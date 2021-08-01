«За рулем» в августе: доработки авто — что под запретом, 12 000 км с новым Дастером, ретротест ЛуАЗа-969 — журнал За рулем

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«За рулем» в августе: доработки авто — что под запретом, 12 000 км с новым Дастером, ретротест ЛуАЗа-969

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» № 8/2021 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Шэринг как образ жизни: что нас ждет
  • Новый Kia Sportage и другие новинки
  • Транзит внутри города: запретить? Нужно расширять дорожную сеть!

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Новый Hyundai Tucson: броский дизайн и модернизированные моторы
  • Geely Atlas Pro — первый китайский гибрид в России!
  • Телематика Lada Connect на Гранте — что она умеет?
  • Hyundai Creta нового поколения: не слишком ли смело?
  • Audi A3 и трудности выбора: хэтчбек лучше, но берут седан
  • Mitsubishi Pajero Sport после рестайлинга
  • Cadillac Escalade как символ постоянства: рама и мотор V8 
  • Электромобиль Kia EV6 умеет заряжать энергией других

ЗР АКТИВ

  • Почему аварийность растет там, где ставят камеры?
  • Народный каршеринг: для кого и в чем выгода
  • Докатки, мухобойки и брызговики — так можно или нельзя?

ЗР ТЕСТ

  • Чуть больше Оки: Chevrolet Spark, Kia Picanto или Лада XRAY?
  • Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбираем лучший
  • Таких больше нет: Land Rover Defender 90 и Jeep Wrangler Rubicon

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Подкатные домкраты: отделяем надежные от опасных
  • Изолента или термоусадка? Учимся соединять провода
  • Зажигалка на жаре: рванет или нет?
  • Система управления двигателем: на что влияет ЭСУД?
  • «Кривые» пружины, газ в амортизаторах и другие нюансы подвески автомобиля

ЗР РЕСУРС

  • Выбираем б/у: Ford Explorer; Nissan Terrano; Renault Megane
  • Максивэны на вторичке: что почем и есть ли смысл связываться?
  • Парк ЗР: новый Renault Duster после 12 000 км; Лада Ларгус — девять лет и 140 000 км

А также:

  • ПАЗ-652/672 — самый массовый автобус СССР
  • УАЗ-450 по прозвищу «буханка»: от эскиза до наших дней
  • ЛуАЗ-969 — уникум, каких больше нет
  • ГАЗель NN за 2 млн рублей: действительно новая или не очень?
  • Китайский пикап Great Wall Poer с дизелем и автоматом.

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

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