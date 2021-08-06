Смерть под прицелом камеры: ужасающая статистика аварий на наших дорогах — журнал За рулем

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Смерть под прицелом камеры: ужасающая статистика аварий на наших дорогах

Общее число погибших в ДТП снижается, а возле камер фиксации нарушений — растет!

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Зависимость тяжести последствий ДТП от скорости не надо доказывать — это физика. Столичные власти ежегодно публикуют статистику: самой опасной магистралью была и остается Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД), где разрешена скорость 100 км/ч (хотя она и самая длинная — 108,9 км). Конечно, больше всего аварий — 58% — происходит на улицах с режимом «60», потому что таких улиц подавляющее большинство, но число погибших на них в десять раз меньше.

Что делают власти, зная эту статистику? Самая популярная мера — установка камер фиксации нарушений. На МКАДе, к примеру, около 400 камер! В 2021 году к имеющимся в столице трем тысячам камер добавят еще 850. Естественно, в очагах аварийности и местах повышенной концентрации нарушений.

Не тот прирост

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Но вот что гласит официальная статистика НИЦ БДД МВД: на участках, контролируемых стационарными комплексами фотовидеофиксации, наблюдается устойчивый рост числа ДТП с тяжелыми последствиями. В 2020 году на таких участках зарегистрировано 2895 ДТП (+23,1% относительно 2019‑го), в которых 285 человек погибли (+75,9%) и 3840 были ранены (+22,8%).

Причины, почему так происходит, не оглашаются. Допустим, одна из них — расположение камер там, где наиболее интенсивное движение. Но есть и другое объяснение: внезапное изменение скорости движения частью водителей как реакция на приближение к камере. Или непроизвольный визуальный поиск камер — после проезда оповещающего знака. Вместо того, чтобы за дорогой следить.

Динамика показателей аварийности и числа камер ФВФ, данные НИЦ БДД МВД

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Общее число ДТП, тыс.

203,6

204,1

199,7

184,0

173,7

169,4

168,1

164,4

145,1

Погибло, тыс. человек

27,9

27,0

26,9

23,1

20,3

19,1

18,2

17,0

16,2

Ранено, тыс. человек

258,6

258,4

251,8

231,2

221,1

215,4

214,9

210,9

183,0

Число стационарных камер, тыс.

2,4

3,7

4,8

5,8

7,2

9,1

11,5

13,5

17,2

Число нарушений «под камерами», млн.

28,4

34,6

40,6

50,3

61,1

82,8

105,8

122,2

145,6


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Удивительный процесс! В целом обстановка на дорогах улучшается: с каждым годом меньше ДТП, меньше погибших и пострадавших. Но под камерами она упорно ухудшается.


Это можно было бы объяснить еще и тем, что камер становится больше, соответственно, и ДТП, ими суммарно зафиксированных, тоже. Однако все еще хуже: прирост погибших в 75,9% «под камерами» значительно выше прироста количества самих камер — в 2020 году их на дорогах стало больше на 27,4%.




Собираются ли власти что-нибудь предпринимать? Толковых идей — не как заработать на камерах, а как снизить аварийность — пока нет.

С чего начать

Хотя напрашивается несколько очевидных решений — помимо единственного, к которому обычно прибегают в таких случаях (я о снижении скоростного режима). На основании статистических данных неплохо бы подумать о дифференциации скоростного режима по принципу «день-ночь». По крайней мере, на дорогах федерального значения. На них приходится всего 12,9% ДТП, но почти половина погибших — 42,9%! И если общее число погибших за год снизилось на 5,3%, то в темное время суток произошел рост на 5,7%.


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В ряде регионов одна из самых массовых «сопутствующих причин» ДТП — отсутствие горизонтальной дорожной разметки. Неудивительно, что ночью ездить столь опасно — ведь отражающая свет фар разметка помогает не только ориентироваться, но и замечать препятствия. Нужна качественная разметка! Но разметки, видимо, мы не дождемся — слишком «сложно и дорого».


А начать лучше всего с демонтажа камер, поскольку на сегодняшний день они — самый быстрорастущий фактор смертности на дорогах.


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