«За рулем» № 8/2021 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Шэринг как образ жизни: что нас ждет
- Новый Kia Sportage и другие новинки
- Транзит внутри города: запретить? Нужно расширять дорожную сеть!
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Новый Hyundai Tucson: броский дизайн и модернизированные моторы
- Geely Atlas Pro — первый китайский гибрид в России!
- Телематика Lada Connect на Гранте — что она умеет?
- Hyundai Creta нового поколения: не слишком ли смело?
- Audi A3 и трудности выбора: хэтчбек лучше, но берут седан
- Mitsubishi Pajero Sport после рестайлинга
- Cadillac Escalade как символ постоянства: рама и мотор V8
- Электромобиль Kia EV6 умеет заряжать энергией других
ЗР АКТИВ
- Почему аварийность растет там, где ставят камеры?
- Народный каршеринг: для кого и в чем выгода
- Докатки, мухобойки и брызговики — так можно или нельзя?
ЗР ТЕСТ
- Чуть больше Оки: Chevrolet Spark, Kia Picanto или Лада XRAY?
- Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбираем лучший
- Таких больше нет: Land Rover Defender 90 и Jeep Wrangler Rubicon
ЗР ЭКСПЕРТ
- Подкатные домкраты: отделяем надежные от опасных
- Изолента или термоусадка? Учимся соединять провода
- Зажигалка на жаре: рванет или нет?
- Система управления двигателем: на что влияет ЭСУД?
- «Кривые» пружины, газ в амортизаторах и другие нюансы подвески автомобиля
ЗР РЕСУРС
- Выбираем б/у: Ford Explorer; Nissan Terrano; Renault Megane
- Максивэны на вторичке: что почем и есть ли смысл связываться?
- Парк ЗР: новый Renault Duster после 12 000 км; Лада Ларгус — девять лет и 140 000 км
А также:
- ПАЗ-652/672 — самый массовый автобус СССР
- УАЗ-450 по прозвищу «буханка»: от эскиза до наших дней
- ЛуАЗ-969 — уникум, каких больше нет
- ГАЗель NN за 2 млн рублей: действительно новая или не очень?
- Китайский пикап Great Wall Poer с дизелем и автоматом.
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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