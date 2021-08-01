Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» № 8/2021 — это:

ЗР МОМЕНТ

Шэринг как образ жизни: что нас ждет

Новый Kia Sportage и другие новинки

Транзит внутри города: запретить? Нужно расширять дорожную сеть!

ЗР ПРЕМЬЕРА

Новый Hyundai Tucson: броский дизайн и модернизированные моторы

Geely Atlas Pro — первый китайский гибрид в России!

Телематика Lada Connect на Гранте — что она умеет?

Hyundai Creta нового поколения: не слишком ли смело?

Audi A3 и трудности выбора: хэтчбек лучше, но берут седан

Mitsubishi Pajero Sport после рестайлинга

Cadillac Escalade как символ постоянства: рама и мотор V8

Электромобиль Kia EV6 умеет заряжать энергией других

ЗР АКТИВ

Почему аварийность растет там, где ставят камеры?

Народный каршеринг: для кого и в чем выгода

Докатки, мухобойки и брызговики — так можно или нельзя?

ЗР ТЕСТ

Чуть больше Оки: Chevrolet Spark, Kia Picanto или Лада XRAY?

Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбираем лучший

Таких больше нет: Land Rover Defender 90 и Jeep Wrangler Rubicon

ЗР ЭКСПЕРТ

Подкатные домкраты: отделяем надежные от опасных

Изолента или термоусадка? Учимся соединять провода

Зажигалка на жаре: рванет или нет?

Система управления двигателем: на что влияет ЭСУД?

«Кривые» пружины, газ в амортизаторах и другие нюансы подвески автомобиля

ЗР РЕСУРС

Выбираем б/у: Ford Explorer; Nissan Terrano; Renault Megane

Максивэны на вторичке: что почем и есть ли смысл связываться?

Парк ЗР: новый Renault Duster после 12 000 км; Лада Ларгус — девять лет и 140 000 км

А также:

ПАЗ-652/672 — самый массовый автобус СССР

УАЗ-450 по прозвищу «буханка»: от эскиза до наших дней

ЛуАЗ-969 — уникум, каких больше нет

ГАЗель NN за 2 млн рублей: действительно новая или не очень?

Китайский пикап Great Wall Poer с дизелем и автоматом.

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по каталогу «Почты России» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.

Свежие выпуски журнала всегда доступны в нашем интернет-магазине.

Читайте «За рулем»! Будьте первыми!