Покупка подержанной машины — всегда риск. А если покупатель абсолютно не подготовлен к данной процедуре, то это уже не риск, а просто авантюра. «За рулем» подготовил дельную инструкцию, как сделать покупку безопасной и не нажить проблем.

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Главный совет: если у вас нет никакого опыта в приобретении машины у частника, ни в коем случае не занимайтесь покупкой в одиночку — приглашайте знакомого «гуру» или вообще откажитесь от этой затеи. В противном случае вас ожидает ворох проблем — как технических, так и юридических. Несложно нарваться на измученную жизнью машину из такси или, того хуже, на криминальную тачку с перебитыми номерами и прочими сюрпризами.

Распространенные юридические ошибки при покупке подержанных машин

автоэксперт:

Ошибка 1. Продавец при размещении объявления о продаже в интернете указал «левый» (подменный) VIN от другой машины, а вы не сопоставили его с документами... Итог такой: покупали одно — купили другое.

Ошибка 2. Отдавать деньги за автомобиль человеку, который юридически не имеет к нему никакого отношения (перекупщику). К примеру, при возникновении проблем с регистрацией претензии адресовать будет некому, особенно если прежний собственник приостановил учет... Также возможен вариант, при котором настоящий владелец вообще не в курсе, что его машину продают. А бывает, что его даже нет в живых.

Ошибка 3. Не осмотреть состояние маркировок (VIN на кузове, номер двигателя), не сравнить их с документами. Самые распространённые проблемы: сильная коррозия VIN-номера на кузове (нервотрепка при прохождении государственной экспертизы), несоответствие модели и/или номера двигателя данным ПТС — отказ в регистрации, изъятие вашего блока ДВС, если он «нелегален», необходимость искать ему замену и т.д.

Ошибка 4. Покупка автомобиля с незаконным тюнингом или переоборудованием (обвес, ГБО, кенгурятник и т. д). Вы получите отказ в регистрации и будете самостоятельно приводить автомобиль в соответствие закону.

И еще — не стоит ехать за покупкой автомобиля с пробегом в «серые» салоны, если, конечно, вы не искатель приключений. Вариаций, которые могут устроить вам эти «друзья» по юридической стороне вопроса, масса: цена машины вырастет еще на 300–400 тыс. руб после якобы полной оплаты — вам потребуется доплатить за консультации менеджера, доставку автомобиля, оформление документов и т.п. Да и сам автомобиль тоже может быть «кривым» по всем направлениям.

Как безопасно купить автомобиль с пробегом?

Если желание самостоятельно покупать бэушную машину не испарилось, советуем следовать нашей инструкции:

Шаг 1. Убедитесь, что бюджет на покупку равен средней рыночной цене приглянувшейся машины. Вам помогут интернет-площадки с объявлениями. Выясните, где на выбранной модели находятся маркировочные обозначения (VIN, дублирующие таблички, номер двигателя), и оцените их состояние при осмотре машины.

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Шаг 2. Перед встречей с продавцом проверьте автоисторию машины (ГИБДД, Автокод, Автотека, ПРО авто, реестр залогов). Реестр залогов — это госресурс. Чтобы проверить, не кредитная ли машина, нужно знать ее VIN. При осмотре убедитесь, одинаков ли VIN-номер на автомобиле, документах на него и в отчете, вписан ли продавец в ПТС.

Шаг 3. Проверьте состояние кузова. Реперные точки следующие: зазоры кузовных элементов (должны быть одинаковыми); цвет и тон кузова (не должны отличаться на соседних кузовных элементах); даты производства фар, стекол, ремней безопасности и других комплектующих (даты не должна быть позже даты выпуска машины); целостность крепежа съемных кузовных элементов, наличие и оригинальность герметика, сварка в местах соединения панелей кузова; состояние дверных уплотнителей и прочих резинок (при некачественном ремонте на них можно увидеть опыл краски).

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Шаг 4. Осмотрите подкапотное пространство, проверьте уровень технических жидкостей, наличие течей, запотеваний и т.п. Затем убеждаемся, что работают лампы, кондиционер, стеклоочистители и прочая электрика. Хорошо бы еще опросить ЭБУ с помощью тестера типа ELM327 — он несложен в использовании.

Шаг 5. Хорошо бы прокатиться, пусть даже за рулем будет продавец. Оцениваем динамику и тормоза, прислушаемся к посторонним звукам и так далее. Хорошо бы оценить разгонную динамику, работу тормозов и подвески, наличие посторонних звуки. При этом не обязательно сидеть за рулем: прокатить может продавец. А вот диагностику двигателя лучше сделать на специализированной СТО. Идеально — в клубном сервисе, где обслуживают автомобили этой марки.

Порядок оформления сделки

Сначала заполняем договор купли-продажи, ПТС и акт приема-передачи. Подписываем все три документа одновременно с передачей денег. Новому владельцу переходят ПТС, номерные знаки и диагностическая карта. Полис ОСАГО остается у продавца, СТС — по договоренности сторон.

Образцы необходимых документов

Договор купли-продажи ТС [скачать]

Акт приема-передачи ТС [скачать]

Удачи с покупкой!

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Фото: Depositphotos и «За рулем»