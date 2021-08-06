Смерть под прицелом камеры: ужасающая статистика аварий на наших дорогах

Зависимость тяжести последствий ДТП от скорости не надо доказывать — это физика. Столичные власти ежегодно публикуют статистику: самой опасной магистралью была и остается Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД), где разрешена скорость 100 км/ч (хотя она и самая длинная — 108,9 км). Конечно, больше всего аварий — 58% — происходит на улицах с режимом «60», потому что таких улиц подавляющее большинство, но число погибших на них в десять раз меньше.
Что делают власти, зная эту статистику? Самая популярная мера — установка камер фиксации нарушений. На МКАДе, к примеру, около 400 камер! В 2021 году к имеющимся в столице трем тысячам камер добавят еще 850. Естественно, в очагах аварийности и местах повышенной концентрации нарушений.
Не тот прирост
Но вот что гласит официальная статистика НИЦ БДД МВД: на участках, контролируемых стационарными комплексами фотовидеофиксации, наблюдается устойчивый рост числа ДТП с тяжелыми последствиями. В 2020 году на таких участках зарегистрировано 2895 ДТП (+23,1% относительно 2019‑го), в которых 285 человек погибли (+75,9%) и 3840 были ранены (+22,8%).
Причины, почему так происходит, не оглашаются. Допустим, одна из них — расположение камер там, где наиболее интенсивное движение. Но есть и другое объяснение: внезапное изменение скорости движения частью водителей как реакция на приближение к камере. Или непроизвольный визуальный поиск камер — после проезда оповещающего знака. Вместо того, чтобы за дорогой следить.
Динамика показателей аварийности и числа камер ФВФ, данные НИЦ БДД МВД
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Общее число ДТП, тыс.
|
203,6
|
204,1
|
199,7
|
184,0
|
173,7
|
169,4
|
168,1
|
164,4
|
145,1
|
Погибло, тыс. человек
|
27,9
|
27,0
|
26,9
|
23,1
|
20,3
|
19,1
|
18,2
|
17,0
|
16,2
|
Ранено, тыс. человек
|
258,6
|
258,4
|
251,8
|
231,2
|
221,1
|
215,4
|
214,9
|
210,9
|
183,0
|
Число стационарных камер, тыс.
|
2,4
|
3,7
|
4,8
|
5,8
|
7,2
|
9,1
|
11,5
|
13,5
|
17,2
|
Число нарушений «под камерами», млн.
|
28,4
|
34,6
|
40,6
|
50,3
|
61,1
|
82,8
|
105,8
|
122,2
|
145,6
Удивительный процесс! В целом обстановка на дорогах улучшается: с каждым годом меньше ДТП, меньше погибших и пострадавших. Но под камерами она упорно ухудшается.
Это можно было бы объяснить еще и тем, что камер становится больше, соответственно, и ДТП, ими суммарно зафиксированных, тоже. Однако все еще хуже: прирост погибших в 75,9% «под камерами» значительно выше прироста количества самих камер — в 2020 году их на дорогах стало больше на 27,4%.
Собираются ли власти что-нибудь предпринимать? Толковых идей — не как заработать на камерах, а как снизить аварийность — пока нет.
С чего начать
Хотя напрашивается несколько очевидных решений — помимо единственного, к которому обычно прибегают в таких случаях (я о снижении скоростного режима). На основании статистических данных неплохо бы подумать о дифференциации скоростного режима по принципу «день-ночь». По крайней мере, на дорогах федерального значения. На них приходится всего 12,9% ДТП, но почти половина погибших — 42,9%! И если общее число погибших за год снизилось на 5,3%, то в темное время суток произошел рост на 5,7%.
В ряде регионов одна из самых массовых «сопутствующих причин» ДТП — отсутствие горизонтальной дорожной разметки. Неудивительно, что ночью ездить столь опасно — ведь отражающая свет фар разметка помогает не только ориентироваться, но и замечать препятствия. Нужна качественная разметка! Но разметки, видимо, мы не дождемся — слишком «сложно и дорого».
А начать лучше всего с демонтажа камер, поскольку на сегодняшний день они — самый быстрорастущий фактор смертности на дорогах.
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