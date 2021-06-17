3 недооцененные машины на вторичном рынке

У этих автомобилей прекрасные характеристики и при этом заниженные цены - просто потому, что мало желающих их купить.

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Низкий спрос на те или иные модели на вторичном рынке заставляет продавцов существенно снижать цены на автомобили. При этом бывает так, что машина этого совершенно не заслуживает: она надежна, комфортна, практична и недорога в обслуживании. Неликвидность, вызванная нежеланием людей ее покупать, добавляет автомобилю прекрасный жирный плюс — невысокую цену, которую можно еще немного сбить.

Если вам нужен хороший автомобиль без переплат, то стоит обратить внимание именно на эти «неликвиды», оставив популярные модели тем, кто готов переплачивать.

1. Nissan Tiida (400–700 тысяч рублей)

Nissan Tiida

Эту модель собирали в России два года — с 2014-го по 2016-й. Производство велось в Ижевске, но не стоит думать, что делали машину «тяп-ляп». Достаточно рассмотреть любой из экземпляров — вы вряд ли найдете, к чему придраться.

Владельцы отмечают просторный салон и вместительный багажник, экономичность, изобилие расходников и запчастей, дешевизну обслуживания и надежность: машины без проблем и вложений проходят более 100 тысяч километров, а типичных болезней у них так и не выявлено. Подвеска, двигатель, коробки — все работает как часики. Кроме того, у Тииды удобный задний диван и достойная шумоизоляция, а ее подвеску практически невозможно пробить при проезде глубокой ямы.

В минусах — жесткий пластик салона, который склонен к скрипам, посредственная динамика и «пустой» руль. Но все это встречается и у более дорогих автомобилей. А так вы можете получить прекрасную машину гольф-класса тысяч за 700 рублей — с пробегом до 100 тысяч километров и 2015 года выпуска. Первое поколение обойдется тысяч в 400 рублей. Это будет обновленная версия, выпускавшаяся с 2010 по 2013 годы, и с пробегом около 150 тысяч километров.

2. Volkswagen Phaeton (от 500 000 руб.)

Volkswagen Phaeton

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Кому нужен представительский седан VW, если есть представительский седан Audi? Да, модель А8 дороже, но статусным людям только это и подавай. В итоге Phaeton оказался не у дел как на первичном, так и на вторичном рынках. При этом за него просят всего от 500 тысяч до 2 млн рублей.

Только представьте, машина оснащалась очень удобным для вторички 3,2-литровым 241-сильным бензиновым мотором. Минусов у автомобиля немного. Кто-то говорит о большом расходе бензина, но другие возражают — «10 литров по трассе и 16 по городу», другим не нравится багажник без кнопки, а третьи жалуются на дорогое обслуживание, указывая при этом, что ездили за этим только к официальным дилерам. В остальном автомобиль — сплошные плюсы, и к нему стоит присмотреться, если вы цените комфорт и мощность, а не престижность и ликвидность модели. Свежих экземпляров вы не найдете, так как модель была снята с производства в 2016 году.

3. Skoda Superb (до 1 млн руб.)

Skoda Superb

Новым этот автомобиль обойдется слишком дорого (от 2,24 млн рублей), и это не делает модель популярной в целом. Даже на вторичке, где приличный экземпляр из-за этого можно купить всего за один миллион рублей. Это будет машина в возрасте от 3 до 7 лет — есть ощущение, что продавцы даже и сами не знают, за сколько можно продать этот вместительный и комфортный лифтбек. Кстати, следующее поколение VW Passat будет создаваться на базе Суперба и станет лифтбеком, как это случилось с VW Polo.

Эту модель смело сравнивают с Toyota Camry — и «японка» не выдерживает конкуренции. Даже Passat, как пишут владельцы, «похуже будет». Кроме того, можно купить версию с полным приводом и дизельным мотором. Она практична, вместительна, динамична, хорошо рулится, а все расходники, узлы и агрегаты унифицированы со множеством других моделей концерна, так что с их ремонтом и заменой проблем не возникает.

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Только помните, что неликвидный автомобиль вряд ли удастся перепродать быстро, да еще по выгодной цене. Такие машины имеет смысл покупать всерьез и надолго.

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Фото: Nissan, Skoda, Volkswagen, Дмитрий Рогулин/ТАСС