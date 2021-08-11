Клаксон на пуговицах — гаражный лайфхак — журнал За рулем

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Клаксон на пуговицах — гаражный лайфхак

Затрат и трудов на копейку, а в сложный момент нащупать кнопку звукового сигнала будет легче.

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Звуковым сигналом пользуются в экстренных случаях. Но на многих машинах кнопка сигнала расположена на спицах руля вровень с поверхностью. Даже днем, чтобы посигналить, приходится искать ее взглядом. Ночью, особенно при повернутом руле, найти кнопку трудно, что может привести к аварийной ситуации.

Я взял две пуговицы светлого цвета диаметром 20–25 мм, толщиной 2–3 мм, сточил снизу выступ для ниток и двухсторонним скотчем приклеил их к кнопкам сигнала. Теперь нащупать кнопки намного легче.

В. Герасимов, г. Лермонтов

Приз автору совета — светодиодный фонарик OSRAM LEDRIVING LEDIL203.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.


Фото: В. Герасимов

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