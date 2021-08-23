Наклейка «Инвалид» нужна? Да! Иначе штраф и эвакуация

Если парковочное место обозначено знаком 6.4 с дополнительной табличкой 8.17, то использовать его могут только автомобили, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид», разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Эвакуировали машину с инвалидного места и оштрафовали на 5000 рублей. В ГАИ сказали, что это из-за того, что под стеклом не было знака «Инвалид», хотя в реестр моя машина внесена. Раньше знак не требовался. Что изменилось?

Ираклий, Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

— Ничего не изменилось. Пункт 2 статьи 12.19 КоАП РФ, который применили по отношению к вам, предусматривает ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов.

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Такие правила установлены приложением 1 к ПДД РФ: если парковочное место обозначено знаком 6.4 с дополнительной табличкой 8.17, то использовать его могут только автомобили, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».

Этот знак должен быть выполнен в виде квадрата желтого цвета со стороной 150 мм и изображением символа дорожного знака 8.17 черного цвета и устанавливаться спереди или сзади механических ТС, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов, в том числе детей-инвалидов (пункт 8 Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения). Таким образом, наказание назначено правомерно. При этом часть 1 статьи 27.13 КоАП РФ содержит правовые основания для задержания транспортного средства, водителем которого было допущено данное нарушение.

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Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС и «За рулем»