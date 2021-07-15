На некоторые модели разница может превышать миллион рублей. Причем у нас... дешевле!

Мы взяли данные о пятерке самых продаваемых кроссоверов в России и сравнили цены на них у официальных дилеров в минимально доступной комплектации для россиян и европейцев.

Kia Sportage

В 2021 году в России продано 14 422 кроссовера Sportage. В минимальной комплектации (2.0, 150 л. c., с автоматом и передним приводом) он обойдется в 1 814 900 руб. В Германии такой кроссовер с мотором 1.6 GDI (132 л.с.), передним приводом и ручной коробкой передач стоит 22.890 €, или 2 010 000 руб. Итого, в России цена на 195 100 руб. ниже.

VW Tiguan

Объем продаж немецкого кроссовера в России в 2020 году — 32 982 штуки. А с начала года продано уже 18 938 таких кроссоверов. За комплектацию с бензиновым двигателем мощностью 125 л.с. и механической коробкой у нас придется выложить 1 968 900 руб. Во Франции цена на Tiguan стартует с 32 300 €, или 2 836 182 руб. В России выходит на 867 282 руб. дешевле.

Nissan Qashqai

В России с начала 2021 года продано 9654 автомобиля этой модели. Самая дешевая версия с бензиновым турбодвигателем 1.2 (115 л.с.), передним приводом с механической коробкой передач обойдется минимум в 1 575 000 рублей. В Германии можно купить Кашкай нового поколения. Но и прежний (как у нас) тоже есть в продаже — с двигателем 1.3 DiG-T (140 л.с.) за него придется выложить 22 745 €, то есть 1 997 181 руб., что на 422 181 руб. больше, чем в России.

К слову, DiG-T — это так называемый мягкий гибрид. Суть в том, что электромотор встроен в трансмиссию и связан с двигателем внутреннего сгорания.

Toyota RAV4

В нынешнем году россияне приобрели 19 103 таких кроссоверов. Купить RAV4 с бензиновым двигателем 2.0 и механической коробкой можно за 2 017 000 руб. в России и за 36 495 € (3 204 534 руб.) в Нидерландах. Разница — без малого 1 200 000 руб.

Безусловно, местная сборка позволяет производителям значительно снизить цену на автомобиль. Тогда давайте сравним цены на популярный кроссовер в тех странах, где он и производится...

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В этом году в России продали 19 715 таких бюджетных кроссоверов. В базовой версии 1.6 (114 л.с.) с передним приводом и на ручке такая машина обойдется всего в 1 004 000 рублей. В Румынии 90-сильный Дастер с механикой, но под брендом Dacia, идет от 14.050 €, или 1 233 695 руб. И в этом случае











Фото: «За рулем», фирмы-производители и Depositphotos