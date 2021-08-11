Затрат и трудов на копейку, а в сложный момент нащупать кнопку звукового сигнала будет легче.

Звуковым сигналом пользуются в экстренных случаях. Но на многих машинах кнопка сигнала расположена на спицах руля вровень с поверхностью. Даже днем, чтобы посигналить, приходится искать ее взглядом. Ночью, особенно при повернутом руле, найти кнопку трудно, что может привести к аварийной ситуации.

Я взял две пуговицы светлого цвета диаметром 20–25 мм, толщиной 2–3 мм, сточил снизу выступ для ниток и двухсторонним скотчем приклеил их к кнопкам сигнала. Теперь нащупать кнопки намного легче.

В. Герасимов, г. Лермонтов

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Фото: В. Герасимов