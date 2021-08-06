Смерть под прицелом камеры: ужасающая статистика аварий на наших дорогах

Общее число погибших в ДТП снижается, а возле камер фиксации нарушений — растет!

Зависимость тяжести последствий ДТП от скорости не надо доказывать — это физика. Столичные власти ежегодно публикуют статистику: самой опасной магистралью была и остается Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД), где разрешена скорость 100 км/ч (хотя она и самая длинная — 108,9 км). Конечно, больше всего аварий — 58% — происходит на улицах с режимом «60», потому что таких улиц подавляющее большинство, но число погибших на них в десять раз меньше.

Что делают власти, зная эту статистику? Самая популярная мера — установка камер фиксации нарушений. На МКАДе, к примеру, около 400 камер! В 2021 году к имеющимся в столице трем тысячам камер добавят еще 850. Естественно, в очагах аварийности и местах повышенной концентрации нарушений.

Не тот прирост

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Но вот что гласит официальная статистика НИЦ БДД МВД: на участках, контролируемых стационарными комплексами фотовидеофиксации, наблюдается устойчивый рост числа ДТП с тяжелыми последствиями. В 2020 году на таких участках зарегистрировано 2895 ДТП (+23,1% относительно 2019‑го), в которых 285 человек погибли (+75,9%) и 3840 были ранены (+22,8%).

Причины, почему так происходит, не оглашаются. Допустим, одна из них — расположение камер там, где наиболее интенсивное движение. Но есть и другое объяснение: внезапное изменение скорости движения частью водителей как реакция на приближение к камере. Или непроизвольный визуальный поиск камер — после проезда оповещающего знака. Вместо того, чтобы за дорогой следить.