото справа) больше всего прибавил в версии Turbo S (плюс 80 л.с.). У всех двигателей стоит наддув TwinScroll. Суть в «улитке» с двумя каналами: это позволяет снизить пульсацию на низких оборотах и избежать потерь, создающих ту самую турбояму.

Поведение — образцовое

Машина буквально липнет к асфальту, идеально вычерчивая траекторию любой сложности. Желание искать новые связки поворотов сопровождает сомнение, хорошо ли я закрепил рюкзак в багажнике. Скорость прохождения виражей ограничивает лишь здравый смысл и возможности пусть и скоростных, но все-таки дорожных шин.

Сначала я стал сомневаться, нужно ли гнаться за самыми мощными моторами V8. «Простенькая» шестицилиндровая Panamera разменивает 100 км/ч за 5 секунд. Поверьте, это быстро. Но первые же повороты за рулем 630‑сильного Turbo S развеяли все сомнения и покорили меня. Дело не только в сумасшедшей динамике (сотня — за 3 секунды). Четырехлитровый наддувный V8 очаровывает раскатистым голосом, красиво рыча при разгоне и сочно отстреливая выпуском при каждом сбросе газа.

Архитектура передней панели проста и узнаваема. Из новшеств — только лаконичный руль. Такой же стоит на электрическом Тайкане.

В прошлой жизни вы сильно напортачили, если вам досталась роль среднего пассажира. Как тут можно выдержать хотя бы полчаса? Физических клавиш в салоне почти не осталось. Даже центральные дефлекторы управляются через сенсорный экран. Круто, но неудобно!

Прайс — лютый

Самая простая Panamera с задним приводом (остальные — исключительно со всеми ведущими) и 330‑сильным мотором V6 стоит 7,5 млн руб. Ну а дальше все зависит от банковского счета и фантазии.

Владеть мечтой тоже не дешево. Транспортный налог с учетом «роскошного» коэффициента — от 100 тысяч рублей за базовую версию до почти 300 тысяч за Turbo S. За пару лет можно было бы скопить на новую Гранту! А кормить Porsche извольте только 98‑м бензином. В городе заявленный расход топлива — от 12,1 до 16,5 л/100 км.

По разнообразию версий наш рынок ничем не отличается от других. Привезли даже гибриды, включая топовый 700‑сильный Turbo S E‑Hybrid. И все же самыми популярными скорее всего будут Panamera 4 (330 л.с.), GTS (480 л.с.) и Turbo S (630 л.с.). Все — с полным приводом и чистым бензиновым сердцем. Негоже портить отличную форму парой сотней килограмм батарей, лежащих в багажнике. Ведь Porsche Panamera — ­ это не средство передвижения, это ­Автомобиль!

Лифтбек Panamera — практичная машина. Багажник вмещает почти 500 литров. А проем больше, чем у Кайена.

Идеальный спортивный снаряд на четверых Идеал могут позволить себе немногие

Porsche Panamera 4 Panamera GT Panamera Turbo S Длина / ширина / высота / база 5049 / 1937 / 1423 / 2950 мм Масса полная / снаряженная 1975 / 2460 кг 2095 / 2585 кг 2155 / 2585 кг Объем багажника 495 / 1334 л Двигатель бензиновый, V6, 24 клапана, 2894 см³; 243 кВт/ 330л.с. при 5400–6400 об/мин; 450 Н·м при 1800–5000 об/мин бензиновый, V8, 32 клапана, 3996 см³; 353 кВт/ 480 л.с. при 6500 об/мин; 620 Н·м при 1800–4000 об/мин бензиновый, V8, 32 клапана, 3996 см³; 463 кВт/ 630 л.с. при 6000 об/мин; 820 Н·м при 2300–4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 5,3 с 3,9 с 3,1 с Максимальная скорость 268 км/ч 300 км/ч 315 км/ч Трансмиссия полный привод; А8

SPACE PLUS Porsche с удвоенным числом дверей случались и до Панамеры. В 1987 году переделали четырехместный прототип 928–4, подаренный в 1984 году Ферри Порше на его 75‑летие. Автомобилю изменили переднюю часть и добавили еще одну пару дверей, открывающихся против движения. Построенный в единственном экземпляре прототип назвали Porsche 928 Studie H50. Через два года увидел свет ­четырехдверный концепткар Porsche 989. Переднемоторный четырехместный автомобиль длиной 4,5 метра и 300‑сильным V8 должен был стать серийным. Анализ показал, что спроса на такую модель не будет, и про идею временно забыли. Ровно через двадцать лет дебютировала Panamera первого поколения с индексом 970. В гамме моторов были даже дизельные двигатели в 250 и 300 сил. Ну а вершиной была Panamera Turbo с 520‑сильным V8.

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Фото: Porsche