Обновленный Renault Kaptur: честные отзывы владельцев

Duster, Kaptur или Arkana? Они ж вроде похожи по конструкции… - часто спрашивают читатели «За рулем». Похожи, да, как все машины: четыре колеса, мотор, руль. На деле это очень разные модели, и их покупатели очень отличаются друг от друга по взгляду на жизнь.

Как говорят в компании, 47% покупателей Каптюра — семейные люди среднего возраста. 70% — с высшим образованием. Имеют стабильный доход больше миллиона в год. В основном заняты в сфере услуг и работают на должности руководителя отдела. Любят путешествия (48%). Узнали себя в этом достойном человеке?

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Дизайн, имидж, надежность и комфорт — то, ради чего вы выбираете модель. Среди оборудования отмечают зимние опции (которые были и остаются сильной стороной модели), но в последнее время все чаще называют аудиосистему BOSE, систему камер кругового обзора и мониторинга слепых зон.

Ну и еще вы чаще берете машины с вариатором X-Tronic, который был представлен пять лет назад именно на этой модели. С передним приводом и наддувным двигателем TCe150, появившимся в моторной гамме Kaptur год назад на обновленной версии.

Достойный пепелац, кроссовер будущего, пижонская внешность…

— Высоко сижу, ямки, рельсы и лежачие полицейские проходит почти незаметно. Езжу в основном по трассе, расход небольшой: летом 7,20, зима 7,2. Хороший багажник — вошли все четыре зимних колеса.

Еще один немаловажный факт — чистые штаны при посадке и высадке. Как ни старалась — всегда чистые ноги))). Подвеска жестковата, но в меру. Зимой греется быстро, в салоне жара. (DaryaSav с otzovik.com)

— Не понимаю народ, который сравнивает Дастер с Каптюром, у которого имидж гораздо выше. Автомобиль круто смотрится на 17-х колесах, а я заказал в придачу аппликацию на кузове — другой такой машины нет! (отзыв с сайта «За рулем»)

— Кроссовер будущего! Мощные двигатели и стеклянный верх создают иллюзию космической тарелки инопланетянина! Надежность и безопасность на высоком уровне! Это машина — мечта любой женщины. Потому что проста в управлении. (Aliya2018 с otzovik.com)

— До Каптюра я ездил на Дастере и, когда пришла пора менять машину, долго не раздумывал. Что сразу понравилось, так это переработанный салон. Заметно улучшена шумоизоляция: когда в июне ездили на юг, вся семья оценила акустический комфорт. Еще порадовало, что, несмотря на пижонскую внешность, дорожный просвет остался солидным — с асфальта съезжаю безбоязненно. Качество сборки хорошее. За 18 000 км пробега никаких косяков не вылезло. Достойный наследник Дастера! (отзыв с сайта «За рулем»)

— Признаюсь: купился на необычный дизайн экстерьера. Мне всегда нравились французские машины, и Каптюр моментально запал в душу. Пришелся по вкусу и салон с его умилительным цифровым спидометром. (отзыв с сайта «За рулем»)

— Первый Каптюр был куплен четыре года назад. Двухлитровый двигатель, полный привод, яркая внешность и приемлемая цена склонили чашу весов в его сторону. За три года эксплуатации где мы на нем только не были! Автомобиль уверенно чувствует себя и в городе, и в условиях бездорожья (клиренс позволяет). За всё время серьезно застрять получилось только два раза, один раз в грязевой жиже, второй раз в глубоком сугробе.

Просторный салон и багажник добавляют плюсов машине.

Высоко сижу, далеко гляжу — это о Каптюре, прекрасный обзор (хотя передние стойки несколько толстоваты) и хорошее световое оснащение.

Двигатель неплохой, и хотя его изначально глушат (после можно перепрошить мозги, автомобиль станет резвее, и расход топлива уменьшится на литр!!!), довольно бодрый.

Надежность тоже на уровне.

В общем, это идеальный автомобиль в данной ценовой нише. (puffnuty77 c otzovik.com)

— Покупался в августе 2016, 2,0 л АКП, полный привод, комплектация Cтайл. После обкатки появилось ощущение, что Каптюр словно сбросил центнер веса, а то и два, динамика выросла заметно. Все время пытаюсь не нарушить скоростной режим, скорость как-то легко и незаметно переваливает за разрешенную.

Проходимость отменная для этого класса, прошлой зимой проверил сполна. С отключенной системой стабилизации и заблокированной муфтой главное не терять голову от чувства вседозволенности, за трактором идти всегда далеко. В моей комплектации есть практически все для комфортной езды в городе и за. Плюсов гораздо больше чем недостатков. В общем, честный автомобиль за эти деньги. Возможно, лучшее предложение в этом классе. (отзыв с сайта «За рулем»)

— Автомобиль очень хороший. Очень нравится дисплей с подключением Bluetooth, можно слушать любую музыку с помощью телефона и звонить, не держа телефон в руках. Имеется кондиционер и обогреватель, а еще обогреватель передних сидений. Также у автомобиля специфический внешний вид, который притягивает взгляд любого человека. А главное — цена приемлемая. (qqqwertyyyt c otzovikl.com)

— Взяли комплектацию «Экстрим» После Рено Флюенс Динамик салон, конечно, бедненько смотрится, зато «морда» просто песня и по свету, и по виду. Самое яркое впечатление —это подвеска. В целом авто больше нравится жене. 11 000 км с октября 2017 г. Не надейтесь, что за 1.3 возьмете полноприводный лимузин с пушечным ускорением. Для себя вы возьмете достойный средний авто, а вот для всех, кто на вас будет смотреть спереди, этот авто выглядит как премиум. Так что достойный маленький пепелац. (отзыв с сайта «За рулем»).

Не удивляет, да, что Kaptur рекомендуют для покупки в 85% отзывов?

Что нового в обновленном Каптюре

Главное — платформа. Раньше она была от Дастера, теперь от Арканы. Вместе с платформой на Каптюр пришел двигатель TCe150 в сочетании с вариатором Jatco JF016E, который обеспечивает автомобилю хорошую динамику и экономичность. От Арканы заимствован не просто силовой агрегат, а весь передний модуль: подрамник, двигатель, вариатор, подвеска и электрический усилитель рулевого управления с переменной производительностью. И даже моторный щит на новой машине теперь другой.

Рулевая колонка регулируется не только по углу наклона, но и по вылету. Новая мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, способным дублировать дисплей смартфона. Все обновления идут «по воздуху» по технологии FOTA, в фоновом режиме, без ограничения функций. Руль как на Аркане, снабжен подогревом.

Появились: аудиосистема BOSE с шестью динамиками, система контроля слепых зон, обогрев задних сидений, подогрев форсунок стеклоомывателя и лобового стекла, двигатель запускается дистанционно.

Остальные изменения косметические: новая решетка радиатора, новый дизайн колесных дисков, новые цвета кузова (восемь базовых и три цвета крыши), фоновая подсветка салона (восемь вариантов на выбор) и полностью светодиодная оптика в «богатых» комплектациях. В салоне — новые материалы и сочетания цветов.

Обновление, говорят в компании, отвечает запросам. В Renault сделали то, что вы просили сделать.