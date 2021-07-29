Тест кроссоверов, за которыми очередь к дилерам

На рынок выходит Hyundai Tucson нового поколения. Выглядит привлекательно, да и внутри серьезно изменился. А вот как он смотрится на фоне популярного кроссовера Toyota RAV4.

Стиль, дизайн, интерьер (Tucson интереснее)

У Hyundai основная оптика заняла место противотуманок. А светодиодные ходовые огни продолжают решетку радиатора. Занятно!

Интерьер не менее смелый. И дело не только в двухцветной обивке. Впечатляют две линии, опускающиеся к центральному тоннелю, виртуальная приборная панель с возможностью менять стиль.

Внешность нового RAV4 тоже неординарна. Нарочито резаные арки, граненый кузов... — экстерьер чем-то напоминает модели Jeep, особенно Cherokee (не самая плохая аналогия).

А вот интерьер на фоне «корейца» выглядит скучновато. Много прямых линий в сочетании с исключительно темными цветами: Toyota в своем стиле, одним словом.

Интерьер Тойоты на фоне предшественника выглядит стильно. Но относительно соперника скучновато. Салон Туссана очень красив… в шоуруме. В повседневной эксплуатации многочисленные экраны и лакированный черный пластик собирают грязь и пыль и теряют опрятный вид.

Приборная панель RAV4 — симбиоз аналоговых приборов и виртуальных. Пользоваться удобно. Виртуальная приборка Hyundai радикально меняет дизайн в зависимости от выбранного режима.

Сзади — ожидаемо комфортно. Померяемся багажниками?

Пассажирам второго ряда будет удобно что в Туссане, что в RAV4. Места для ног и по высоте в обоих кроссоверах хватит даже высокорослым.

Спинки регулируются по углу наклона. Правда, если в Туссане это делается удобным рычагом около подушки, то в Тойоте рычаг находится наверху спинки у стойки. Приходится тянуться через плечо — неудобно.

А вот багажник Hyundai разочаровал. По нашим замерам вышло всего 364 литра. В качестве компенсации есть неплохое подполье, в которое помещается полноценное запасное колесо.

Багажник Тойоты вмещает 436 литров. Так что, в целом, RAV4 выигрывает в практичности.

Задний ряд Тойоты просторен, но регулировать спинки неудобно. Объем багажника RAV4 — 436 литров (по нашим замерам). Для кроссовера С-класса просто отлично.

Второй ряд Hyundai очень просторен, посадка удобна. А спинки можно отрегулировать по углу наклона. Багажник Туссана почти на 80 литров меньше.

Динамика и экономичность (побеждает RAV4)

Материалы по теме Hyundai Tucson для России — известны новые подробности

Под капотом Hyundai Tucson и Toyota RAV4 стоят двухлитровые 150-сильные атмосферники.

Туссану этой мощности хватает едва ли: каждый обгон нужно просчитывать заранее. Вдобавок динамику крадет шестиступенчатый автомат, который постоянно задумывается при переходе вниз. А из-за того, что педаль постоянно продавлена до упора, расход тоже немаленький. В среднем 11 л/100 км — это много.

Динамику Тойоты выдающейся тоже не назовешь, хотя RAV4 ускоряется веселее. В первую очередь, благодаря коробке. В отличие от «корейца», у Тойоты вариатор, который намного оперативнее подстраивается под ситуацию. И топливо RAV4 расходует куда экономичнее: в схожих условиях он требует на два-три литра меньше.

Двухлитровый 150-сильный двигатель — базовый для RAV4. Он очень экономичен, но любителям активной езды точно не подойдет. В паре с двухлитровым атмосферником Hyundai работает медленный шестиступенчатый автомат. Сам мотор из-за «верховой» характеристики приходится крутить.

Полноценная обратная связь (Tucson) или плавность хода (RAV4)?

Материалы по теме 2 литра и 7 проблем популярного мотора Hyundai (и Kia)

Если хотите получать истинное удовольствие от вождения, то эти двое точно не для вас. Вопросы к управляемости есть у обоих.

Hyundai Tucson очень резво реагирует на руль, дает отличную обратную связь. Но на скоростной дуге приходится постоянно корректировать курс.

Toyota RAV4 на прямой и на дуге стоит куда увереннее. Но вот резкие переставки явно не его конек. Раздражают запаздывания в реакциях и постоянное подруливание кормы.

Козырь RAV4 — комфортная езда на плохой дороге. Весь спектр неровностей отрабатывается почти незаметно. Tucson таким похвастать не может — особенно чувствительно его подвеска реагирует на мелкие стыки и неровности.

Вне асфальта оба не бойцы

Корень проблемы — в геометрической проходимости.

Под защитой у Туссана и Тойоты всего 17 см — у некоторых легковушек больше. Но если у Hyundai двигатель хотя бы прикрыт металлической защитой, то у RAV4 — пыльником из тонкого пластика. Впрочем, это не так важно: Toyota гораздо раньше упрется низко висящим передним бампером.

По грунтовке на Тойоте ехать интересно. У ходовой части есть запас прочности, электроника позволяет вольности. При езде по неровной дороге на Туссане приходится сбавлять ход — подвеска собирает всю мелочевку.

Побеждает…

Материалы по теме Tiguan, Sportage и RAV4: большой тест

Соперники достойны друг друга. Немного предпочтительнее выглядит RAV4. Он практичнее, экономичнее, комфортнее Туссана. Но при этом и дороже. Тестовый Hyundai стоит больше 2,5 млн рублей, Toyota в схожем исполнении — 2,7 миллиона. Еще пару лет назад столько стоили хорошо оснащенные паркетники классом выше. Высокая цена — вот общий и самый главный недостаток двух этих кроссоверов.

Не секрет, что огнетушитель для автомобиля — не просто требование ГИБДД, но гарантия безопасности для водителя и его пассажиров. Мы точно знаем что нужно автолюбителю и предлагаем это на лучших условиях! Автоаксессуары «За рулем» — выбор экспертов!